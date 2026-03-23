Oliver Maywurm

BVB masih bisa merasakan manfaat dari sebuah kesalahan besar dalam waktu yang lama: Apa yang akan diwariskan oleh Direktur Olahraga Sebastian Kehl di Borussia Dortmund

Setelah mengabdi selama lebih dari 21 tahun di BVB, Sebastian Kehl mengucapkan selamat tinggal kepada Borussia Dortmund. Apa yang akan dikenang dari Kehl sebagai direktur olahraga? Sebuah tinjauan.

Itu adalah berita mengejutkan yang dilontarkan Borussia Dortmund pada Minggu siang, yang mengejutkan dunia sepak bola Jerman: Sebastian Kehl meninggalkan klub dengan segera dan tidak lagi menjabat sebagai direktur olahraga BVB.

"Borussia Dortmund telah menemani saya selama separuh hidup saya dan saya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub hebat ini. Namun demikian, kami kini bersama-sama merasa bahwa sudah waktunya untuk menempuh jalan baru – baik bagi BVB maupun bagi saya," kata Kehl mengenai kepergiannya, yang secara sengaja dilakukan sekarang agar kedua belah pihak memiliki cukup waktu hingga musim panas untuk menyesuaikan diri. Seperti diketahui, Kehl belakangan ini disebut-sebut sebagai calon pengganti Stefan Kuntz sebagai direktur olahraga baru Hamburger SV. Ia dikabarkan ingin menduduki posisi teratas, yang di Dortmund saat ini dijabat oleh direktur olahraga Lars Ricken yang juga tidak luput dari kontroversi.

Sebagai pemain yang mengenakan seragam BVB dari tahun 2002 hingga 2015, Kehl meninggalkan tiga gelar juara Bundesliga (2002, 2011, dan 2012), satu gelar Piala DFB (2012), serta warisan sebagai kapten salah satu tim tersukses dalam sejarah klub, yang memancarkan semangat di bawah pelatih ikonik Jürgen Klopp. Mulai 2018, Kehl kemudian belajar di barisan kedua di bawah direktur olahraga berpengalaman Michael Zorc - dan akhirnya menggantikan posisinya pada 2022.

Lebih dari tiga setengah tahun kemudian, muncul pertanyaan: Apa yang tersisa dari Kehl sebagai direktur olahraga di BVB? Sebuah tinjauan.

  • Ketika Zorc mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur olahraga pada tahun 2022 dan menandai berakhirnya sebuah era, Kehl mengambil alih posisinya dan mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar secara resmi, Dortmund baru saja melewati musim yang kurang memuaskan. Meskipun mereka menjadi runner-up di belakang FC Bayern, di Liga Champions BVB gagal lolos ke babak gugur sebagai tim ketiga meskipun berada di grup yang bisa diatasi (Ajax Amsterdam, Sporting Lisbon, dan Besiktas). Sebagai puncaknya, setelah terdegradasi ke Liga Europa, perjalanan mereka langsung berakhir di babak 16 besar melawan Glasgow Rangers, sementara di Piala DFB, FC St. Pauli yang saat itu bermain di divisi dua menjadi penghalang terakhir di babak 16 besar.

    Pelatih Marco Rose pun harus hengkang setelah hanya satu tahun. Dengan Edin Terzic, seorang pelatih yang sudah berpengalaman dan pernah membawa gelar Piala DFB sebagai pelatih interim pada musim 2020/21, diharapkan dapat mengembalikan Westfalen ke jalur kesuksesan. Dan di tingkat direktur olahraga, Borussia secara sadar memutuskan untuk kembali menunjuk mantan pemain yang layak setelah masa jabatan Zorc yang panjang. "Tentu saja dia harus mengisi posisi yang berat, tetapi kami yakin bahwa Sebastian memiliki bekal yang diperlukan untuk tugasnya," tegas direktur eksekutif saat itu, Hans-Joachim Watzke, mengenai promosi Kehl.

