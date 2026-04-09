Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-DORTMUNDAFP
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Untuk menghindari kepergian yang menyakitkan! Borussia Dortmund tampaknya ingin menaikkan gaji pemain bintang yang baru didatangkan secara signifikan

Bundesliga
Transfers
D. Svensson
Borussia Dortmund

Daniel Svensson adalah pemain andalan di BVB — dan tampaknya akan mendapatkan gaji yang sesuai di masa mendatang. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Bintang transfer diincar dengan kenaikan gaji yang besar di Borussia Dortmund

    Bek kiri Daniel Svensson tampaknya akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di Borussia Dortmund.

    Menurut laporan Bild, BVB berencana untuk segera menaikkan penghasilan tahunan pemain asal Swedia tersebut sesuai dengan prestasinya. Saat ini, Svensson memperoleh sekitar tiga juta euro per tahun, yang menempatkannya di segmen bawah dalam daftar gaji internal tim. Hal ini tampaknya akan segera berubah.

    Apakah kenaikan gaji yang direncanakan ini juga akan disertai dengan perpanjangan durasi kontrak, belum jelas dari laporan Bild tersebut. Saat ini, Svensson masih terikat kontrak dengan Borussia hingga 2029.

    Dengan memberikan imbalan finansial atas penampilannya yang konsisten, Dortmund tentu saja juga berencana untuk mencegah kemungkinan kepergian Svensson. Bagaimanapun, pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menarik minat klub-klub ternama berkat perkembangan gemilangnya; di antaranya Arsenal, Inter Milan, dan AC Milan dikaitkan dengan Svensson. Dortmund pada dasarnya ingin mempertahankan pemain andalan ini, namun kabarnya bersedia bernegosiasi jika ada tawaran sebesar 30 juta euro.

    Pemain timnas Swedia ini awalnya bergabung dengan BVB pada Februari 2025 melalui status pinjaman dari FC Nordsjaelland asal Denmark, dan pada musim panas berikutnya, klub Bundesliga tersebut merekrut Svensson secara permanen dengan biaya total sekitar delapan juta euro saja. Mengingat betapa pentingnya pemain kaki kiri ini bagi tim asuhan pelatih Niko Kovac, ini benar-benar sebuah penawaran yang sangat menguntungkan.

    Svensson sudah menjadi pemain inti di sisi kiri BVB; pada musim ini, ia telah tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak empat gol dan memberikan dua assist.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-AUGSBURGAFP

    BVB, Kabar: Bintang muda lini belakang Luca Reggiani mengalami patah tulang hidung

    Bakat pertahanan Borussia Dortmund, Luca Reggiani, tampaknya mengalami patah tulang hidung saat mengikuti tur pertandingan internasional bersama tim nasional Italia U-19 pada akhir Maret lalu. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.

    Namun, hal ini tidak berarti sang bek tengah harus absen. Sebaliknya, Reggiani, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada pertandingan pertama setelah jeda internasional Sabtu lalu di Stuttgart (2-0), dapat berlatih dan bermain dengan menggunakan masker wajah.

    Reggiani telah bermain penuh selama pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa U-19 bersama tim nasional Italia U-19 melawan Hongaria (3-0) dan Turki (1-1). Pemain berusia 18 tahun ini melakukan debutnya bersama tim utama BVB pada awal Februari karena kekurangan pemain di lini belakang, bahkan masuk dalam starting eleven sebanyak empat kali dalam beberapa minggu berikutnya dan sering tampil meyakinkan. Sebagai penghargaan atas perkembangannya, Borussia memberikan Reggiani kontrak profesional jangka panjang pada akhir Maret.

  • Dieter HeckingGetty

    BVB, Berita: Dieter Hecking mengkritik Kevin Großkreutz atas pernyataan "tidak sopan" yang ditujukan kepada VfL Wolfsburg

    Pelatih Dieter Hecking dari klub Bundesliga VfL Wolfsburg mengkritik pernyataan terbaru dari juara dunia 2014 Kevin Großkreutz yang ingin timnya terdegradasi. "Saya sarankan agar orang-orang membersihkan halaman rumahnya sendiri terlebih dahulu. Pernyataan-pernyataan ini tidak sopan, karena sangat mudah untuk mengkritik dari luar. Jika sebuah klub telah bermain di Bundesliga selama hampir 30 tahun, klub tersebut memiliki hak penuh secara olahraga untuk tetap berada di sana," kata Hecking kepada Sport Bild.

    Legenda BVB, Großkreutz, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tersebut dalam podcast Viertelstunde Fußball. "Sebenarnya mereka tidak boleh terdegradasi. Stadion selalu penuh, suasananya luar biasa," katanya dengan nada sarkastis di sana - dan menambahkan: "Saya selalu berbicara dari hati. Saya ingin, saya berharap mereka terdegradasi! Dan selesai." Wolfsburg saat ini berada di posisi ke-17, yang merupakan zona degradasi langsung. Dengan enam pertandingan tersisa, mereka tertinggal empat poin dari zona play-off dan enam poin dari zona aman.

