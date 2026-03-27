BVB, Berita dan Rumor: UEFA Mengumumkan Sanksi untuk Nico Schlotterbeck setelah Kartu Merah yang Aneh

Kegagalan pahit Borussia Dortmund di Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada babak 16 besar Liga Champions menimbulkan dampak lanjutan. Setelah kekalahan telak 1-4 yang penuh gejolak pada akhir Februari di Bergamo, UEFA kini menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap BVB dan para penggemarnya – serta menetapkan hukuman bagi Nico Schlotterbeck.

Bek tengah tersebut dilarang bermain dalam satu pertandingan kompetisi UEFA karena "perilaku tidak sportif". Dengan demikian, peraturan resmi berlaku: Seorang pemain atau ofisial "secara otomatis dilarang bermain dalam pertandingan berikutnya di kompetisi klub UEFA". Oleh karena itu, pencabutan hukuman tidak mungkin dilakukan.

Yang menarik: Schlotterbeck saat itu melihat kartu merah dari bangku cadangan – tanpa alasan yang jelas bagi banyak orang. Penjelasannya sendiri melalui Instagram cukup jelas: "Setelah rasanya sepuluh pemain Atalanta melompat secara bersamaan dan mengeluh dengan keras, saya pun berdiri." Dia menambahkan: "Saya bilang, mereka harus duduk kembali. Itu saja. Tanpa hinaan, tanpa sikap tidak hormat, atau apa pun."

Hingga kini, insiden tersebut masih menimbulkan kebingungan. Bahkan setelah pertandingan, keputusan tersebut tetap tak dapat dijelaskan baginya: "Mengapa saya mendapat kartu merah, wasit sendiri tidak bisa menjelaskannya kepada saya bahkan setelah pertandingan." Peristiwa seputar pengusiran tersebut terjadi pada fase akhir pertandingan yang penuh ketegangan.

Sebuah penjelasan mungkin diberikan kemudian oleh Manuel Gräfe. Mantan wasit Bundesliga itu menjelaskan kepada Bild: "Jika dia kemudian memasuki area tinjauan dengan cara yang konfrontatif dan agresif, atau zona pelatih lawan, atau lapangan, dia harus segera dikeluarkan dari lapangan."

Selain sanksi terhadap Schlotterbeck, klub juga dikenai sanksi. UEFA menjatuhkan peringatan atas perilaku tidak sportif tim tersebut. Selain itu, Dortmund harus membayar 13.000 euro untuk kerusakan di stadion dan harus berkoordinasi dengan Atalanta mengenai penyelesaian kerusakan lain yang disebabkan oleh suporter. Untuk kerusuhan penonton, dikenakan denda tambahan sebesar 5.000 euro.