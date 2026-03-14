Rumor mengenai ketertarikan BVB terhadap pemain timnas Argentina Marcos Senesi dari klub Liga Utama Inggris AFC Bournemouth kembali mengemuka. Seperti dilaporkan Sky dan Bild, pemain belakang tersebut sedang "dipantau secara intensif" oleh perwakilan Borussia Dortmund.
BVB dilaporkan akan "mengamati" dia secara intensif: Apakah pemain timnas Argentina ini akan menggantikan Niklas Süle?
Senesi sangat nyaman bermain di lini pertahanan tengah dan karenanya bisa mengisi posisi yang kini menjadi sorotan akibat perkembangan terkini di BVB: Pertama, Aaron Anselmino dipanggil kembali lebih awal ke Chelsea FC pada bulan Januari. Beberapa hari yang lalu, kapten Emre Can mengalami robekan ligamen, dan pada hari Jumat, tim Schwarzgelben mengumumkan bahwa kontrak Niklas Süle yang akan berakhir tidak akan diperpanjang. Selain itu, masih belum jelas apakah Nico Schlotterbeck (kontrak hingga 2027) akan berkomitmen jangka panjang dengan Borussia, atau justru mengincar transfer pada musim panas nanti.
Jadi, sudah dipastikan bahwa Dortmund akan merekrut setidaknya satu bek tengah untuk musim mendatang. Senesi akan menjadi pilihan yang menarik di sini karena beberapa alasan: Pertama, pemain berusia 28 tahun ini akan bebas transfer pada musim panas nanti karena kontraknya di Bournemouth akan habis. Senesi adalah pemain inti mutlak dan telah tampil dalam 28 pertandingan musim ini untuk tim yang berada di peringkat kesembilan Liga Premier, di mana ia mencetak empat assist.
Marcos Senesi pindah dari Feyenoord ke Bournemouth pada tahun 2022
Rumor mengenai ketertarikan BVB terhadap Senesi pertama kali muncul pada bulan Februari. Namun, saat itu juga beredar kabar bahwa beberapa klub ternama lainnya telah menunjukkan minat terhadap bek bertubuh kokoh tersebut. Klub-klub yang disebutkan antara lain Juventus Turin, AS Roma, Brighton & Hove Albion, Chelsea FC, Everton FC, dan Crystal Palace.
Senesi dididik di klub asalnya, San Lorenzo, dan pada 2019 ia memutuskan untuk pindah ke Eropa. Saat itu, ia bergabung dengan Feyenoord di Eredivisie dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro. Pada 2022, ia pindah ke Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro.
Pada 2022, Senesi juga melakukan debutnya untuk tim nasional Argentina. Setelah bertahun-tahun tidak dipanggil oleh pelatih Albiceleste, Lionel Scaloni, ia kembali pada musim gugur lalu dan memainkan pertandingan internasional senior keduanya pada Oktober: Dalam laga persahabatan melawan Venezuela, ia bermain penuh selama 90 menit.
Namun, menurut Bild, Senesi bukanlah satu-satunya kandidat untuk lini pertahanan Dortmund: Pemain timnas junior Prancis Joane Gadou (19) dari RB Salzburg juga dikabarkan telah menarik minat klub tersebut.
Transfer-transfer termahal BVB
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Stade Rennes 2016 35,5 juta euro Sebastien Haller Penyerang Ajax Amsterdam 2022 31 juta euro Mats Hummels Pertahanan FC Bayern 2019 30,5 juta euro Jobe Bellingham Gelandang AFC Sunderland 2025 30,5 juta euro Jude Bellingham Gelandang Birmingham City 2020 30,15 juta euro