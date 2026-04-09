BVB, Berita dan Rumor: Untuk menghindari kepergian yang menyakitkan! Borussia Dortmund tampaknya ingin menaikkan gaji pemain bintang yang baru didatangkan secara signifikan

Gelandang Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, mengungkapkan bagaimana pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, meyakinkannya untuk pindah afiliasi dan bergabung dengan tim ÖFB.
"Ini lebih tentang proyek tersebut dan bagaimana rasanya bermain untuk Austria, bagaimana perasaannya, serta gairahnya," kata Chukwuemeka dalam wawancara dengan Sky Sport. Ia telah berbicara dengan rekan setimnya di BVB, Marcel Sabitzer, serta kapten Austria, David Alaba, "dan mereka sangat membantu saya, tetapi pelatih itu sungguh luar biasa terhadap saya," kata pemain berusia 22 tahun itu. "Saat ini fokus saya adalah belajar bahasa Jerman. Pertemuan pertama dengan tim sangat fantastis."
Chukwuemeka telah menyelesaikan proses perpindahan dari asosiasi sepak bola Inggris ke Austria pada bulan Maret. Tak lama setelah itu, bintang BVB yang sebelumnya pernah membela beberapa tim nasional junior Inggris ini merayakan debut internasionalnya untuk Austria dalam kemenangan 5-1 pada pertandingan persahabatan melawan Ghana. Setelah masuk sebagai pemain pengganti sekitar satu jam, Chukwuemeka langsung mencetak gol pertamanya untuk tim ÖFB sebagai pemain pengganti.
Chukwuemeka memiliki kewarganegaraan Austria karena ia lahir di negara pegunungan Alpen tersebut dan menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya di sana. Saat masih balita, ia pindah bersama orang tuanya yang berasal dari Nigeria ke Inggris, di mana ia antara lain dilatih di akademi muda Aston Villa.
Empat hari setelah debutnya yang sukses bersama Austria melawan Ghana, Chukwuemeka juga diturunkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan uji coba melawan Korea Selatan yang berakhir dengan skor 1-0. Untuk musim panas ini, pemain Dortmund tersebut berharap mendapat tempat di skuad Piala Dunia asuhan pelatih Rangnick; di grup babak penyisihan, Austria akan menghadapi Yordania, Aljazair, dan juara bertahan Argentina.