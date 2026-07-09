Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, FC Barcelona telah mengajukan tawaran resmi kepada Borussia Dortmund untuk merekrut pemain sayap ofensif yang sangat cepat itu. Jurnalis transfer tersebut tidak menyebutkan besaran biaya transfer yang ditawarkan, namun menurut Sky, jumlah yang ditawarkan klub Catalan kepada BVB untuk Adeyemi hanya sebesar 20 juta euro. Sebuah tawaran yang kemungkinan besar akan ditolak oleh tim "Schwarzgelben".
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BVB pasti akan menolaknya dengan senang hati! FC Barcelona tampaknya menawarkan biaya transfer yang tidak masuk akal untuk Karim Adeyemi
Menurut Romano, Barca adalah satu-satunya klub yang menjadi tujuan pemain berusia 24 tahun itu untuk meninggalkan BVB pada musim panas ini. Klub asal Catalunya tersebut saat ini sedang menunggu jawaban dari pihak Dortmund. Menurut laporan Marca, Adeyemi dan Blaugrana telah mencapai kesepakatan mengenai seluruh ketentuan kontrak. Menurut Bild, BVB dilaporkan meminta biaya transfer tetap sebesar 40 juta euro, yang dapat bertambah hingga 10 juta euro melalui bonus. Sementara itu, Sky melaporkan bahwa BVB ingin meraup keuntungan transfer sebesar 33 juta euro dari Adeyemi, yang didatangkan dari Salzburg pada 2022 dengan biaya 30 juta euro.
Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 antara pihak Dortmund dan Adeyemi—yang kini diwakili oleh agen ternama Jorge Mendes—baru-baru ini digambarkan oleh Bild sebagai “ditakdirkan untuk gagal”, karena kedua belah pihak “terpisah jauh”. Adeyemi dilaporkan saat ini memperoleh gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun tampaknya ia menuntut lebih dari sepuluh juta euro serta klausul pelepasan jika perpanjangan kontrak disetujui.
Tuntutan tersebut tampaknya sulit dipenuhi sepenuhnya oleh petinggi BVB kepada pemain yang telah 11 kali membela tim nasional ini, terutama mengingat fluktuasi performa yang sangat mencolok yang terus-menerus ditunjukkannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan terjadi “ketidaknyamanan” di kalangan pengambil keputusan BVB, karena negosiasi dengan Adeyemi telah mengalami kebuntuan yang cukup parah.
- Getty Images Sport
Adeyemi mengajukan tuntutan kepada BVB selama negosiasi: "Mendapatkan sinyal yang jelas dari klub"
Namun, Adeyemi sendiri telah membantah kejadian-kejadian tersebut pada awal Juni sebagai sekadar dongeng belaka.
"Saya pada dasarnya jarang mengikuti berita di media. Namun, saya terus-menerus menerima laporan atau pernyataan yang menyebutkan adanya pembicaraan atau negosiasi yang terhenti—misalnya terkait tuntutan gaji yang sayangnya tidak digambarkan dengan benar," katanya dalam wawancara dengan WAZ.
“Saya sudah berkali-kali menyatakan dukungan saya kepada Borussia Dortmund dan selalu menekankan apa yang saya hargai dari klub ini serta betapa besar semangat saya untuknya.” Adeyemi bergabung dengan BVB dari RB Salzburg pada tahun 2022 dan sangat bisa membayangkan untuk tetap bertahan di sana. Namun, ia juga terbuka terhadap kemungkinan lain.
"Yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan sinyal yang jelas dari klub—terlepas dari arah keputusan apa pun yang akhirnya diambil," lanjutnya. "Jika mereka secara terbuka memberi tahu saya seperti apa rencananya, maka saya akan selalu menerimanya. Hidup terus berjalan, karier saya masih sangat panjang, dan saya masih memiliki banyak rencana ke depan."
- AFP
Adeyemi sudah lama tidak lagi menjadi pemain inti di BVB di bawah asuhan Niko Kovac
Setidaknya sejak munculnya laporan mengenai negosiasi yang alot dan pernyataan Adeyemi, kepergian pemain sayap tersebut pada musim panas ini dianggap sangat mungkin terjadi; lagipula, secara finansial Dortmund hampir tidak mampu menanggung risiko kehilangan pemain seperti Adeyemi secara gratis dalam waktu satu tahun.
Padahal, belakangan ini ia jauh dari status pemain inti di bawah asuhan Niko Kovac. Di Bundesliga, ia tampil dalam 28 pertandingan dengan rata-rata 42 menit per pertandingan; pada tahun kalender 2026, ia mencetak total empat gol di liga dan Liga Champions.
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