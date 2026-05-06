BVB pun turut memantau situasi ini: Apakah mantan "pemain cadangan yang sempurna" FC Bayern München ini akan menjadi rekrutan yang sangat menguntungkan pada musim panas nanti?

Di München, Benjamin Pavard merupakan pemain kunci yang tak terbantahkan. Setelah masa-masa yang penuh gejolak di Inter, pemain asal Prancis itu kini telah bergabung dengan Marseille. Masa depannya kini lebih tidak pasti dari sebelumnya.

Ketika Benjamin Pavard mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Inter Milan musim panas lalu demi bergabung dengan Olympique Marseille sebagai pemain pinjaman, tak sedikit yang mengernyitkan dahi. Meninggalkan klub ambisius dengan peluang sangat bagus untuk meraih gelar juara nasional dan setidaknya peluang sebagai underdog untuk merebut trofi Liga Champions, lalu bergabung dengan klub yang belakangan ini lebih banyak hidup dari kejayaan masa lalu? Awalnya, hal itu terdengar kurang menjanjikan.

Pavard sendiri menjelaskan kepindahannya, yang bahkan disebut L’Equipe sebagai "salah satu transfer musim panas paling tak terduga" dalam sejarah, dengan "proyek" yang ingin ia bantu wujudkan di Marseille. "Ketika Medhi (Benatia, direktur olahraga, cat. red.) menelepon saya, saya langsung terpesona. Ketika saya mengetahui minat Marseille, bagi saya sudah jelas: Saya ingin bergabung dengan proyek ambisius ini, yang menargetkan Liga Champions. Namun juga, untuk bermain di Velodrome (Stadion Marseille) dengan antusiasme ini. Sebagai pesepakbola, ini adalah emosi yang harus dirasakan," kata bek tengah tersebut.

  • Karena itu, ia "tidak bisa menolak" tawaran pindah ke Marseille, kembali ke tanah kelahirannya. "Infrastrukturnya luar biasa dan para penggemar selalu mendukung. Saya kembali ke Prancis karena saya pergi saat masih sangat muda. Segala upaya dilakukan untuk membuat saya bahagia di sini. Saya sangat senang berada di sini dan merasa terhormat bisa bermain untuk OM. OM adalah klub yang sangat besar," jelas Pavard.

    Dan memang, pemain berusia 30 tahun ini memulai kariernya di Marseille dengan sangat baik. Pada awal musim ini, bek tengah tersebut bersama Les Olympiens berada di puncak klasemen Ligue 1 setelah meraih enam kemenangan dari delapan pertandingan pertama dan sempat mencatatkan lima kemenangan beruntun. Bahkan, pada pekan kelima, Marseille berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain yang sangat dominan dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah. Di bawah asuhan pelatih saat itu, Roberto De Zerbi, OM memainkan sepak bola ofensif yang cukup menarik untuk ditonton. Kepindahan Pavard tampaknya membuahkan hasil.

    Pavard tampaknya tidak akan bertahan di Olympique Marseille

    Namun, rentetan kesuksesan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Sekitar sembilan bulan setelah kepindahannya yang spektakuler, Pavard bersama Marseille kini berada di peringkat keenam klasemen Liga Prancis, dan peluang mereka untuk lolos ke kompetisi internasional kini berada dalam bahaya serius. Dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir, tren jelas tidak menguntungkan Les Olympiens; De Zerbi, yang direkrut dengan harapan tinggi, juga sudah menjadi bagian dari masa lalu—ditambah lagi dengan berbagai masalah sampingan: seperti protes keras suporter terhadap manajemen klub, penggunaan pyroteknik yang tidak tepat, atau pengunduran diri Benatia.

    Pavard sendiri juga berada dalam situasi yang menantang. Kepulangannya ke tanah air ternyata tidak menjadi langkah sukses yang mungkin diharapkan oleh pemain berusia 30 tahun ini. Kontrak pinjamannya berakhir pada musim panas dan saat ini tidak banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kerja sama ini akan berlanjut setelah akhir musim. Menurut laporan media, OM menganggap opsi pembelian sebesar 15 juta euro yang tercantum dalam kontrak peminjaman terlalu tinggi – jika gagal lolos ke kompetisi Eropa, kemungkinan besar tidak akan ada perpanjangan kontrak permanen.