    Sementara itu, Hecking menekankan bahwa ia "tidak percaya pada perhitungan angka, karena seringkali ada hasil yang sangat tak terduga di fase akhir musim. Kami hanya bisa memengaruhi hasil kami sendiri. Yang jelas, posisi ke-16 kini adalah target minimal kami."

    Mengenai rumor bahwa ada situasi yang agak kacau di dalam tim, Hecking berkata: "Tidak, itu terlalu merugikan tim. Memang tidak mudah ketika ada banyak kebangsaan dan karakter yang berbeda, yang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kekalahan. Tapi di sini tidak ada 24 orang pemarah yang tidak bisa akur satu sama lain. Dan kekacauan tidak akan pernah terjadi di bawah kepemimpinan saya." Namun, ia mengakui: "Skuad ini terlalu besar."

    (SID)

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Berita: Meskipun musim ini berjalan kurang memuaskan, Borussia Dortmund tampaknya tetap mempertahankan pelatih tim U23

    Meskipun tim U-23 Borussia Dortmund tampaknya akan gagal mencapai target internal yang telah ditetapkan, yaitu promosi langsung ke Liga 3, pelatih Daniel Rios tampaknya akan tetap menjabat bahkan setelah musim ini berakhir.

    Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, Rios masih mendapat kepercayaan penuh dari klub dan kontraknya yang berakhir pada akhir Juni akan diperpanjang. Asisten pelatih sebelumnya ini naik jabatan menjadi pelatih kepala tim cadangan Dortmund pada akhir Agustus tahun lalu, setelah Mike Tullberg secara mengejutkan meninggalkan BVB untuk bergabung dengan FC Midtjylland.

    Tim U23 Borussia belum mampu memenuhi ekspektasi olahraga musim ini. Sebagai tim peringkat ketiga di Regionalliga West setelah 27 pertandingan, promosi masih mungkin terjadi meskipun tertinggal sepuluh poin dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit daripada pemimpin klasemen Fortuna Köln, namun hal itu cenderung tidak mungkin.

    Namun demikian, Rios diharapkan untuk melanjutkan pekerjaannya; menurut Ruhr Nachrichten, pria berusia 46 tahun ini dihargai di BVB sebagai pengembang pemain yang luar biasa.

  • Carney Chukwuemeka Austria 03272026(C)Getty Images

    BVB, Berita: Carney Chukwuemeka Bicara soal Keputusannya Memilih Austria

    Gelandang Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, mengungkapkan bagaimana pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, meyakinkannya untuk pindah afiliasi dan bergabung dengan tim ÖFB.

    "Ini lebih tentang proyek tersebut dan bagaimana rasanya bermain untuk Austria, bagaimana perasaannya, serta gairahnya," kata Chukwuemeka dalam wawancara dengan Sky Sport. Ia telah berbicara dengan rekan setimnya di BVB, Marcel Sabitzer, serta kapten Austria, David Alaba, "dan mereka sangat membantu saya, tetapi pelatih itu sungguh luar biasa terhadap saya," kata pemain berusia 22 tahun itu. "Saat ini fokus saya adalah belajar bahasa Jerman. Pertemuan pertama dengan tim sangat fantastis."

    Chukwuemeka telah menyelesaikan proses perpindahan dari asosiasi sepak bola Inggris ke Austria pada bulan Maret. Tak lama setelah itu, bintang BVB yang sebelumnya pernah membela beberapa tim nasional junior Inggris ini merayakan debut internasionalnya untuk Austria dalam kemenangan 5-1 pada pertandingan persahabatan melawan Ghana. Setelah masuk sebagai pemain pengganti sekitar satu jam, Chukwuemeka langsung mencetak gol pertamanya untuk tim ÖFB sebagai pemain pengganti.

    Chukwuemeka memiliki kewarganegaraan Austria karena ia lahir di negara pegunungan Alpen tersebut dan menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya di sana. Saat masih balita, ia pindah bersama orang tuanya yang berasal dari Nigeria ke Inggris, di mana ia antara lain dilatih di akademi muda Aston Villa.

    Empat hari setelah debutnya yang sukses bersama Austria melawan Ghana, Chukwuemeka juga diturunkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan uji coba melawan Korea Selatan yang berakhir dengan skor 1-0. Untuk musim panas ini, pemain Dortmund tersebut berharap mendapat tempat di skuad Piala Dunia asuhan pelatih Rangnick; di grup babak penyisihan, Austria akan menghadapi Yordania, Aljazair, dan juara bertahan Argentina.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 April, pukul 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mei, pukul 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04