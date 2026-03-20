BVB, Berita dan Rumor: Sepertinya ia tidak memiliki prospek karier di bidang olahraga! Apakah Borussia Dortmund akan menghadapi kepergian yang pahit?

Apakah Markus Krösche akan segera menduduki jabatan penting di BVB? Spekulasi ini kembali mengemuka pada Rabu lalu, ketika dilaporkan adanya pertemuan pribadi dan makan malam bersama antara Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt dan Pelatih Kepala Dortmund, Niko Kovac.
Belakangan ini, spekulasi semakin menguat mengenai kemungkinan Kovac dan Krösche menjadi rekan kerja di BVB dalam waktu dekat. Menurut informasi dari Sky, baik Direktur Olahraga Lars Ricken maupun Direktur Olahraga Sebastian Kehl di BVB berada dalam posisi yang tidak pasti—setidaknya kontrak mereka yang masih berlaku hingga 2027 tidak akan diperpanjang untuk saat ini.
Jika pemisahan itu benar-benar terjadi, Krösche siap menjadi pengganti yang tepat. Di Eintracht Frankfurt, pria berusia 45 tahun itu dilaporkan oleh Bild sedang mempertimbangkan untuk hengkang, karena ia tidak setuju dengan ketidakcocokan antara ekspektasi ekonomi dan olahraga.
Namun, Kovac kini mengonfirmasi selama konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga melawan Hamburger SV bahwa pertemuan tersebut hanya membahas hal-hal pribadi. Segala hal lain dianggap "tidak berdasar". Pertemuan dengan Krösche terjadi secara kebetulan, karena pelatih BVB tersebut berada di Frankfurt untuk merayakan ulang tahun ke-70 legenda Eintracht dan mantan presiden Peter Fischer.
Awalnya, Kovac hanya berencana bertemu dengan mantan rekan setimnya di SGE, Jan Martin Strasheim, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Media dan Komunikasi di Eintracht, yang dikenalnya dari masa-masa mereka bersama di Frankfurt (2016-2018). Krösche kemudian bergabung dalam pertemuan tersebut secara spontan.