    Tugas besar pertamanya dalam konteks tanggung jawab olahraga adalah merekrut pengganti penyerang Erling Haaland pada musim panas 2022, yang transfernya senilai 60 juta euro ke Manchester City telah diumumkan pada Mei 2022. Tugas yang rumit, karena mencari pengganti sekelas Haaland bagi BVB adalah hal yang mustahil. Sebastien Haller termasuk dalam daftar penyerang yang bisa diincar Dortmund, dan dengan biaya 31 juta euro, ia menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub setelah Ousmane Dembele (35 juta euro).

    Mendatangkan Haller masuk akal. Pemain asal Pantai Gading itu saat itu berusia 28 tahun, usia emas bagi seorang pesepakbola, telah mencetak sebelas gol dalam delapan pertandingan Liga Champions untuk Ajax Amsterdam pada musim sebelumnya, dan membawa timnya meraih gelar juara Belanda dengan 21 gol di liga. Dia langsung menunjukkan kemampuannya di BVB, antara lain saat mencetak satu gol dan memberikan dua assist dalam kemenangan 4-0 pada salah satu dari dua pertandingan fase grup Liga Champions melawan tim asal Westfalen tersebut. Selain itu, Haller sangat mengenal Bundesliga berkat dua tahun kariernya yang sukses bersama Eintracht Frankfurt (2017 hingga 2019).

    Sayangnya, seperti yang diketahui, penyerang ini didiagnosis menderita kanker testis pada musim panas 2022, bahkan sebelum ia bisa memainkan pertandingan resmi pertamanya untuk klub barunya. Kehl dan rekan-rekannya selalu mendukung Haller selama masa sulit ini dan dengan sabar menunggu kesembuhannya, yang untungnya tercapai. Dan Haller, yang kini bermain untuk FC Utrecht, berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya setelah berbulan-bulan menderita, dan memainkan peran penting di fase akhir musim yang nyaris menjadi juara. Misalnya, saat ia memecah kebuntuan dengan gol pembuka dan kemudian menambah gol penting menjadi 2-0 dalam pertandingan yang dianggap menentukan dengan skor 3-0 di Augsburg pada pekan terakhir sebelum akhir musim. Seandainya Haller berhasil mencetak gol penalti enam hari kemudian dalam final musim yang traumatis melawan Mainz, mungkin hari ini kita akan mengatakan bahwa Kehl telah mendatangkan pembuat gelar juara Dortmund sebagai pengganti Haaland.

    Sebastian Kehl berhasil mendatangkan Nico Schlotterbeck, yang berpotensi menjadi panutan jangka panjang bagi BVB

    Namun kenyataannya berbeda, dan Haller tidak berhasil meraih kesuksesan olahraga jangka panjang di BVB. Namun, mengingat penyakit kankernya, hal itu sebenarnya bukanlah hal yang utama, dan penilaian faktual terhadap transfer tersebut tentu saja tidak akan adil bagi situasinya. Sebaliknya, yang patut diingat adalah bahwa Kehl selalu mendukung Haller secara pribadi.

    Tugas besar kedua Kehl pada musim panas pertamanya sebagai direktur olahraga adalah menggantikan Manuel Akanji yang ingin hengkang. Fakta bahwa bek tengah tersebut, kurang dari setahun kemudian, berhasil meraih treble berupa Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA sebagai pemain inti bersama Manchester City, memang cukup disayangkan dari sudut pandang Dortmund. Namun, Kehl tidak bisa disalahkan dalam hal ini.

    BVB sebenarnya ingin mempertahankan Akanji, namun pemain asal Swiss itu menolak tawaran perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2023 dan memberi sinyal kepada pihak klub bahwa ia ingin mencari tantangan baru. Oleh karena itu, Kehl dan rekan-rekannya terpaksa menjual Akanji pada musim panas 2022 untuk mendapatkan dana transfer. Mereka menerima 20 juta euro dari Manchester dan dengan demikian mendapatkan kembali jumlah yang persis sama dengan yang sebelumnya telah mereka transfer ke SC Freiburg untuk Nico Schlotterbeck.

