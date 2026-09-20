Sportfoto Rudel
Diterjemahkan oleh
BVB laris manis! Anton dan Book puji kokohnya lini belakang saat striker Beier berterima kasih kepada Jobe atas gol penentu kemenangan di derby
Tokoh-tokoh BVB bereaksi atas kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah
Para pemimpin ruang ganti Borussia Dortmund mengungkapkan kepuasan besar setelah susah payah meraih kemenangan 1-0 atas VfB Stuttgart untuk mempertahankan start domestik sempurna mereka. Gol Maxi Beier pada babak kedua menjadi pembeda di MHPArena, memastikan kemenangan liga keempat beruntun BVB.
Direktur Olahraga Ole Book, bek Waldemar Anton, dan pencetak gol Beier sama-sama memuji kedewasaan skuad saat berada di bawah tekanan.
Kemenangan itu memastikan Borussia memasuki jeda internasional di puncak Bundesliga.
- Pressefoto Baumann
Book dan Anton menyoroti kontrol pertahanan yang superior
Berbicara di mixed zone, Direktur Olahraga Ole Book menegaskan bahwa efisiensi yang lebih baik di kedua kotak penalti memastikan tiga poin melawan tim tuan rumah yang tangguh. Bek Waldemar Anton menggemakan pernyataan tersebut dengan menyoroti kontrol permainan yang jauh lebih baik dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya ke Stuttgart.
Keduanya mencatat bahwa pola pertahanan yang dibangun musim lalu terus menghasilkan clean sheet.
"Itu adalah pertandingan yang seimbang, tetapi pada akhirnya, efisiensi kami yang lebih baik dan pertahanan yang lebih kuat di dalam kotak penalti memastikan kemenangan," kata Book. Anton menambahkan: "Dibandingkan dengan pertandingan kami di sini musim lalu, kami bermain dengan kontrol yang jauh lebih baik dan sangat sedikit memberi ruang secara defensif."
Beier memuji Bellingham atas umpan brilian penentu kemenangan pertandingan
Pencetak gol kemenangan Maxi Beier memuji rekan-rekan setimnya karena menjalankan rencana permainan bertahan yang disiplin sebelum akhirnya membongkar Stuttgart di akhir laga. Penyerang itu juga mengungkapkan terima kasih kepada pemain pengganti Jobe Bellingham, yang umpan mendatarnya ke kotak enam yard memberi penyelesaian sederhana.
Beier menegaskan bahwa menjaga nirbobol tetap menjadi arahan utama BVB sepanjang 90 menit.
"Yang paling utama, kami harus menjaga nirbobol di sini, di markas Stuttgart, dan kami melakukannya dengan sangat meyakinkan," kata Beier. "Itu umpan yang bagus dari Jobe. Bagi seorang penyerang, tidak ada yang lebih baik selain hanya perlu mengucapkan terima kasih."
- Pressefoto Baumann
Momentum sempurna menuju jeda internasional
Kemenangan ini membuat Dortmund berada dalam kondisi optimal saat sepak bola domestik berhenti sejenak untuk jeda internasional yang akan datang. Para pemain dan staf menyatakan antusiasme untuk menikmati momentum ini sebelum menghadapi jadwal padat sembilan pertandingan dalam 30 hari setelah mereka kembali.
Anton menegaskan bahwa skuad sepenuhnya layak merayakan hasil itu setelah penampilan yang tenang.
BVB melanjutkan kampanye Bundesliga mereka di kandang melawan Werder Bremen pada 9 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami