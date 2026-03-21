BVB, Nilai dan Ulasan Perorangan dari Pertandingan Borussia Dortmund melawan HSV: Para pemain cadangan membalikkan keadaan, seorang pemain yang kecewa dengan DFB menghilang sama sekali — dan seorang calon pemain timnas Jerman untuk Piala Dunia bisa bernapas lega setelah malam yang sial

Ramy Bensebaini (masuk pada menit ke-46 menggantikan Reggiani): Pemain asal Aljazair ini, berkat pengalamannya, tampil jauh lebih percaya diri dibandingkan pendahulunya, Reggiani. Ia melepaskan beberapa umpan silang bagus dari area tengah lapangan dan dengan tenang mencetak kedua tendangan penalti tersebut. Dengan demikian, ia menjadi salah satu pemain kunci dalam membalikkan keadaan. Nilai: 2.
Serhou Guirassy (masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-46): Guirassy masuk pada babak kedua dan membuat Dortmund lebih dominan di area berbahaya. Setelah menerima bola dengan baik, tendangannya di pertengahan babak kedua masih terlalu tinggi, namun tak lama kemudian situasinya membaik: Dalam tendangan susulan, penyerang ini berhasil mengalahkan Heuer Fernandes dan mencetak gol penyama kedudukan. Di masa tambahan waktu, Guirassy hampir saja menambah gol, namun upayanya terhenti oleh Heuer Fernandes. Nilai: 2,5.
Fabio Silva (masuk menggantikan Svensson pada menit ke-58): Tendangan pemain Portugal ini yang membentur pemain lawan nyaris masuk ke gawang (menit ke-66), Silva dengan cepat menjadi elemen penyemangat setelah masuk sebagai pemain pengganti. Hampir saja ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 lebih awal, namun Heuer Fernandes berhasil menahan tendangan kerasnya. Meskipun tidak mencetak gol, Silva tetap menjadi faktor penting dalam membalikkan keadaan. Nilai: 2,5.
Carney Chukwuemeka (masuk menggantikan Sabitzer pada menit ke-58): Berperan dalam terciptanya skor 2-2 melalui umpan kepada Ryerson yang mencetak gol, dan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap permainan dibandingkan Sabitzer sebelumnya. Masuknya Chukwuemeka juga membuahkan hasil. Nilai: 3.
Julian Brandt (masuk pada menit 90+6 menggantikan Nmecha): Brandt masuk ke lapangan pada menit-menit terakhir. Tanpa penilaian.