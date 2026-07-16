Dengan demikian, runner-up Liga Inggris tersebut telah menempatkan pemain serang berusia 18 tahun itu di urutan teratas daftar incaran mereka untuk jendela transfer mendatang. Di kubu Skyblues, transfer ini sedang ditelaah secara intensif, karena kabarnya akan ada perubahan besar-besaran di lini serang pada musim panas nanti.
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BVB dan Leipzig tak punya peluang? Klub papan atas tampaknya ikut campur dalam perebutan pemain muda berbakat PSG yang bernilai jutaan
Setelah kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid yang telah rampung dan beredarnya rumor yang terus-menerus mengenai kemungkinan hengkangnya Savinho, pelatih Enzo Maresca kini mencari pengganti berkualitas tinggi. Mbaye, yang masa depannya di dunia sepak bola di Paris tampaknya masih belum jelas meskipun memiliki bakat yang mumpuni, ingin mencari perubahan. Sementara itu, klubnya saat ini, Paris Saint-Germain, secara mengejutkan menunjukkan kesediaan yang cukup jelas untuk melepas pemain muda tersebut jika ada tawaran yang sesuai.
Pemain kelahiran Prancis ini, yang telah memilih membela tim nasional Senegal dan telah mencatatkan 15 penampilan serta empat gol untuk tim tersebut, termasuk di antara pemain paling menjanjikan dari angkatan 2008.
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Ibrahim Mbaye: RB Leipzig tampaknya juga menunjukkan minat
Pakar bursa transfer Fabrizio Romano telah melaporkan pada hari Rabu bahwa BVB telah menghubungi Mbaye untuk menanyakan situasi terbarunya di klub bintang Paris tersebut.
Namun, Footmercato kini juga menyebut RB Leipzig sebagai pihak yang tertarik, karena klub tersebut melihat penyerang sayap yang kuat secara fisik ini sebagai profil yang ideal untuk sistem permainan mereka. Menurut laporan tersebut, fakta bahwa Bundesliga telah mapan sebagai batu loncatan yang luar biasa bagi talenta-talenta dari akademi muda Prancis dalam beberapa tahun terakhir, juga bisa menjadi faktor penentu bagi Mbaye.
Untuk tim mana Ibrahim Mbaye bermain di Piala Dunia 2026?
Namun, persaingan bagi klub-klub Jerman sangat ketat. Bahkan sebelum ManCity ikut serta dalam perburuan ini, rival-rival di Liga Premier seperti Aston Villa dan Tottenham Hotspur telah mengincar Mbaye dan memantau situasinya dengan cermat. Tekanan terhadap BVB dan Leipzig dalam memperebutkan penyerang sayap yang tajam ini pun semakin meningkat secara signifikan.
Meskipun hanya berperan sebagai pemain cadangan selama Piala Dunia, penyerang ini berhasil menarik perhatian secara mencolok saat mengenakan seragam tim nasional. Dalam waktu bermain hanya 160 menit, yang terbagi dalam empat pertandingan Piala Dunia, ia menunjukkan kelasnya.
Terutama melalui golnya melawan Prancis dalam kekalahan 1-3, saat ia mengelabui bintang pertahanan Theo Hernandez dengan sebuah gerakan tipuan dan kemudian melepaskan tendangan keras yang melewati kiper Mike Maignan dan masuk ke gawang. Dengan total 42 penampilan profesional, empat gol, dan empat assist untuk PSG, Mbaye—meski usianya masih muda—juga telah memiliki banyak pengalaman di level tertinggi.
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