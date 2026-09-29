AFP
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CAF menjajaki tuan rumah alternatif untuk Piala Afrika 2027 karena keterlambatan infrastruktur di Kenya dan Uganda memicu kekhawatiran
Penundaan parah mengancam rencana turnamen
Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sedang menjajaki tuan rumah alternatif untuk Piala Afrika 2027 karena meningkatnya kekhawatiran atas lambatnya persiapan di Kenya dan Uganda, lapor BSNSports.com.ng. Bersama Tanzania, kedua negara itu dijadwalkan menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut pada 19 Juni hingga 17 Juli 2027. Namun, kunjungan inspeksi terbaru oleh CAF menyoroti kekhawatiran serius terkait stadion yang belum rampung, akomodasi yang tidak memadai, dan kekurangan logistik yang lebih luas di seluruh kawasan.
- DeFodi Images
Opsi pengganti untuk istilah badan pengatur
Media Prancis Le Monde mengungkapkan bahwa CAF sudah menghubungi Maroko, Afrika Selatan, dan Aljazair sebagai opsi siaga jika tuan rumah bersama gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Pantai Gading dan Mesir juga masuk radar badan sepak bola tersebut sebagai alternatif potensial dengan infrastruktur yang sudah mapan. Terlepas dari rencana cadangan ini, presiden CAF Patrice Motsepe secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap trio Afrika Timur tersebut, sambil mengakui bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Pola yang sudah dikenal menghantui hak tuan rumah
Mencabut status tuan rumah bukanlah hal baru bagi CAF, dengan badan sepak bola tersebut berulang kali memindahkan turnamen dalam beberapa tahun terakhir. Turnamen ini dipindahkan dari Libya ke Afrika Selatan pada 2013, dari Maroko ke Guinea Khatulistiwa pada 2015, dari Libya ke Gabon pada 2017, dan dari Kamerun ke Mesir pada 2019. Keputusan untuk menggantikan Guinea dengan Maroko untuk edisi 2025 semakin menegaskan panjangnya sejarah CAF turun tangan ketika persiapan tertinggal dari jadwal.
- AFP
Waktu yang terus berjalan menekan penyelenggara regional
Pejabat CAF akan melakukan inspeksi baru dalam beberapa bulan ke depan sebelum memutuskan apakah akan membatalkan pencalonan bersama Afrika Timur. Edisi ke-36 ini membawa prestise besar, menandai kembalinya turnamen ke kawasan CECAFA untuk pertama kalinya sejak Ethiopia 1976 dan menjadi ajang dua tahunan terakhir. Kecuali Kenya dan Uganda secara drastis mempercepat pembangunan stadion, impian bersejarah tiga negara itu bisa segera dialihkan kepada tuan rumah siaga.
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