    Kapten pertahanan saat ini memang sudah menandatangani kontrak pada Mei 2022, saat Zorc masih menjabat sebagai direktur olahraga BVB. Namun, Kehl sudah terlibat secara intensif dalam transfer tersebut dan berhasil meyakinkan Schlotterbeck dengan kisah masa lalunya sendiri. "Perjalanan Nico mengingatkan saya pada perjalanan saya sendiri, karena saya juga datang ke BVB dari Freiburg sebagai pemain timnas muda seusia dia," kata Kehl mengenai perekrutan pemain kaki kiri tersebut. Terutama karena FC Bayern München konon sudah mengincar Schlotterbeck sejak saat itu, transfer ini bisa dinilai sebagai rekrutan yang sangat tepat. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi figur panutan di Dortmund dan, berdasarkan pembicaraan selama beberapa bulan terakhir—di mana Kehl sendiri tentu saja masih berperan penting—dia kini cenderung memperpanjang kontraknya di BVB yang akan berakhir pada 2027, meskipun ada peminat ternama. Dan mungkin menjadi wajah tim yang akan kembali meraih gelar di masa depan.

    Dengan merekrut Niklas Süle pada 2022, Zorc dan Kehl mendatangkan bek tengah lain, di mana kepindahannya tanpa biaya transfer dari FC Bayern München ke Signal-Iduna-Park dirayakan sebagai langkah besar. Wajar saja, karena secara potensi, Süle tetap salah satu bek tengah terbaik Jerman dan pada saat transfer tersebut ia merupakan pemain inti di tim nasional. Namun, meskipun Süle juga memiliki masa-masa bagusnya di BVB, setelah empat tahun berseragam hitam-kuning, ia harus dinilai sebagai kekecewaan karena ia sama sekali tidak mampu memenuhi ekspektasi. Seperti yang diketahui, pada musim panas nanti Süle akan meninggalkan Dortmund tanpa biaya transfer.

  • Tindakan Terzic yang justru merugikan Kehl, yang dampaknya masih terasa hingga kini

    Dua pemain baru pertama yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kehl tanpa campur tangan Zorc, kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat berbeda. Agak mengejutkan, pada Januari 2023 ia mendatangkan Julian Ryerson dari Union Berlin ke Dortmund — dan itu hanya dengan biaya lima juta euro. Jika kita mempertimbangkan konsistensi yang ditunjukkan Ryerson sejak kedatangannya dan bagaimana ia bahkan berkembang menjadi pemain penentu musim ini berkat tendangan bebasnya yang kuat dan umpan silang yang semakin baik, Kehl telah memberikan BVB sebuah penawaran yang sangat menguntungkan.

    Sementara itu, Julien Duranville adalah janji untuk masa depan, yang hingga kini belum dapat dipenuhi oleh pemain berusia 16 tahun saat itu, terutama karena masalah cedera yang sering dialaminya. Sejak Januari, talenta ofensif ini dipinjamkan ke FC Basel dan mendapatkan waktu bermain secara teratur di Swiss. Harapan kecil bahwa ia masih bisa bersinar di BVB tetap ada.

    Pada musim panas 2023, setelah gelar juara yang hilang secara dramatis, Kehl harus kembali menggantikan seorang superstar yang hengkang. Jude Bellingham pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer dasar sebesar lebih dari 100 juta euro, sekitar 67 juta di antaranya harus diinvestasikan oleh direktur olahraga untuk memperbarui skuad. Rencananya adalah membagi beban penggantian Bellingham ke dua pemain, karena ada masalah yang sama seperti saat Haaland pergi: Dortmund sama sekali tidak punya peluang untuk mendapatkan pemain siap pakai sekelas Bellingham.

    Kehl awalnya mendorong perekrutan pemain timnas Meksiko Edson Alvarez, yang berposisi sebagai gelandang bertahan klasik. Namun, karena pelatih Edin Terzic lebih memilih mengandalkan Emre Can di posisi tersebut, kesepakatan itu gagal – dan posisi Kehl melemah di mata publik akibat pengungkapan tersebut. Sebagai tambahan, posisi Alvarez hingga kini masih menjadi titik lemah dalam skuad BVB. Dalam hal ini, veto Terzic justru merugikan Kehl.

