J.LEAGUE
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Cachavacha kembali! Legenda Diego Forlan memulai era kepelatihan Uruguay di Jepang yang dicintainya
Forlan menjalani debut di bangku cadangan tim senior Uruguay di Miyagi
Diego Forlan akan memimpin tim nasional senior Uruguay untuk pertama kalinya sebagai pelatih kepala interim dalam laga uji coba internasional melawan Jepang pada Kamis. Ikon berusia 47 tahun itu mengumpulkan skuadnya di Sendai menjelang pertandingan di Stadion Q&A, Miyagi.
Forlan menjalani tugas interim di tim senior sambil tetap memegang perannya sebagai pelatih kepala Uruguay U-20.
Sang pelatih menargetkan awal masa jabatannya dengan penampilan agresif melawan lawan berkualitas tinggi.
- J.LEAGUE
Mantan striker mengenang masa bermainnya di Jepang yang berkesan
Berbicara dalam konferensi pers, Forlan mengungkapkan kegembiraan besar bisa kembali ke Jepang, sambil mengenang dengan hangat masa dua tahunnya bermain bersama klub J1 League, Cerezo Osaka. Terakhir kali mengunjungi negara itu pada 2018 untuk laga Liga Champions Asia, mantan penyerang itu memuji perkembangan sepakbola dan budaya Jepang.
Ia menegaskan bahwa bermain di hadapan stadion yang penuh melawan talenta Jepang papan atas yang berkiprah di Eropa menghadirkan tantangan yang sangat menarik.
"Saya benar-benar bersyukur atas kesempatan untuk bermain di Jepang," kata Forlan. "Bermain untuk Cerezo Osaka selama dua tahun adalah pengalaman luar biasa yang tetap membekas bagi saya. Jepang memiliki pemain-pemain berlevel internasional yang tinggi, dan besok akan menjadi pertandingan level atas."
Budaya kemenangan diprioritaskan meski cedera Valverde jadi pukulan berat
Uruguay bersiap untuk laga ini setelah melakukan penyesuaian skuad pada saat-saat terakhir, dengan gelandang Emiliano Martinez dipanggil untuk menggantikan Federico Valverde yang cedera. Meski kehilangan sejumlah figur kunci, Forlan menegaskan bahwa Uruguay tetap memiliki kewajiban mutlak untuk memenangi setiap pertandingan.
Ia menyoroti keseimbangan skuadnya, sambil memuji kualitas teknik, kedalaman dalam mencetak gol, dan struktur pertahanan mereka.
"Mulai sekarang, ini soal kemenangan. Sederhana," tegas Forlan. "Kami, rakyat Uruguay, punya kewajiban untuk membawa tim nasional ke level yang kami tahu harus dicapai. Menang adalah hal yang paling kami sukai. Kami punya pemain dengan kontrol bola yang hebat, pencetak gol, dan bek-bek yang bagus."
- Fotoarena
Peran ganda manajerial memacu visi internasional jangka panjang
Forlan menjelaskan situasi kontraknya, dengan menerangkan bahwa peran seniornya tetap bersifat interim di samping kontrak tetap untuk memimpin tim U-20 ke Kejuaraan Amerika Selatan mendatang. Pelatih kepala itu berupaya membangun kembali momentum tim nasional setelah tersingkir mengecewakan di fase grup Piala Dunia 2026.
Uruguay menghadapi pertandingan pada Kamis dengan keinginan besar untuk membangun fondasi kemenangan di bawah manajer legendaris mereka.
Uruguay ingin menunjukkan kapasitas mereka di bawah arahan Forlan.
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