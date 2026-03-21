BVB, Nilai dan Ulasan Perorangan dari Pertandingan Borussia Dortmund melawan HSV: Para pemain cadangan membalikkan keadaan, seorang pemain yang kecewa dengan DFB menghilang sama sekali — dan seorang calon pemain timnas Jerman untuk Piala Dunia bisa bernapas lega setelah malam yang sial

Dalam pertandingan yang seru pada pekan ke-27 Bundesliga, Borussia Dortmund telah mengambil langkah besar menuju kualifikasi Liga Champions. Pada babak pertama, hal itu sama sekali tidak terlihat, karena BVB secara mengejutkan tertinggal 0-2 dari Hamburger SV. Namun, setelah jeda, BVB meningkatkan intensitas permainan dan berhasil menang 3-2 berkat penampilan yang mengesankan.

Ramy Bensebaini mencetak dua gol dari tendangan penalti, sementara penyerang tengah Serhou Guirassy juga mencetak gol. Dengan demikian, Dortmund kini memiliki keunggulan yang nyaman sebanyak sebelas poin atas peringkat pertama yang tidak lolos ke Liga Champions.

