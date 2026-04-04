Cadangan yang mengejutkan bagi Luis Diaz: Apakah FC Bayern akan kembali membuktikan strategi transfer barunya?

Dengan usia 16 tahun, satu bulan, dan 27 hari, Pavic kini menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk FC Bayern di Liga Champions. "Para pemain muda ini telah membuktikan kepercayaan yang diberikan kepada mereka," puji Direktur Olahraga Max Eberl setelah pertandingan.

Sebelum duo ini, sudah ada tujuh remaja lain dari akademi klub yang bermain untuk tim utama pada musim ini: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, kini dipinjamkan ke FC Fulham), Felipe Chavez (18, kini dipinjamkan ke 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - dan tentu saja: Lennart Karl (17).

Di klub juara Bundesliga ini, gaya pembinaan akademi baru telah mengakar, yang kini juga menguntungkan para pemain yang dipinjamkan, yang merupakan bagian dari strategi transfer baru. Noel Aseko, misalnya, akan kembali ke FC Bayern setelah musim ini berakhir dan pada musim panas nanti akan bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad yang kosong akibat kepergian Leon Goretzka di lini tengah. Aseko telah berkembang menjadi pemain kunci dan pemain tim nasional junior di Hannover 96, membawa fisik yang kuat dan kini bahkan ancaman gol.

Meskipun klub dari Niedersachsen itu menggunakan opsi pembelian yang disepakati satu setengah tahun lalu untuk pemain berusia 20 tahun tersebut, FC Bayern langsung menggunakan opsi pembelian kembali. Tren saat ini di FCB adalah menghindari perekrutan pemain baru yang mahal dan sebaliknya mengisi posisi cadangan dalam skuad dengan talenta-talenta sendiri.

Hal ini terjadi pada Karl, yang memulai kariernya sebagai pengganti sayap dan gelandang serang untuk Michael Olise, Jamal Musiala, dan Serge Gnabry, dan kini bahkan kemungkinan besar akan berangkat ke Piala Dunia bersama tim nasional Jerman. Dan hal yang sama diharapkan terjadi pada Aseko, yang pada musim panas ini dapat menempatkan dirinya sebagai penantang, pesaing, dan pemain cadangan di klub juara Jerman tersebut.

Dan mungkin tren "baru" ini juga akan menjadi berkah bagi pemain pinjaman Bayern lainnya.