    Keputusannya untuk mendatangkan Felix Nmecha seharga 30 juta euro sebagai pengganti Bellingham, alih-alih Alvarez, kini telah membuahkan hasil setelah dua tahun pertama Nmecha yang kurang memuaskan di Dortmund. Di bawah asuhan Niko Kovac, pemain berusia 25 tahun ini tak lagi bisa dipisahkan dari lini tengah Borussia dan menjadi sosok kunci mutlak; ia juga berpotensi memainkan peran penting di timnas Jerman pada Piala Dunia. Kehl baru-baru ini bertanggung jawab atas perpanjangan kontrak Nmecha yang banyak diminati, yang bersama Schlotterbeck dan beberapa pemain lain berpotensi menjadi fondasi masa depan yang sukses.

    Selain Nmecha, Marcel Sabitzer didatangkan dari FC Bayern München seharga 19 juta euro sebagai pilar kedua warisan Bellingham. Namun, pemain asal Austria ini jarang menunjukkan pengaruh yang diharapkan selama hampir tiga tahun di BVB.

    Kemudian, Kehl tampaknya dibujuk oleh Terzic untuk mendatangkan penyerang bertubuh tinggi lainnya pada musim panas 2023. Pilihan jatuh pada Niclas Füllkrug, yang mencatatkan rasio gol yang cukup baik dan berkontribusi, antara lain, pada lolosnya tim ke final Liga Champions yang akhirnya kalah dari Real Madrid. Selain itu, klub ini meraih keuntungan transfer dari pemain timnas Jerman tersebut pada 2024, ketika ia pindah ke West Ham United setelah hanya satu tahun (dibeli seharga 17,25 juta euro, dijual seharga 27 juta euro). Tidak ada yang akan diingat secara besar-besaran dari era Kehl, tetapi setidaknya secara ekonomi ini merupakan kesepakatan yang cukup bagus.

    Hal yang dapat ditafsirkan secara negatif pada 2023 adalah penggantian Raphael Guerreiro yang saat itu pindah ke FC Bayern. Rekrutan Ramy Bensebaini sebagai bek kiri baru konon didorong oleh Kehl - meski pemain Aljazair itu memiliki kualitas dan didatangkan secara gratis dari Mönchengladbach, ia tetap merupakan penurunan kualitas dibandingkan Guerreiro. Selain itu: Konon, Dortmund saat itu sebenarnya bisa merekrut Alejandro Grimaldo untuk posisi sayap kiri alih-alih Bensebaini; pemain Spanyol itu tampaknya ditawarkan kepada Kehl dan timnya. Setelah BVB membiarkan kesempatan itu berlalu, Grimaldo, seperti yang diketahui, pindah secara gratis dari Benfica ke Bayer Leverkusen dan memainkan peran penting pada musim berikutnya dalam perjalanan Werkself meraih gelar juara.

    Bahwa Kehl pada Januari 2024 mendatangkan bek kiri lain, Ian Maatsen, yang tipenya jauh lebih mirip dengan Guerreiro daripada Bensebaini, bisa dibilang merupakan pengakuan. Dan dengan Maatsen, dia tepat sekali; pemain Belanda yang saat itu dipinjam dari Chelsea FC langsung menjadi pemain inti dan memainkan peran penting dalam perjalanan hingga final Liga Champions. Dortmund juga tidak mampu merekrut Sancho secara permanen pada musim panas 2024, sama seperti halnya dengan Jadon Sancho, di mana Kehl mencatatkan tonggak sejarah baik secara olahraga maupun emosional. Ia meminjam kembali idola penggemar dari Manchester United ke BVB; setelah masa adaptasi awal, Sancho semakin baik dan juga memicu antusiasme di kalangan pendukung. Namun, setelah setengah tahun, ia harus kembali pergi.

