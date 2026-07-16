Setelah kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid yang telah rampung dan beredarnya rumor yang terus-menerus mengenai kemungkinan hengkangnya Savinho, pelatih Enzo Maresca kini mencari pengganti berkualitas tinggi. Mbaye, yang masa depannya di dunia sepak bola di Paris tampaknya masih belum jelas meskipun memiliki bakat yang mumpuni, ingin mencari perubahan. Sementara itu, klubnya saat ini, Paris Saint-Germain, secara mengejutkan menunjukkan kesediaan yang cukup jelas untuk melepas pemain muda tersebut jika ada tawaran yang sesuai.

Pemain kelahiran Prancis ini, yang telah memilih membela tim nasional Senegal dan telah mencatatkan 15 penampilan serta empat gol untuk tim tersebut, termasuk di antara pemain paling menjanjikan dari angkatan 2008.