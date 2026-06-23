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Ole BookGetty Images
Christian Guinin dan Jonas Rütten

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BVB, Berita dan Rumor: Transfer yang mengejutkan? Borussia Dortmund dikabarkan sedang memantau mantan pemain Hertha sebagai pengganti Schlotterbeck

Bundesliga
World Cup
Transfers
Borussia Dortmund
Germany
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
M. Kempf
Real Madrid

BVB dikaitkan dengan nama mengejutkan berikutnya terkait calon pengganti Nico Schlotterbeck. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan rumor lainnya seputar BVB:

  • Nmecha menjadi bintang Piala Dunia: Ia mengingatkan pada seorang juara dunia yang sedang terpuruk
  • Schlotterbeck absen selama beberapa bulan — Klopp melihat masalah besar bagi timnas Jerman
  • Peminat berbaris! Apakah Borussia Dortmund akan mendapat rejeki nomplok?
  • Kempf ComoGetty

    BVB, Berita: Apakah Borussia Dortmund akan membawa kembali Marc-Oliver Kempf ke Bundesliga?

    Menurut laporan jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, BVB dilaporkan tidak hanya mempertimbangkan Tomas Araujo dari Benfica Lisbon sebagai calon pengganti Nico Schlotterbeck jika ia hengkang pada musim panas nanti, tetapi juga Marc-Oliver Kempf dari Como 1907.

    Dengan demikian, tim "Kuning-Hitam" tersebut bahkan dilaporkan memiliki "minat besar" terhadap mantan pemain Hertha Berlin tersebut, jika Real Madrid atau Liverpool mengaktifkan klausul pelepasan Schlotterbeck yang dilaporkan bernilai 50 hingga 60 juta euro sebelum akhir Piala Dunia. Klausul tersebut diperkirakan akan kedaluwarsa menjelang pertandingan final pada 19 Juli.

    Meskipun Los Blancos dan The Reds memang membutuhkan pemain di lini pertahanan tengah—dan terutama pelatih baru Real, Jose Mourinho, dikabarkan sangat tertarik pada Schlotterbeck—pemain berusia 26 tahun itu kini tidak lagi bisa menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia.

    Setelah awal yang baik di turnamen ini, di mana ia kembali menunjukkan ancaman golnya dari situasi bola mati saat melawan Curacao, Schlotterbeck mengalami cedera ligamen medial pada pergelangan kakinya dalam pertandingan grup kedua dan akan absen di sisa turnamen. Bahkan ada kabar bahwa ia harus absen selama berbulan-bulan. Hal ini mungkin membuat tiga klub yang berhak mengaktifkan klausul Schlotterbeck menjadi enggan, mengingat bek tengah tersebut kemungkinan besar juga akan absen pada beberapa pekan pertama musim baru.

    Jika Schlotterbeck tetap hengkang, kabarnya perhatian tim Schwarzgelben kini tertuju ke Italia, tepatnya ke tim yang secara mengejutkan lolos ke Liga Champions. Di Como, Kempf menjadi andalan di lini pertahanan tengah pada musim lalu yang sangat sukses di bawah asuhan Cesc Fabregas, dan kualitasnya tentu saja “setara” dengan Schlotterbeck.

    Sama seperti Schlotterbeck, Kempf adalah pemain berkaki kiri dan juga tampil sangat tajam dalam mencetak gol pada musim lalu. Pemain berusia 31 tahun ini mencetak empat gol; ia pernah membela Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart, dan Hertha BSC di Bundesliga. Pada tahun 2024, Kempf meninggalkan Jerman dan bergabung dengan klub di Danau Como dengan biaya transfer hanya 2,5 juta euro. Di sana, ia langsung menjadi pemain inti sejak musim pertamanya dan berhasil membantu tim yang baru promosi itu mempertahankan statusnya di liga dengan meyakinkan, sebelum akhirnya musim lalu mereka berhasil melompat secara sensasional ke Liga Champions.