    Pasalnya, dari segi performa, Pavard juga tidak secara konsisten memberikan keamanan dan stabilitas yang diharapkan bagi Marseille. Meskipun ia tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi (satu gol, tiga assist) dan menjadi pemain inti di sebagian besar musim ini, ia tidak benar-benar mampu meyakinkan secara berkelanjutan. Seperti saat masih di FC Bayern München, penampilan gemilangnya kadang diikuti oleh kesalahan yang sulit dijelaskan dan penampilan yang goyah, yang merusak citra keseluruhannya dan tampaknya mendorong para pengambil keputusan di OM untuk membiarkannya kembali ke Milan pada akhir Juni.

    Pavard meminta jaminan posisi dari FC Bayern

    Namun, tampaknya sang bek tengah juga tidak akan melanjutkan kariernya di sana. Meskipun kontraknya bersama klub asal Italia Utara itu masih berlaku hingga 2028, sangat kecil kemungkinannya Pavard akan mendapat kesempatan kedua di Inter setelah masa peminjamannya di Marseille. Di sana, pada akhirnya muncul sedikit konflik seiring kepergiannya yang mengejutkan musim panas lalu, karena peminjaman ke Marseille tampaknya tidak hanya dilakukan atas dasar alasan olahraga. Media Italia saat itu melaporkan bahwa Pavard tidak lagi sepenuhnya puas dengan kejadian di balik layar dan karena itu memutuskan untuk memulai babak baru di OM.

    Setidaknya bagi para penggemar Bayern, perilaku ini mungkin terdengar familiar, mengingat Pavard juga mengemukakan alasan serupa saat meninggalkan Munich pada tahun 2023. Sementara para petinggi juara Bundesliga tersebut sangat menghargai pemain Prancis itu karena fleksibilitasnya, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan dalam formasi empat bek, dan melihatnya sebagai pemain skuad yang sempurna, Pavard ingin membatasi peran bermainnya secara lebih jelas dan hanya ingin diturunkan sebagai bek tengah. Permintaan tersebut pada akhirnya tidak diterima oleh petinggi Bayern.

    "Peran sebagai bek tengah paling cocok untuk saya. Dan itulah tepatnya alasan saya meninggalkan Bayern München, agar bisa bermain sebagai bek tengah," jelasnya kemudian dalam sebuah wawancara dengan UEFA. "Saya telah menghabiskan empat tahun yang fantastis di München. Namun, saya tahu bahwa saya akan bahagia di Inter - karena saya bermain di lini belakang sebagai bagian dari barisan tiga bek. Karena saya juga hanya ingin lebih sering bermain di lini tengah pertahanan."

    Apakah BVB akan merekrut Pavard pada musim panas nanti?

    Kini Pavard tengah menghadapi awal baru. Di usianya yang ke-30, ia masih berada di masa jayanya sebagai pesepakbola, terutama bagi seorang bek. Dalam kondisi prima, ia masih bisa membantu sebagian besar klub top Eropa. Selain itu, mengingat peluangnya yang sangat kecil di Milan, biaya transfer yang diminta kemungkinan tidak akan terlalu tinggi; bahkan, pemain Prancis ini mungkin bisa menjadi penawaran yang sangat menguntungkan di bursa transfer musim panas mendatang.

    BVB juga bisa menjadi kandidat potensial. Tim Schwarzgelben dilaporkan sedang memantau situasi Pavard dengan cermat. Mengingat kepergian Niklas Süle yang akan datang serta ancaman kepergian Nico Schlotterbeck setelah Piala Dunia, Dortmund sangat membutuhkan perkuatan di lini pertahanan tengah; hanya dalam hal gaji, pemain Prancis ini mungkin harus sedikit menyesuaikan diri dengan tuntutan BVB. Dan berbeda dengan Bayern beberapa tahun lalu, Dortmund bahkan bisa membuat Pavard tertarik pindah dengan menawarkan peran yang ia sukai dalam formasi 3-5-2 Niko Kovac.