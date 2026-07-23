Sebab, menurut kabar yang beredar, Die Schwarzgelben telah mengamankan klausul persentase penjualan kembali sebesar 35 persen untuk Adeyemi. Jadi, jika suatu hari pemain 24 tahun itu meninggalkan Barca dengan nilai transfer yang tinggi, BVB akan kembali meraup keuntungan besar.

"Karim adalah bagian penting dari Borussia Dortmund dalam empat tahun terakhir. Pada 2024, kami mencapai final Liga Champions bersamanya. Meski begitu, pada musim panas ini kami sepakat bahwa baik Karim maupun kami ingin mengambil arah yang berbeda di masa depan. Ketika Karim menyampaikan keinginan untuk pindah ke FC Barcelona kepada kami, setelah mempertimbangkan semua kepentingan Borussia Dortmund, kami menyetujuinya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken.