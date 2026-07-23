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Karim AdeyemiGetty Images
Jonas Rütten

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BVB untuk sementara menelan kerugian besar: Kepindahan Karim Adeyemi ke FC Barcelona resmi diumumkan

Bundesliga
Transfers
LaLiga
K. Adeyemi
Borussia Dortmund
Barcelona

Transfer Karim Adeyemi dari BVB ke Barcelona akhirnya resmi. Pada Kamis siang, klub Katalan itu mengumumkan perekrutan pemain Jerman tersebut.

Adeyemi menandatangani kontrak hingga 2031 di Barcelona. BVB pada awalnya hanya menerima biaya transfer dasar sebesar 22 juta euro, yang masih bisa meningkat menjadi 29 juta euro berkat pembayaran bonus. Meski begitu, Dortmund, yang merekrut Adeyemi empat tahun lalu dari RB Salzburg dengan nilai sekitar 30 juta euro, untuk sementara tetap merugi. Namun, hal itu masih bisa berubah berkat sebuah klausul.

  • Sebab, menurut kabar yang beredar, Die Schwarzgelben telah mengamankan klausul persentase penjualan kembali sebesar 35 persen untuk Adeyemi. Jadi, jika suatu hari pemain 24 tahun itu meninggalkan Barca dengan nilai transfer yang tinggi, BVB akan kembali meraup keuntungan besar.

    "Karim adalah bagian penting dari Borussia Dortmund dalam empat tahun terakhir. Pada 2024, kami mencapai final Liga Champions bersamanya. Meski begitu, pada musim panas ini kami sepakat bahwa baik Karim maupun kami ingin mengambil arah yang berbeda di masa depan. Ketika Karim menyampaikan keinginan untuk pindah ke FC Barcelona kepada kami, setelah mempertimbangkan semua kepentingan Borussia Dortmund, kami menyetujuinya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken.

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