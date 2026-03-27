NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media

BVB, Berita dan Rumor: UEFA Mengumumkan Sanksi untuk Nico Schlotterbeck setelah Kartu Merah yang Aneh

Setelah kartu merah yang membingungkan yang diterima Borussia Dortmund di Bergamo, UEFA mengambil tindakan – dan menjatuhkan sanksi skorsing kepada Nico Schlotterbeck. Sementara itu, mantan direktur olahraga Sebastian Kehl dikabarkan akan kembali ke Borussia. Berita dan rumor seputar BVB.

  Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 2025IMAGO / ANP

    BVB, Berita: UEFA menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada Schlotterbeck setelah mendapat kartu merah dari bangku cadangan

    Kegagalan pahit Borussia Dortmund di Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada babak 16 besar Liga Champions menimbulkan dampak lanjutan. Setelah kekalahan telak 1-4 yang penuh gejolak pada akhir Februari di Bergamo, UEFA kini menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap BVB dan para penggemarnya – serta menetapkan hukuman bagi Nico Schlotterbeck.

    Bek tengah tersebut dilarang bermain dalam satu pertandingan kompetisi UEFA karena "perilaku tidak sportif". Dengan demikian, peraturan resmi berlaku: Seorang pemain atau ofisial "secara otomatis dilarang bermain dalam pertandingan berikutnya di kompetisi klub UEFA". Oleh karena itu, pencabutan hukuman tidak mungkin dilakukan.

    Yang menarik: Schlotterbeck saat itu melihat kartu merah dari bangku cadangan – tanpa alasan yang jelas bagi banyak orang. Penjelasannya sendiri melalui Instagram cukup jelas: "Setelah rasanya sepuluh pemain Atalanta melompat secara bersamaan dan mengeluh dengan keras, saya pun berdiri." Dia menambahkan: "Saya bilang, mereka harus duduk kembali. Itu saja. Tanpa hinaan, tanpa sikap tidak hormat, atau apa pun."

    Hingga kini, insiden tersebut masih menimbulkan kebingungan. Bahkan setelah pertandingan, keputusan tersebut tetap tak dapat dijelaskan baginya: "Mengapa saya mendapat kartu merah, wasit sendiri tidak bisa menjelaskannya kepada saya bahkan setelah pertandingan." Peristiwa seputar pengusiran tersebut terjadi pada fase akhir pertandingan yang penuh ketegangan.

    Sebuah penjelasan mungkin diberikan kemudian oleh Manuel Gräfe. Mantan wasit Bundesliga itu menjelaskan kepada Bild: "Jika dia kemudian memasuki area tinjauan dengan cara yang konfrontatif dan agresif, atau zona pelatih lawan, atau lapangan, dia harus segera dikeluarkan dari lapangan."

    Selain sanksi terhadap Schlotterbeck, klub juga dikenai sanksi. UEFA menjatuhkan peringatan atas perilaku tidak sportif tim tersebut. Selain itu, Dortmund harus membayar 13.000 euro untuk kerusakan di stadion dan harus berkoordinasi dengan Atalanta mengenai penyelesaian kerusakan lain yang disebabkan oleh suporter. Untuk kerusuhan penonton, dikenakan denda tambahan sebesar 5.000 euro.

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB, Berita: Weidenfeller Mendorong Kembalinya Kehl ke Dortmund

    Kabar kepergian Sebastian Kehl dari Borussia Dortmund terus menjadi bahan pembicaraan – dan memicu reaksi emosional yang nyata dari Roman Weidenfeller.

    Weidenfeller, yang telah bermain bersama Kehl selama bertahun-tahun di BVB dan berteman dengannya, tidak ragu-ragu dalam menegaskan betapa pentingnya Kehl bagi klub. "Kita hanya bisa berterima kasih kepada Sebastian atas semangat yang selalu ia tunjukkan," tegas sang juara dunia 2014 di sela-sela pertandingan tim legenda BVB, sambil menekankan bahwa Kehl telah memainkan peran sentral selama puluhan tahun – baik sebagai pemain dan kapten maupun kemudian sebagai direktur olahraga.

    Namun, yang paling menyentuh hati mantan kiper tersebut adalah sisi personalnya. "Dia tentu saja akan selalu menjadi temanku," jelas Weidenfeller, sekaligus menegaskan betapa eratnya hubungan keduanya hingga saat ini. Ia memang dapat memahami keputusan klub, karena pada akhirnya perubahan adalah bagian dari bisnis. "Jika suatu saat ada restrukturisasi, maka semua orang akan terpengaruh," katanya – tanpa bermaksud menilai keputusan tersebut.

    Pada saat yang sama, Weidenfeller menatap ke depan – dan mengungkapkan harapannya agar Kehl segera kembali ke BVB – sebagai pemain tim legenda BVB. "Saya bisa membayangkan dia akan kembali suatu saat nanti. Dia sangat diundang untuk berdiri di lapangan bersama saya," jelasnya sambil menatap ke arah pertandingan legenda di masa depan.

    Sebenarnya, Weidenfeller sudah mencoba mengajak mantan rekan setimnya itu untuk ikut dalam pertandingan peringatan di Stadion Rote Erde. "Saya ingin membujuknya untuk ikut di sini," ungkapnya. Namun, perpisahan itu masih terlalu baru, dan sedikit jarak saat ini memang baik. Bagi Weidenfeller, harapan tetap ada bahwa suatu saat nanti mereka akan tampil bersama lagi dalam seragam hitam-kuning.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Ketertarikan terhadap Marco Senesi dikabarkan akan berlanjut ke tahap berikutnya

    Borussia Dortmund kabarnya kembali memiliki harapan yang realistis dalam upaya merekrut Marcos Senesi. Setelah pemain asal Argentina itu cukup lama dikaitkan dengan klub-klub papan atas lainnya, situasi terkini kini berubah menguntungkan BVB.

    Seperti dilaporkan surat kabar olahraga Italia Corriere dello Sport, Juventus Turin telah kehilangan momentum dalam perburuan bek tengah tersebut. Meskipun klub Italia tersebut dilaporkan telah mengajukan kontrak yang siap ditandatangani, tawaran finansial mereka tampaknya tidak dapat bersaing dengan pesaing, sehingga mereka kini mencari alternatif.

    Senesi, yang kontraknya di AFC Bournemouth akan berakhir pada musim panas ini, bisa didapatkan tanpa biaya transfer dan karenanya sangat diminati. Selain Aston Villa, yang saat ini dianggap sebagai kandidat terkuat, Borussia Dortmund dilaporkan juga telah mengajukan tawaran konkret dan masih memiliki peluang bagus. Selain itu, AS Roma serta beberapa klub dari Liga Premier juga telah menunjukkan minat. Atletico Madrid dan FC Barcelona juga baru-baru ini dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut.

    Di BVB, perencanaan untuk lini pertahanan memang sedang berjalan kencang. Terlepas dari kemungkinan perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck, ada kebutuhan di posisi bek tengah – tidak terkecuali karena kepergian Niklas Süle yang akan datang serta ketidakpastian lain terkait skuad. Dengan Senesi, Dortmund akan merekrut pemain kaki kiri berpengalaman yang bisa langsung membantu. Namun, persaingan di posisinya sudah ketat: selain Schlotterbeck, ada juga Ramy Bensebaini serta talenta muda Luca Reggiani di skuad.

    Banyak hal mengindikasikan bahwa Senesi akan meninggalkan Bournemouth pada musim panas ini untuk mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya – idealnya di klub dengan prospek internasional. Apakah pemain Argentina ini benar-benar akan bergabung dengan Dortmund, masih harus ditunggu.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