    BVB: Kekecewaan Pahit Sebastian Kehl pada 2024

    Musim semi dan musim panas 2024 ternyata cukup sulit bagi Kehl dari segi karier pribadinya. Bukan rahasia lagi bahwa ia ingin naik jabatan menjadi Direktur Olahraga setelah Hans-Joachim Watzke mundur. "Itu akan menjadi langkah yang logis bagi saya," kata Kehl pada Maret 2024 dalam acara Sport1-Doppelpass mengenai ambisinya. Namun, alih-alih Kehl, pada Mei 2024 mantan rekan setimnya, Lars Ricken, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala akademi, akhirnya dipromosikan menjadi direktur olahraga baru.

    Lalu, Kehl juga didampingi oleh Sven Mislintat, yang kini menjabat sebagai direktur olahraga di Fortuna Düsseldorf, sebagai rekan baru dalam tanggung jawab olahraga. Konstelasi ini tampaknya sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal, dengan cepat memicu ketidaksepakatan, dan berujung pada kepergian Mislintat lebih awal pada Februari 2025.

    Pada saat itu, Nuri Sahin pun sudah pergi lagi, yang pada awal 2024 dibawa kembali ke klub oleh BVB sebagai asisten pelatih Terzic dan setengah tahun kemudian dipromosikan menjadi pelatih kepala. Sebuah keputusan yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh Kehl, yang sangat mengenal Sahin dari masa-masa mereka bermain bersama di Borussia. "Nuri telah bekerja dengan sangat penuh gairah dan intens serta berusaha sekuat tenaga, tetapi pada suatu titik, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana," harus diakui Kehl pada Mei 2025 dalam program Sport1-Doppelpass.

    Hanya setelah sekitar setengah tahun, Sahin dipecat karena BVB terus-menerus tampil kurang meyakinkan dan terancam gagal lolos ke Liga Champions. Padahal, jendela transfer musim panas Dortmund pada 2024 sempat mendapat banyak pujian.

    Dengan Serhou Guirassy, dua tahun terlambat, akhirnya datanglah penyerang tengah yang setidaknya bisa sedikit melupakan Haaland. Selain itu, Kehl mendatangkan tiga pemain timnas Jerman ke Dortmund, yaitu Waldemar Anton, Maximilian Beier, dan Pascal Groß. Meskipun Groß kembali ke Brighton pada awal 2026, secara retrospektif semua rekrutan tersebut merupakan keputusan yang tepat; pada akhirnya, Anton, Beier, dan Guirassy saat ini termasuk di antara pemain terpenting Borussia. Beier memungkinkan penjualan Donyell Malen ke Aston Villa pada awal 2025 seharga 25 juta euro. Anton setidaknya berhasil mengisi warisan berat dari ikon klub Mats Hummels, yang tidak mendapat perpanjangan kontrak pada 2024, dengan memuaskan. Dan Guirassy, meski menghadapi beberapa gangguan dan fase-fase lemah sesekali, umumnya tetap dapat diandalkan dalam mencetak gol.

    Selain itu, Kehl berhasil memperbaiki kesalahan dengan Sahin melalui penunjukan Kovac. Pelatih asal Kroasia itu memastikan Dortmund tetap lolos ke Liga Champions musim lalu, menstabilkan tim secara signifikan, dan musim ini BVB tampaknya akan memastikan kualifikasi ke kompetisi bergengsi tersebut tanpa banyak kesulitan.

    Namun, periode transfer terbaru memiliki beberapa kegagalan yang hingga kini masih menimbulkan pertanyaan. Misalnya, dalam kasus Yan Couto, Dortmund setuju dengan kewajiban pembelian yang terpenuhi dengan cepat saat meminjamnya dari Manchester City pada musim panas 2024. Akibatnya, BVB harus membayar total 25 juta euro sebagai biaya transfer untuk bek kanan tersebut, yang selama lebih dari satu setengah tahun di Westfalen belum pernah tampil konsisten dan sebagian besar hanya menjadi pemain rotasi.

    Untuk memperkuat posisi bek tengah, musim panas lalu Aaron Anselmino didatangkan dengan status pinjaman dari Chelsea FC. Awalnya ini merupakan langkah yang sangat baik; pemain asal Argentina tersebut langsung menunjukkan potensi besarnya dalam pertandingan-pertandingan pertamanya, namun ia terus-menerus absen karena cedera. Setelah hanya beberapa penampilan, ia harus kembali ke The Blues pada musim dingin dan dipinjamkan lagi ke Strasbourg. Sebuah bencana nyata, mengingat BVB di bawah Kovac bermain dengan formasi tiga bek dan bek tengah yang terlatih serta siap bertanding kini menjadi barang langka di skuad BVB.

    Namun, mungkin Dortmund justru akan mendapat manfaat dari kesalahan perencanaan skuad yang besar ini di kemudian hari. Bagaimanapun, Luca Reggiani yang baru berusia 18 tahun, yang harus membantu dalam keadaan darurat, tampil sebagai calon pemain masa depan yang menjanjikan. Kesan pertama yang baik yang ia tinggalkan dibalas BVB dengan perpanjangan kontrak. Sementara itu, pembelian Daniel Svensson sangat patut dipuji; Dortmund hanya membayar total delapan juta euro untuknya, dan ia menjadi sosok yang sangat dapat diandalkan di sisi kiri.

    Lalu ada beberapa transfer yang cukup mahal, yang mungkin akan sangat disyukuri BVB kepada Kehl di masa depan. Jobe Bellingham, misalnya, adalah salah satu pemain impian utama pria berusia 46 tahun itu musim panas lalu; Borussia berhasil mengalahkan pesaing-pesaing ternama dalam perburuan talenta gelandang tersebut dan akhirnya mendapatkan pemain itu dengan biaya transfer 30,5 juta euro. Bulan-bulan pertama Bellingham di BVB memang diwarnai masalah dan penampilan yang sebagian besar kurang memuaskan, namun potensi pemain berusia 20 tahun ini sangat besar—dan belakangan ini semakin sering terlihat jelas. Waktu bermain Bellingham meningkat, begitu pula konsistensinya dan kontribusinya bagi tim. Dortmund bisa saja mendapatkan banyak manfaat dari pemain muda ini di tahun-tahun mendatang.

    Hal ini juga berpotensi berlaku bagi Fabio Silva, yang datang dari Wolverhampton sebagai cadangan dan calon pengganti Guirassy dalam jangka menengah. Begitu pula dengan Carney Chukwuemeka, yang sesekali menunjukkan bakat luar biasanya. Jika ia tetap bebas cedera, upaya gigih Kehl untuk mendatangkan gelandang ini secara permanen dari Chelsea ke BVB mungkin akan terbayar.

    Siapa pun yang akan menggantikan Kehl: Jika setelah Nmecha, Schlotterbeck juga memperpanjang kontraknya, ia akan menemukan skuad BVB yang berkualitas dan memiliki kedalaman yang cukup, yang dengan satu atau dua penambahan berkualitas dapat mengejar target besar. Dengan keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Julian Brandt, Salih Özcan, dan Süle, diperlukan sedikit perubahan dalam struktur tim. Hal yang harus menjadi fokus Dortmund dalam hal rekrutan baru untuk saat ini: seorang pemain kunci sebagai pengganti Brandt dan seorang bek tengah tambahan yang menjamin kedalaman di lini pertahanan dan, jika memungkinkan, dapat memberikan kontribusi lebih besar di lini depan daripada Süle belakangan ini. Segala hal lainnya juga bergantung pada keputusan masa depan yang masih belum pasti terkait bintang-bintang top seperti Karim Adeyemi atau Guirassy.

  • Perjalanan Karier Sebastian Kehl sebagai Pemain Profesional dan Pejabat


    Periode

    Peran

    Klub

    1998 hingga 2000

    Pemain

    Hannover 96

    2000 hingga 2002

    Pemain

    SC Freiburg

    2002 hingga 2015

    Pemain

    Borussia Dortmund

    2018 hingga 2022

    Kepala Bagian Lisensi

    Borussia Dortmund

    2022 hingga Maret 2026

    Direktur Olahraga

    Borussia Dortmund


