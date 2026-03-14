BVB dilaporkan akan "mengamati" dia secara intensif: Apakah pemain timnas Argentina ini akan menggantikan Niklas Süle?

Rumor mengenai ketertarikan BVB terhadap Senesi pertama kali muncul pada bulan Februari. Namun, saat itu juga beredar kabar bahwa beberapa klub ternama lainnya telah menunjukkan minat terhadap bek bertubuh kokoh tersebut. Klub-klub yang disebutkan antara lain Juventus Turin, AS Roma, Brighton & Hove Albion, Chelsea FC, Everton FC, dan Crystal Palace.

Senesi dididik di klub asalnya, San Lorenzo, dan pada 2019 ia memutuskan untuk pindah ke Eropa. Saat itu, ia bergabung dengan Feyenoord di Eredivisie dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro. Pada 2022, ia pindah ke Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro.

Pada 2022, Senesi juga melakukan debutnya untuk tim nasional Argentina. Setelah bertahun-tahun tidak dipanggil oleh pelatih Albiceleste, Lionel Scaloni, ia kembali pada musim gugur lalu dan memainkan pertandingan internasional senior keduanya pada Oktober: Dalam laga persahabatan melawan Venezuela, ia bermain penuh selama 90 menit.

Namun, menurut Bild, Senesi bukanlah satu-satunya kandidat untuk lini pertahanan Dortmund: Pemain timnas junior Prancis Joane Gadou (19) dari RB Salzburg juga dikabarkan telah menarik minat klub tersebut.