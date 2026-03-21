Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Nilai dan Ulasan Perorangan dari Pertandingan Borussia Dortmund melawan HSV: Para pemain cadangan membalikkan keadaan, seorang pemain yang kecewa dengan DFB menghilang sama sekali — dan seorang calon pemain timnas Jerman untuk Piala Dunia bisa bernapas lega setelah malam yang sial

Pertandingan yang luar biasa di Dortmund! BVB bisa bersorak setelah menjalani dua babak yang sangat berbeda, para pemain pengganti menjadi kunci kebangkitan tim. Nilai dan ulasan pemain.

Dalam pertandingan yang seru pada pekan ke-27 Bundesliga, Borussia Dortmund telah mengambil langkah besar menuju kualifikasi Liga Champions. Pada babak pertama, hal itu sama sekali tidak terlihat, karena BVB secara mengejutkan tertinggal 0-2 dari Hamburger SV. Namun, setelah jeda, BVB meningkatkan intensitas permainan dan berhasil menang 3-2 berkat penampilan yang mengesankan.

Ramy Bensebaini mencetak dua gol dari tendangan penalti, sementara penyerang tengah Serhou Guirassy juga mencetak gol. Dengan demikian, Dortmund kini memiliki keunggulan yang nyaman sebanyak sebelas poin atas peringkat pertama yang tidak lolos ke Liga Champions.

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Gregor Kobel

    Kiper itu melakukan penyelamatan gemilang pada pertengahan babak pertama saat Königsdörffer muncul tanpa pengawalan di hadapannya (menit ke-24). Kobel tak berdaya dalam kedua gol yang tercipta, namun selain itu ia hampir tidak diuji. Nilai: 3.

    • Iklan

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Luca Reggiani

    Setelah momen yang menggetarkan hati pekan lalu, ketika Reggiani merayakan gol pertamanya di Bundesliga dengan penuh euforia saat menang 2-0 atas Augsburg, pemain berusia 18 tahun itu hari ini kembali ke kenyataan dengan cukup keras. Dengan umpan salah yang fatal ke arah pemain Hamburg, ia nyaris memicu gol kedua lawan lebih awal, namun HSV belum mampu memanfaatkannya. Hal berbeda terjadi pada menit ke-38, ketika Reggiani kehilangan bola dengan ceroboh dan terlalu ceroboh dalam membangun serangan, sehingga memungkinkan terciptanya gol kedua lawan. Pada jeda babak pertama, Kovac menarik keluar pemain bertahan berbakat ini, di mana penampilan lemah seperti ini tentu tidak boleh terlalu dibesar-besarkan dalam perkembangannya. Nilai: 5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Waldemar Anton

    Permainan Anton dimulai dengan umpan balik yang salah kepada Kobel, yang nyaris membahayakan gawangnya sendiri (menit ke-4). Selain itu, pemain tim nasional ini menampilkan performa yang solid, aktif dalam perebutan bola, dan setelah sedikit goyah di awal, ia pun tampil percaya diri dalam mengoper bola. Nilai: 3.

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Nico Schlotterbeck

    Schlotterbeck kurang memiliki inspirasi besar dalam membangun serangan hari ini, namun ia juga bermain dengan cukup baik. Ia kurang beruntung ketika sundulannya setelah tendangan sudut membentur mistar gawang (menit ke-36). Nilai: 3.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Julian Ryerson

    Tendangan sudutnya tetap berbahaya seperti biasa, misalnya saat sundulan Schlotterbeck membentur mistar gawang (menit ke-36). Dalam permainan, Ryerson tanpa lelah menggarap sisi kanannya, terus mendorong, dan melepaskan banyak umpan silang. Penampilannya sangat gigih, dengan beberapa sorotan permainan seperti umpan silang indahnya kepada Guirassy yang memicu gol penyama kedudukan. Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Jobe Bellingham

    Dengan umpan panjang yang indah, ia menciptakan peluang emas bagi Nmecha untuk memperkecil ketertinggalan tak lama setelah babak kedua dimulai. Bellingham sudah menjadi salah satu pemain Dortmund yang paling konsisten di babak pertama yang kurang memuaskan, sering merebut bola, dan tampil tanpa cela dalam hal pengoperan. Seperti seluruh tim, ia meningkat performanya di babak kedua, memimpin dan mengatur permainan di lini tengah dengan kuat. Tendangannya yang mengenai lengan Miro Muheim kemudian memberikan BVB penalti yang mengubah skor menjadi 3-2. Nilai: 2,5.

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Felix Nmecha

    Malam yang penuh lika-liku namun berakhir bahagia! Nmecha sebenarnya tampil bagus sepanjang pertandingan, merebut bola di momen-momen krusial, memberikan banyak umpan akurat ke sepertiga lapangan lawan, dan berulang kali menembus ruang kosong berkat dinamikanya. Namun, Nmecha, yang memiliki peluang bagus untuk menjadi pemain inti timnas Jerman di Piala Dunia, pasti ingin segera melupakan fase akhir babak pertama: Pertama, ia kehilangan bola secara krusial 20 meter di depan gawangnya sendiri sebelum gol kedua kebobolan - dan kemudian ia meleset saat mengeksekusi penalti sesaat sebelum jeda. Hebat, bagaimana ia bereaksi di babak kedua dan terus bermain baik. Namun, ia tidak bisa memetik hasilnya, meskipun ia melakukan banyak hal dengan benar pada peluang besarnya tak lama setelah babak kedua dimulai. Namun, Heuer Fernandes bereaksi terlalu kuat. Tak lama kemudian, ia melepaskan tendangan indah dari jarak sekitar 16 meter, yang meleset tipis. Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Daniel Svensson