    Kontrak Kempf di Como masih berlaku hingga 2027, sehingga kemungkinan besar ia bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau.

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  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, Berita: Tokoh legendaris Inggris merekomendasikan ManUnited untuk merekrut bintang Dortmund

    Ikon sepak bola Inggris, Gary Neville, menyarankan mantan klubnya, Manchester United, untuk merekrut bintang BVB, Felix Nmecha.

    "Semakin sering dia bermain seperti yang baru-baru ini, semakin mahal harganya," kata Neville dalam kapasitasnya sebagai pakar di ITV, menanggapi penampilan gemilang gelandang berusia 25 tahun itu bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia yang sedang berlangsung.

    Nmecha awalnya menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan Curacao, lalu dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, ia memberikan umpan penting untuk gol kedua yang dicetak oleh Deniz Undav.

    Terutama dalam pertandingan grup kedua melawan tim Afrika tersebut, bintang BVB itu “menunjukkan penampilan yang luar biasa,” kata Neville. “Sepertinya dia benar-benar memiliki segalanya.”

    Sebelumnya, Mario Basler juga telah menyampaikan pendapat serupa di Sport1. “Apa yang dilakukan Nmecha di sana sungguh luar biasa. Ia bermain dengan sangat menakjubkan,” puji mantan pemain timnas tersebut, yang meyakini “bahwa Dortmund mungkin akan menerima satu atau dua tawaran besar.”

    Konon, batas harga tertinggi yang bisa diterima BVB untuk Nmecha adalah 120 juta euro—jumlah yang sebelum Piala Dunia masih tampak mustahil, namun kini tampaknya sudah masuk akal bagi klub-klub papan atas.

    Pemain berusia 25 tahun itu pindah ke BVB pada tahun 2023 dari VfL Wolfsburg dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro. Musim lalu, ia tampil dalam 42 pertandingan resmi untuk Dortmund, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.

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    BVB, Berita: Nico Schlotterbeck angkat bicara setelah tersingkir dari Piala Dunia

    Bintang BVB, Nico Schlotterbeck, angkat bicara setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia.

    "Saya masih membutuhkan waktu untuk memproses semuanya dan membicarakannya nanti. Oleh karena itu, untuk saat ini saya tidak akan memberikan pernyataan terperinci mengenai hal ini," jelas bek tengah tersebut dalam sebuah postingan di akun Instagram-nya.

    Dia sendiri tidak ingin memusatkan perhatian pada dirinya, melainkan ingin mengedepankan rekan-rekan setimnya di tim nasional Jerman. "Yang terpenting saat ini adalah tim. Mereka layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh rakyat Jerman. Mari kita bersatu dan tunjukkan bahwa kita mendukung tim Jerman ini baik di saat-saat baik maupun sulit, serta mendukung mereka dalam perjalanan mereka menuju gelar juara Piala Dunia," kata pemain berusia 26 tahun itu.

    Schlotterbeck mengalami cedera ligamen medial yang parah pada pergelangan kaki kirinya saat Jerman bertanding melawan Pantai Gading dalam laga grup kedua. Menurut keterangan DFB, ia akan absen selama “beberapa bulan”. Antonio Rüdiger siap menggantikannya.

  • Riwayat Transfer Borussia Dortmund: Rekor Penjualan BVB

    Pemain

    Posisi

    Dijual ke

    Tahun

    Biaya transfer

    Ousmane Dembele

    Penyerang

    FC Barcelona

    2017

    148 juta euro

    Jude Bellingham

    Gelandang

    Real Madrid

    2023

    127 juta euro

    Jadon Sancho

    Penyerang

    Manchester United

    2022

    85 juta euro

    Christian Pulisic

    Penyerang

    FC Chelsea

    2018

    64 juta euro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Penyerang

    FC Arsenal

    2023

    63,75 juta euro