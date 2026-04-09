BVB, Berita dan Rumor: Untuk menghindari kepergian yang menyakitkan! Borussia Dortmund tampaknya ingin menaikkan gaji pemain bintang yang baru didatangkan secara signifikan

Bek kiri Daniel Svensson tampaknya akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di Borussia Dortmund.

Menurut laporan Bild, BVB berencana untuk segera menaikkan penghasilan tahunan pemain asal Swedia tersebut sesuai dengan prestasinya. Saat ini, Svensson memperoleh sekitar tiga juta euro per tahun, yang menempatkannya di segmen bawah dalam daftar gaji internal tim. Hal ini tampaknya akan segera berubah.

Apakah kenaikan gaji yang direncanakan ini juga akan disertai dengan perpanjangan durasi kontrak, belum jelas dari laporan Bild tersebut. Saat ini, Svensson masih terikat kontrak dengan Borussia hingga 2029.

Dengan memberikan imbalan finansial atas penampilannya yang konsisten, Dortmund tentu saja juga berencana untuk mencegah kemungkinan kepergian Svensson. Bagaimanapun, pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menarik minat klub-klub ternama berkat perkembangan gemilangnya; di antaranya Arsenal, Inter Milan, dan AC Milan dikaitkan dengan Svensson. Dortmund pada dasarnya ingin mempertahankan pemain andalan ini, namun kabarnya bersedia bernegosiasi jika ada tawaran sebesar 30 juta euro.

Pemain timnas Swedia ini awalnya bergabung dengan BVB pada Februari 2025 melalui status pinjaman dari FC Nordsjaelland asal Denmark, dan pada musim panas berikutnya, klub Bundesliga tersebut merekrut Svensson secara permanen dengan biaya total sekitar delapan juta euro saja. Mengingat betapa pentingnya pemain kaki kiri ini bagi tim asuhan pelatih Niko Kovac, ini benar-benar sebuah penawaran yang sangat menguntungkan.

Svensson sudah menjadi pemain inti di sisi kiri BVB; pada musim ini, ia telah tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak empat gol dan memberikan dua assist.