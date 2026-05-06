Namun, rentetan kesuksesan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Sekitar sembilan bulan setelah kepindahannya yang spektakuler, Pavard bersama Marseille kini berada di peringkat keenam klasemen Liga Prancis, dan peluang mereka untuk lolos ke kompetisi internasional kini berada dalam bahaya serius. Dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir, tren jelas tidak menguntungkan Les Olympiens; De Zerbi, yang direkrut dengan harapan tinggi, juga sudah menjadi bagian dari masa lalu—ditambah lagi dengan berbagai masalah sampingan: seperti protes keras suporter terhadap manajemen klub, penggunaan pyroteknik yang tidak tepat, atau pengunduran diri Benatia.

Pavard sendiri juga berada dalam situasi yang menantang. Kepulangannya ke tanah air ternyata tidak menjadi langkah sukses yang mungkin diharapkan oleh pemain berusia 30 tahun ini. Kontrak pinjamannya berakhir pada musim panas dan saat ini tidak banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kerja sama ini akan berlanjut setelah akhir musim. Menurut laporan media, OM menganggap opsi pembelian sebesar 15 juta euro yang tercantum dalam kontrak peminjaman terlalu tinggi – jika gagal lolos ke kompetisi Eropa, kemungkinan besar tidak akan ada perpanjangan kontrak permanen.

Pasalnya, dari segi performa, Pavard juga tidak secara konsisten memberikan keamanan dan stabilitas yang diharapkan bagi Marseille. Meskipun ia tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi (satu gol, tiga assist) dan menjadi pemain inti di sebagian besar musim ini, ia tidak benar-benar mampu meyakinkan secara berkelanjutan. Seperti saat masih di FC Bayern München, penampilan gemilangnya kadang diikuti oleh kesalahan yang sulit dijelaskan dan penampilan yang goyah, yang merusak citra keseluruhannya dan tampaknya mendorong para pengambil keputusan di OM untuk membiarkannya kembali ke Milan pada akhir Juni.