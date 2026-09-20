BVB laris manis! Anton dan Book puji kokohnya lini belakang saat striker Beier berterima kasih kepada Jobe atas gol penentu kemenangan di derby

Para pemimpin ruang ganti Borussia Dortmund mengungkapkan kepuasan besar setelah susah payah meraih kemenangan 1-0 atas VfB Stuttgart untuk mempertahankan start domestik sempurna mereka. Gol Maxi Beier pada babak kedua menjadi pembeda di MHPArena, memastikan kemenangan liga keempat beruntun BVB.

Direktur Olahraga Ole Book, bek Waldemar Anton, dan pencetak gol Beier sama-sama memuji kedewasaan skuad saat berada di bawah tekanan.

Kemenangan itu memastikan Borussia memasuki jeda internasional di puncak Bundesliga.



