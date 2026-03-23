Musim semi dan musim panas 2024 ternyata cukup sulit bagi Kehl dari segi karier pribadinya. Bukan rahasia lagi bahwa ia ingin naik jabatan menjadi Direktur Olahraga setelah Hans-Joachim Watzke mundur. "Itu akan menjadi langkah yang logis bagi saya," kata Kehl pada Maret 2024 dalam acara Sport1-Doppelpass mengenai ambisinya. Namun, alih-alih Kehl, pada Mei 2024 mantan rekan setimnya, Lars Ricken, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala akademi, akhirnya dipromosikan menjadi direktur olahraga baru.

Lalu, Kehl juga didampingi oleh Sven Mislintat, yang kini menjabat sebagai direktur olahraga di Fortuna Düsseldorf, sebagai rekan baru dalam tanggung jawab olahraga. Konstelasi ini tampaknya sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal, dengan cepat menimbulkan ketidaksepakatan, dan berujung pada kepergian Mislintat lebih awal pada Februari 2025.

Pada saat itu, Nuri Sahin pun sudah pergi lagi, yang pada awal 2024 dibawa kembali ke klub oleh BVB sebagai asisten pelatih Terzic dan setengah tahun kemudian dipromosikan menjadi pelatih kepala. Sebuah keputusan yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh Kehl, yang sangat mengenal Sahin dari masa-masa mereka bermain bersama di Borussia. "Nuri telah bekerja dengan sangat penuh gairah dan intens serta berusaha sekuat tenaga, tetapi pada suatu titik, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana," harus diakui Kehl pada Mei 2025 dalam program Sport1-Doppelpass.

Hanya setelah sekitar setengah tahun, Sahin dipecat karena BVB terus-menerus tampil kurang meyakinkan dan terancam gagal lolos ke Liga Champions. Padahal, jendela transfer musim panas Dortmund pada 2024 sempat mendapat banyak pujian.

Dengan Serhou Guirassy, dua tahun terlambat, akhirnya datanglah penyerang tengah yang setidaknya bisa sedikit melupakan Haaland. Selain itu, Kehl mendatangkan tiga pemain timnas Jerman ke Dortmund, yaitu Waldemar Anton, Maximilian Beier, dan Pascal Groß. Meskipun Groß kembali ke Brighton pada awal 2026, secara retrospektif semua itu merupakan rekrutan yang baik; pada akhirnya, Anton, Beier, dan Guirassy saat ini termasuk di antara pemain terpenting Borussia. Beier memungkinkan penjualan Donyell Malen ke Aston Villa pada awal 2025 seharga 25 juta euro. Anton setidaknya berhasil mengisi warisan berat dari ikon klub Mats Hummels, yang tidak mendapat perpanjangan kontrak pada 2024, dengan memuaskan. Dan Guirassy, meski menghadapi beberapa gangguan dan fase-fase lemah sesekali, umumnya tetap dapat diandalkan dalam mencetak gol.

Selain itu, Kehl berhasil memperbaiki kesalahan dengan Sahin melalui penunjukan Kovac. Pelatih asal Kroasia itu memastikan Dortmund tetap lolos ke Liga Champions musim lalu, menstabilkan tim secara signifikan, dan musim ini BVB tampaknya akan mengamankan tiket ke kompetisi bergengsi tersebut tanpa banyak kesulitan.

Namun, periode transfer terbaru memiliki beberapa kegagalan yang hingga kini masih menimbulkan pertanyaan. Misalnya, dalam kasus Yan Couto, Dortmund setuju dengan kewajiban pembelian yang terpenuhi dengan cepat saat meminjamnya dari Manchester City pada musim panas 2024. Akibatnya, BVB harus membayar total 25 juta euro sebagai biaya transfer untuk bek kanan tersebut, yang selama lebih dari satu setengah tahun di Westfalen belum pernah tampil konsisten dan sebagian besar hanya menjadi pemain rotasi.

Untuk memperkuat posisi bek tengah, musim panas lalu Aaron Anselmino didatangkan dengan status pinjaman dari Chelsea FC. Awalnya ini merupakan langkah yang sangat baik; pemain asal Argentina tersebut langsung menunjukkan potensi besarnya dalam pertandingan-pertandingan pertamanya, namun terus-menerus absen karena cedera. Setelah hanya beberapa penampilan, ia harus kembali ke The Blues pada musim dingin dan dipinjamkan lagi ke Strasbourg. Sebuah bencana nyata, mengingat BVB di bawah Kovac bermain dengan formasi tiga bek dan bek tengah yang terlatih serta siap bertanding kini menjadi barang langka di skuad BVB.

Namun, mungkin Dortmund justru akan mendapat manfaat dari kesalahan perencanaan skuad yang besar ini di kemudian hari. Bagaimanapun, Luca Reggiani yang baru berusia 18 tahun, yang harus membantu dalam keadaan darurat, tampil sebagai calon pemain masa depan yang menjanjikan. Kesan pertama yang baik yang ia tinggalkan dibalas BVB dengan perpanjangan kontrak. Sementara itu, pembelian Daniel Svensson sangat patut dipuji; Dortmund hanya membayar total delapan juta euro untuknya, dan ia menjadi sosok yang sangat dapat diandalkan di sisi kiri.

Lalu ada beberapa transfer yang cukup mahal, yang mungkin akan sangat disyukuri BVB kepada Kehl di masa depan. Jobe Bellingham, misalnya, adalah salah satu pemain impian utama pria berusia 46 tahun itu musim panas lalu; Borussia berhasil mengalahkan pesaing-pesaing ternama dalam perburuan talenta gelandang tersebut dan akhirnya mendapatkan pemain itu dengan biaya transfer 30,5 juta euro. Bulan-bulan pertama Bellingham di BVB memang diwarnai masalah dan penampilan yang sebagian besar kurang memuaskan, namun potensi pemain berusia 20 tahun ini sangat besar—dan belakangan ini semakin sering terlihat jelas. Waktu bermain Bellingham meningkat, begitu pula konsistensinya dan kontribusinya bagi tim. Dortmund bisa saja mendapatkan banyak manfaat dari pemain muda ini di tahun-tahun mendatang.

Hal ini juga berpotensi berlaku bagi Fabio Silva, yang datang dari Wolverhampton sebagai cadangan dan calon pengganti Guirassy dalam jangka menengah. Begitu pula dengan Carney Chukwuemeka, yang sesekali menunjukkan bakat luar biasanya. Jika ia tetap bebas cedera, upaya gigih Kehl untuk mendatangkan gelandang ini secara permanen dari Chelsea ke BVB mungkin akan terbayar.

Siapa pun yang akan menggantikan Kehl: Jika setelah Nmecha, Schlotterbeck juga memperpanjang kontraknya, ia akan menemukan skuad BVB yang berkualitas dan memiliki kedalaman yang cukup, yang dengan satu atau dua penambahan berkualitas dapat mengejar target besar. Dengan keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Julian Brandt, Salih Özcan, dan Süle, diperlukan sedikit perubahan dalam struktur tim. Hal yang harus menjadi fokus Dortmund dalam hal rekrutan baru untuk saat ini: seorang pemain kunci sebagai pengganti Brandt dan seorang bek tengah tambahan yang menjamin kedalaman di lini pertahanan dan, jika memungkinkan, dapat memberikan kontribusi lebih besar di lini depan daripada Süle belakangan ini. Segala hal lainnya juga bergantung pada keputusan masa depan yang masih belum pasti terkait bintang-bintang top seperti Karim Adeyemi atau Guirassy.