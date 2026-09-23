Cachavacha kembali! Legenda Diego Forlan memulai era kepelatihan Uruguay di Jepang yang dicintainya

Diego Forlan akan memimpin tim nasional senior Uruguay untuk pertama kalinya sebagai pelatih kepala interim dalam laga uji coba internasional melawan Jepang pada Kamis. Ikon berusia 47 tahun itu mengumpulkan skuadnya di Sendai menjelang pertandingan di Stadion Q&A, Miyagi.

Forlan menjalani tugas interim di tim senior sambil tetap memegang perannya sebagai pelatih kepala Uruguay U-20.

Sang pelatih menargetkan awal masa jabatannya dengan penampilan agresif melawan lawan berkualitas tinggi.