    Sebelum skor 0-1, ia sama sekali tidak tampil baik dalam duel satu lawan satu dengan Mikelbrencis dan kehilangan bola secara fatal. Teriakannya meminta pelanggaran memang sia-sia, momen yang pahit bagi pemain Swedia yang biasanya sangat dapat diandalkan ini. Hal positif: Svensson tetap bermain defensif tanpa gentar setelah itu dan tampil solid seperti biasa dalam sebagian besar waktu. Negatif: Dalam permainan menyerang, terlihat jelas ketidakpastian dalam permainannya, sehingga ia hampir tidak memberikan kontribusi berarti. Setelah hampir satu jam, Kovac menggantikannya dan memasukkan penyerang Silva untuk menggantikan Svensson. Nilai: 5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Marcel Sabitzer

    Pemain asal Austria itu bermain dalam peran yang sedikit lebih ofensif dari biasanya, mengisi posisi antara sayap kanan dan gelandang serang. Sabitzer terus berusaha membuka ruang melalui pergerakan larinya, namun secara umum penampilannya kurang efektif. Ia hampir tidak pernah mampu memberikan dorongan dan dalam hal menekan balik, ia tidak seagresif biasanya hari ini. Nilai: 4,5.

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Maximilian Beier

    Beier, yang tidak dipanggil oleh Julian Nagelsmann untuk pertandingan internasional mendatang, tampak termotivasi oleh hal itu dan menunjukkan intensitas yang luar biasa. Ia sendiri yang menciptakan peluang emas di awal pertandingan berkat kemampuannya merebut bola, namun upayanya digagalkan oleh kiper HSV, Heuer Fernandes, yang bereaksi dengan gemilang. Beier sering mencoba, menjadi pemain BVB yang paling berbahaya di depan gawang selama sebagian besar pertandingan, dan berhasil mendapatkan dua penalti pertama. Selain itu, ia memberikan umpan sempurna untuk peluang emas Nmecha tak lama setelah babak kedua dimulai, dan setelah lebih dari satu jam, tendangan melengkungnya hanya meleset tipis. Di fase akhir, ia tetap menjadi penggerak yang tak kenal lelah. Nilai: 2.

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Karim Adeyemi

    Adeyemi dan Beier membentuk semacam duet penyerang hibrida, dan dengan cerdas ia tidak ikut campur saat Beier mendapat peluang emas di awal pertandingan karena ia berada dalam posisi offside. Masalahnya: Itu tetap menjadi momen terbaik Adeyemi. Berbeda dengan Beier, Adeyemi tampaknya tidak termotivasi oleh kekecewaan akibat tidak dipanggil ke tim nasional Jerman dan nyaris menghilang dari permainan. Dia baru kembali menonjol sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi, saat dia melakukan pelanggaran karena frustrasi yang memicu keributan singkat. Dia kemudian diganti pada babak pertama. Nilai: 5,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. HSV: Para Pemain Cadangan

    Ramy Bensebaini (masuk pada menit ke-46 menggantikan Reggiani): Pemain asal Aljazair ini, berkat pengalamannya, tampil jauh lebih percaya diri dibandingkan pendahulunya, Reggiani. Ia melepaskan beberapa umpan silang bagus dari area tengah lapangan dan dengan tenang mencetak kedua tendangan penalti tersebut. Dengan demikian, ia menjadi salah satu pemain kunci dalam membalikkan keadaan. Nilai: 2.

    Serhou Guirassy (masuk menggantikan Adeyemi pada menit ke-46): Guirassy masuk pada babak kedua dan membuat Dortmund lebih dominan di area berbahaya. Setelah menerima bola dengan baik, tendangannya di pertengahan babak kedua masih terlalu tinggi, namun tak lama kemudian situasinya membaik: Dalam tendangan susulan, penyerang ini berhasil mengalahkan Heuer Fernandes dan mencetak gol penyama kedudukan. Di masa tambahan waktu, Guirassy hampir saja menambah gol, namun upayanya terhenti oleh Heuer Fernandes. Nilai: 2,5.

    Fabio Silva (masuk menggantikan Svensson pada menit ke-58): Tendangan pemain Portugal ini yang membentur pemain lawan nyaris masuk ke gawang (menit ke-66), Silva dengan cepat menjadi elemen penyemangat setelah masuk sebagai pemain pengganti. Hampir saja ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 lebih awal, namun Heuer Fernandes berhasil menahan tendangan kerasnya. Meskipun tidak mencetak gol, Silva tetap menjadi faktor penting dalam membalikkan keadaan. Nilai: 2,5.

    Carney Chukwuemeka (masuk menggantikan Sabitzer pada menit ke-58): Berperan dalam terciptanya skor 2-2 melalui umpan kepada Ryerson yang mencetak gol, dan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap permainan dibandingkan Sabitzer sebelumnya. Masuknya Chukwuemeka juga membuahkan hasil. Nilai: 3.

    Julian Brandt (masuk pada menit 90+6 menggantikan Nmecha): Brandt masuk ke lapangan pada menit-menit terakhir. Tanpa penilaian.

