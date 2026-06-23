BVB, Berita dan Rumor: Transfer yang mengejutkan? Borussia Dortmund dikabarkan sedang memantau mantan pemain Hertha sebagai pengganti Schlotterbeck

Menurut laporan jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, BVB dilaporkan tidak hanya mempertimbangkan Tomas Araujo dari Benfica Lisbon sebagai calon pengganti Nico Schlotterbeck jika ia hengkang pada musim panas nanti, tetapi juga Marc-Oliver Kempf dari Como 1907.

Dengan demikian, tim "Kuning-Hitam" tersebut bahkan dilaporkan memiliki "minat besar" terhadap mantan pemain Hertha Berlin tersebut, jika Real Madrid atau Liverpool mengaktifkan klausul pelepasan Schlotterbeck yang dilaporkan bernilai 50 hingga 60 juta euro sebelum akhir Piala Dunia. Klausul tersebut diperkirakan akan kedaluwarsa menjelang pertandingan final pada 19 Juli.

Meskipun Los Blancos dan The Reds memang membutuhkan pemain di lini pertahanan tengah—dan terutama pelatih baru Real, Jose Mourinho, dikabarkan sangat tertarik pada Schlotterbeck—pemain berusia 26 tahun itu kini tidak lagi bisa menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia.

Setelah awal yang baik di turnamen ini, di mana ia kembali menunjukkan ancaman golnya dari situasi bola mati saat melawan Curacao, Schlotterbeck mengalami cedera ligamen medial pada pergelangan kakinya dalam pertandingan grup kedua dan akan absen di sisa turnamen. Bahkan ada kabar bahwa ia harus absen selama berbulan-bulan. Hal ini mungkin membuat tiga klub yang berhak mengaktifkan klausul Schlotterbeck menjadi enggan, mengingat bek tengah tersebut kemungkinan besar juga akan absen pada beberapa pekan pertama musim baru.

Jika Schlotterbeck tetap hengkang, kabarnya perhatian tim Schwarzgelben kini tertuju ke Italia, tepatnya ke tim yang secara mengejutkan lolos ke Liga Champions. Di Como, Kempf menjadi andalan di lini pertahanan tengah pada musim lalu yang sangat sukses di bawah asuhan Cesc Fabregas, dan kualitasnya tentu saja “setara” dengan Schlotterbeck.

Sama seperti Schlotterbeck, Kempf adalah pemain berkaki kiri dan juga tampil sangat tajam dalam mencetak gol pada musim lalu. Pemain berusia 31 tahun ini mencetak empat gol; ia pernah membela Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart, dan Hertha BSC di Bundesliga. Pada tahun 2024, Kempf meninggalkan Jerman dan bergabung dengan klub di Danau Como dengan biaya transfer hanya 2,5 juta euro. Di sana, ia langsung menjadi pemain inti sejak musim pertamanya dan berhasil membantu tim yang baru promosi itu mempertahankan statusnya di liga dengan meyakinkan, sebelum akhirnya musim lalu mereka berhasil melompat secara sensasional ke Liga Champions.

Kontrak Kempf di Como masih berlaku hingga 2027, sehingga kemungkinan besar ia bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau.