BVB pun memantau situasi ini: Apakah mantan "pemain cadangan yang sempurna" FC Bayern München ini akan menjadi rekrutan murah yang sangat menguntungkan pada musim panas nanti?

Ketika Benjamin Pavard mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Inter Milan musim panas lalu demi bergabung dengan Olympique Marseille sebagai pemain pinjaman, tak sedikit yang mengernyitkan dahi. Meninggalkan klub ambisius dengan peluang sangat bagus untuk meraih gelar juara nasional dan setidaknya peluang sebagai underdog untuk merebut trofi Liga Champions, lalu bergabung dengan klub yang belakangan ini lebih banyak hidup dari kejayaan masa lalu? Awalnya, hal itu terdengar kurang menjanjikan.
Pavard sendiri menjelaskan kepindahannya, yang bahkan disebut L’Equipe sebagai "salah satu transfer musim panas paling tak terduga" dalam sejarah, dengan "proyek" yang ingin ia bantu bentuk di Marseille. "Ketika Medhi (Benatia, direktur olahraga, cat. red.) menelepon saya, saya langsung terpesona. Ketika saya mengetahui minat Marseille, bagi saya sudah jelas: Saya ingin bergabung dengan proyek ambisius ini, dengan Liga Champions. Tapi juga, untuk bermain di Velodrome (Stadion Marseille) dengan antusiasme ini. Sebagai pesepakbola, itu adalah emosi yang harus dirasakan," kata bek tengah tersebut.