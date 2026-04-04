Cadangan yang mengejutkan bagi Luis Diaz: Apakah FC Bayern akan kembali membuktikan strategi transfer barunya?

Di FC Bayern, sebuah tren baru telah menguat pada musim ini. Selama situasi pertandingan memungkinkan, para pemain muda semakin sering diberi kesempatan bermain bersama tim utama. Sebagai contoh, bek kiri Deniz Ofli (18) dan bek tengah Filip Pavic bahkan melakukan debut mereka di Liga Champions pada leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo.
Dengan usia 16 tahun, satu bulan, dan 27 hari, Pavic kini menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk FC Bayern di Liga Champions. "Para pemain muda ini telah membuktikan kepercayaan yang diberikan kepada mereka," puji Direktur Olahraga Max Eberl setelah pertandingan.
Sebelum duo ini, sudah ada tujuh remaja lain dari akademi klub yang bermain untuk tim utama pada musim ini: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, kini dipinjamkan ke FC Fulham), Felipe Chavez (18, kini dipinjamkan ke 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - dan tentu saja: Lennart Karl (17).
Di klub juara Bundesliga ini, gaya pembinaan akademi baru telah mengakar, yang kini juga menguntungkan para pemain yang dipinjamkan, yang merupakan bagian dari strategi transfer baru. Noel Aseko, misalnya, akan kembali ke FC Bayern setelah musim ini berakhir dan pada musim panas nanti akan bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad yang kosong akibat kepergian Leon Goretzka di lini tengah. Aseko telah berkembang menjadi pemain kunci dan pemain tim nasional junior di Hannover 96, membawa fisik yang kuat dan kini bahkan ancaman gol.
Meskipun klub dari Niedersachsen itu menggunakan opsi pembelian yang disepakati satu setengah tahun lalu untuk pemain berusia 20 tahun tersebut, FC Bayern langsung menggunakan opsi pembelian kembali. Tren saat ini di FCB adalah menghindari perekrutan pemain baru yang mahal dan sebaliknya mengisi posisi cadangan dalam skuad dengan talenta-talenta sendiri.
Hal ini terjadi pada Karl, yang memulai kariernya sebagai pengganti sayap dan gelandang serang untuk Michael Olise, Jamal Musiala, dan Serge Gnabry, dan kini bahkan kemungkinan besar akan berangkat ke Piala Dunia bersama tim nasional Jerman. Dan hal yang sama diharapkan terjadi pada Aseko, yang pada musim panas ini dapat menempatkan dirinya sebagai penantang, pesaing, dan pemain cadangan di klub juara Jerman tersebut.
Dan mungkin tren "baru" ini juga akan menjadi berkah bagi pemain pinjaman Bayern lainnya.
Kompany "menyambut dengan baik" perkembangan Ibrahimovic di Heidenheim
Pasalnya, Arijon Ibrahimovic akhirnya merasakan pengalaman peminjaman yang cukup sukses. Meskipun 1. FC Heidenheim kemungkinan besar akan berada di zona degradasi langsung pada akhir musim, ia justru mendapatkan sesuatu di klub underdog Bundesliga ini yang jarang ia rasakan sebelumnya dalam karier profesionalnya: kesempatan bermain secara reguler di level tertinggi.
Pasalnya, masa-masa peminjamannya sebelumnya di Serie A Italia bersama Lazio Roma dan Frosinone sebenarnya merupakan bencana yang cukup parah. Di Lazio, ia hanya bermain selama 19 menit pada paruh pertama tahun 2025. Di Frosinone, ia mencatatkan 594 menit bermain pada musim 2023/24, ditambah dua gol.
Angka-angka yang mungkin hanya bisa membuat pemain sayap ofensif ini tertawa getir saat memikirkan statusnya di Heidenheim. Di bawah asuhan pelatih Frank Schmidt, Ibrahimovic adalah sosok yang umumnya disebut tak tergantikan. Dalam hampir 80 persen pertandingan, ia masuk dalam starting eleven, sering bermain penuh, dan bersama Marnon Busch menjadi pemberi assist terbaik di tim yang secara ofensif sangat terbatas (3). Ia kini bahkan termasuk di antara lima pemain Bundesliga dengan sprint terbanyak (559), sementara dalam hal lari intensif, ia berada di peringkat kesebelas di liga dengan 1.800, satu di belakang Michael Olise (1.825).
Tak diragukan lagi: Ibrahimovic telah mengalami lebih dari sekadar kemajuan dalam satu langkah pada musim ini. Kini muncul pertanyaan, bagaimana kelanjutan kariernya setelah ini. Seperti dilaporkan portal transfermarkt.de, Vincent Kompany secara khusus telah "mencatat dengan baik" kemajuan yang dicapai Ibrahimovic.
Ibrahimovic sebagai cadangan Diaz atau perpisahan permanen dari FC Bayern?
Menurut laporan tersebut, ada pertimbangan serius untuk melanjutkan rencana bersama Ibrahimovic setelah kembalinya ia ke Munich dan mengembangkannya di tim utama sebagai cadangan bagi Luis Diaz yang sering diturunkan — sama seperti peran Lennart Karl bagi Olise di sisi lain. Ibrahimovic sendiri tampaknya menyukai gagasan ini, karena dipinjamkan lagi sebenarnya bukanlah pilihan baginya. Hal ini sudah ia jelaskan pada musim dingin lalu dalam sebuah wawancara dengan az.
"Saya tidak ingin dipinjamkan lagi. Saya ingin memiliki klub tetap," katanya beberapa bulan lalu. Jika hal itu tidak berhasil di FC Bayern meskipun ada gaya baru yang mengutamakan pemain muda dan fokus pada talenta internal, pemain timnas U-21 Jerman ini masih memiliki opsi lain. Kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2027, sehingga ia setidaknya masih bisa mendatangkan dana transfer bagi juara berulang kali tersebut pada musim panas mendatang.
Konon, minat kembali datang dari Serie A, yaitu dari Cagliari dan Fiorentina, sementara Villarreal dan tiga klub Spanyol lainnya juga dilaporkan mengincar Ibrahimovic. Tetap bertahan di Bundesliga juga dikabarkan mungkin, empat klub yang tidak disebutkan namanya dilaporkan telah mengincar pemain kelahiran Nuremberg ini, dan Ibrahimovic juga dilaporkan menarik perhatian Brighton & Hove, yang dikenal sebagai destinasi utama bagi para pemandu bakat internasional.
Namun, yang paling diinginkannya adalah mencoba kembali di "klubnya", FC Bayern. Sejak 2018, Ibrahimovic telah melewati semua tim junior di sana. Untuk tim U19, ia pernah mencetak 23 gol dan 19 assist dalam 41 pertandingan. Imbalan yang pantas pun datang pada 11 Februari 2023, saat ia melakukan debut Bundesliga-nya dengan seragam juara berulang kali itu melawan VfL Bochum. Namun, setelah itu ia hanya tampil dalam tiga pertandingan singkat. Namun, mungkin saja ia kini akan mendapat peran yang lebih besar di Säbener Straße.
Arion Ibrahimovic: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Menit Bermain Heidenheim 27 1 3 2.010 Frosinone 18 2 1 594 FC Bayern 4 - - 29 Lazio Roma 2 - - 19