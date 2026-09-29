CAF menjajaki tuan rumah alternatif untuk Piala Afrika 2027 karena keterlambatan infrastruktur di Kenya dan Uganda memicu kekhawatiran

Media Prancis Le Monde mengungkapkan bahwa CAF sudah menghubungi Maroko, Afrika Selatan, dan Aljazair sebagai opsi siaga jika tuan rumah bersama gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Pantai Gading dan Mesir juga masuk radar badan sepak bola tersebut sebagai alternatif potensial dengan infrastruktur yang sudah mapan. Terlepas dari rencana cadangan ini, presiden CAF Patrice Motsepe secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap trio Afrika Timur tersebut, sambil mengakui bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.