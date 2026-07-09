Menurut Romano, Barca adalah satu-satunya klub yang menjadi tujuan pemain berusia 24 tahun itu untuk meninggalkan BVB pada musim panas ini. Klub asal Catalunya tersebut saat ini sedang menunggu jawaban dari pihak Dortmund. Menurut laporan Marca, Adeyemi dan Blaugrana telah mencapai kesepakatan mengenai seluruh ketentuan kontrak. Menurut Bild, BVB dilaporkan meminta biaya transfer tetap sebesar 40 juta euro, yang dapat bertambah hingga 10 juta euro melalui bonus. Sementara itu, Sky melaporkan bahwa BVB ingin meraup keuntungan transfer sebesar 33 juta euro dari Adeyemi, yang didatangkan dari Salzburg pada 2022 dengan biaya 30 juta euro.

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 antara pihak Dortmund dan Adeyemi—yang kini diwakili oleh agen ternama Jorge Mendes—baru-baru ini digambarkan oleh Bild sebagai “ditakdirkan untuk gagal”, karena kedua belah pihak “terpisah jauh”. Adeyemi dilaporkan saat ini memperoleh gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun tampaknya ia menuntut lebih dari sepuluh juta euro serta klausul pelepasan jika perpanjangan kontrak disetujui.

Tuntutan tersebut tampaknya sulit dipenuhi sepenuhnya oleh petinggi BVB kepada pemain yang telah 11 kali membela tim nasional ini, terutama mengingat fluktuasi performa yang sangat mencolok yang terus-menerus ditunjukkannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan terjadi “ketidaknyamanan” di kalangan pengambil keputusan BVB, karena negosiasi dengan Adeyemi telah mengalami kebuntuan yang cukup parah.