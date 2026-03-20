BVB, Berita dan Rumor: Sepertinya ia tidak memiliki prospek karier di bidang olahraga! Apakah Borussia Dortmund akan menghadapi kepergian yang pahit?

Ke depannya, BVB ingin lebih mengandalkan para pemain muda berbakat. Salah satu di antaranya, yang sebenarnya ingin dipertahankan lebih lama oleh BVB, tampaknya akan meninggalkan klub papan atas tersebut. Berita dan rumor seputar BVB.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

- Dia baru-baru ini menciptakan momen yang menggetarkan! BVB tampaknya akan mengamankan perpanjangan kontrak jangka panjang

- Gaji berkurang sepuluh juta euro? Detail menarik mengenai kemungkinan kembalinya Sancho terungkap

- Pertemuan yang sangat sensitif antara Niko Kovac dan manajer Bundesliga

    BVB, Rumor: Apakah BVB akan kehilangan bintang serang andalannya?

    Seperti dilaporkan Ruhr24, Nick Cherny kemungkinan tidak akan lagi bermain untuk Borussia Dortmund di masa depan. Menurut laporan tersebut, pemain serba bisa berusia 18 tahun yang berposisi di lini serang ini—yang musimnya tampaknya harus berakhir lebih awal akibat cedera—lebih memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan segera berakhir.

    Baru pada musim panas 2023, pemain yang tiga kali membela timnas U-18 Jerman ini pindah dari akademi Arminia Bielefeld ke BVB. Baik bersama Arminia maupun Borussia, gelandang yang tajam ini berhasil memenangkan kejuaraan U-17. Di tim cadangan Dortmund, ia mencetak dua gol dalam sepuluh penampilan di Regionalliga West musim ini - bukan hanya karena itu para petinggi Borussia sangat tertarik untuk menegosiasikan kontrak baru.

    Namun, menurut laporan tersebut, sang talenta tidak mendapatkan kesempatan pengembangan yang cukup di BVB. Ada beberapa klub dari Bundesliga serta 2. Bundesliga yang tertarik padanya. Jadi, sangat mungkin bahwa Cherny tidak akan pernah lagi bermain untuk tim Kuning-Hitam, di mana ia terakhir mencetak gol untuk tim cadangan mereka pada awal Februari dalam pertandingan melawan Wuppertaler SV (2-2).

    "Dia sedang berada di jalur yang sangat baik. Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa kami kini tidak bisa mengandalkannya," jelas pelatih kepala Daniel Rios dari BVB II.

    BVB, Rumor: Trennya sudah terlihat! Inilah kabar terbaru mengenai masa depan Schlotterbeck

    Ini adalah pertanyaan yang menjadi sorotan utama di Borussia Dortmund: Apakah Nico Schlotterbeck akan pergi atau tetap tinggal? Seperti dilaporkan Sky, putaran negosiasi terbaru pada Senin lalu antara manajer Schlotterbeck, Björn Etzel, dan pihak BVB yang dipimpin oleh Sebastian Kehl dan Lars Ricken telah membawa dinamika baru dalam negosiasi ini.

    Meskipun belum ada terobosan yang dicapai, pemain yang telah 23 kali membela tim nasional Jerman ini kini cenderung untuk memperpanjang kontraknya. Alasan utamanya adalah, pertama, BVB telah berhasil mengirimkan sinyal penting dengan perpanjangan kontrak Felix Nmecha. Selain itu, Schlotterbeck tampaknya menyambut baik fakta bahwa dengan kepergian Julian Brandt, Niklas Süle, atau Salih Özcan, perubahan besar akhirnya dipaksakan dan permainan sayap akan kembali memainkan peran yang lebih besar di masa depan.

    Jika BVB berhasil memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 2027 ini, klub tersebut akan tetap memiliki pemain pemimpin yang tak terbantahkan, figur panutan, dan mentor di mana talenta seperti Luca Reggiani dapat berkembang. Selain itu, pemain kaki kiri berusia 26 tahun ini akan naik ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi.

    BVB, Berita: Kovac mengomentari pertemuannya dengan Markus Krösche

    Apakah Markus Krösche akan segera menduduki jabatan penting di BVB? Spekulasi ini kembali mengemuka pada Rabu lalu, ketika dilaporkan adanya pertemuan pribadi dan makan malam bersama antara Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt dan Pelatih Kepala Dortmund, Niko Kovac.

    Belakangan ini, spekulasi semakin menguat mengenai kemungkinan Kovac dan Krösche menjadi rekan kerja di BVB dalam waktu dekat. Menurut informasi dari Sky, baik Direktur Olahraga Lars Ricken maupun Direktur Olahraga Sebastian Kehl di BVB berada dalam posisi yang tidak pasti—setidaknya kontrak mereka yang masih berlaku hingga 2027 tidak akan diperpanjang untuk saat ini.

    Jika pemisahan itu benar-benar terjadi, Krösche siap menjadi pengganti yang tepat. Di Eintracht Frankfurt, pria berusia 45 tahun itu dilaporkan oleh Bild sedang mempertimbangkan untuk hengkang, karena ia tidak setuju dengan ketidakcocokan antara ekspektasi ekonomi dan olahraga.

    Namun, Kovac kini mengonfirmasi selama konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga melawan Hamburger SV bahwa pertemuan tersebut hanya membahas hal-hal pribadi. Segala hal lain dianggap "tidak berdasar". Pertemuan dengan Krösche terjadi secara kebetulan, karena pelatih BVB tersebut berada di Frankfurt untuk merayakan ulang tahun ke-70 legenda Eintracht dan mantan presiden Peter Fischer.

    Awalnya, Kovac hanya berencana bertemu dengan mantan rekan setimnya di SGE, Jan Martin Strasheim, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Media dan Komunikasi di Eintracht, yang dikenalnya dari masa-masa mereka bersama di Frankfurt (2016-2018). Krösche kemudian bergabung dalam pertemuan tersebut secara spontan.

  • BVB, Berita: Kovac memperingatkan tentang perebutan gelar Bundesliga

    Konsentrasi penuh hingga mencapai tujuan: Niko Kovac tidak melihat ada ruang untuk bereksperimen di Borussia Dortmund, meskipun timnya sudah unggul aman di posisi ketiga. "Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa dan masih ada pertandingan yang sangat sulit melawan pesaing langsung," kata Kovac menjelang pertandingan melawan Hamburger SV pada Sabtu malam (18.30 WIB/Sky): "Artinya, kami tidak boleh merasa aman di mana pun."

    Jika mulai lengah, segala hal bisa terjadi di Bundesliga, tambah pria berusia 54 tahun itu: "Itulah mengapa kami akan bekerja keras. Kami akan berjuang. Dan jika kami ingin mencoba sesuatu, kami punya waktu persiapan di musim baru."

    Melawan mantan klubnya, Kovac kembali mengharapkan penampilan yang sama fokusnya seperti saat menang 2-0 atas FC Augsburg akhir pekan lalu. Jika berhasil, keunggulan delapan poin atas TSG Hoffenheim dan VfB Stuttgart bisa semakin melebar. Mengingat selisih sembilan poin dari FC Bayern yang dominan, tampaknya tidak ada lagi peluang bagi tim dengan performa terbaik di paruh kedua liga ini (22 poin) untuk mendekati puncak klasemen.

    Julian Brandt berpotensi mencetak rekor khusus pada Sabtu ini: Pemain serang yang akan meninggalkan BVB pada akhir musim ini akan memainkan pertandingan ke-300-nya dengan seragam hitam-kuning.

    

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    21 Maret, pukul 18.30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

