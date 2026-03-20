BVB, Berita dan Rumor: Sepertinya ia tidak memiliki prospek karier di bidang olahraga! Apakah Borussia Dortmund akan menghadapi kepergian yang pahit?

Seperti dilaporkan Ruhr24, Nick Cherny kemungkinan tidak akan lagi bermain untuk Borussia Dortmund di masa depan. Menurut laporan tersebut, pemain serba bisa berusia 18 tahun yang berposisi di lini serang ini—yang musimnya tampaknya harus berakhir lebih awal akibat cedera—lebih memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan segera berakhir.

Baru pada musim panas 2023, pemain yang tiga kali membela timnas U-18 Jerman ini pindah dari akademi Arminia Bielefeld ke BVB. Baik bersama Arminia maupun Borussia, gelandang yang tajam ini berhasil memenangkan kejuaraan U-17. Di tim cadangan Dortmund, ia mencetak dua gol dalam sepuluh penampilan di Regionalliga West musim ini - bukan hanya karena itu para petinggi Borussia sangat tertarik untuk menegosiasikan kontrak baru.

Namun, menurut laporan tersebut, sang talenta tidak mendapatkan kesempatan pengembangan yang cukup di BVB. Ada beberapa klub dari Bundesliga serta 2. Bundesliga yang tertarik padanya. Jadi, sangat mungkin bahwa Cherny tidak akan pernah lagi bermain untuk tim Kuning-Hitam, di mana ia terakhir mencetak gol untuk tim cadangan mereka pada awal Februari dalam pertandingan melawan Wuppertaler SV (2-2).

"Dia sedang berada di jalur yang sangat baik. Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa kami kini tidak bisa mengandalkannya," jelas pelatih kepala Daniel Rios dari BVB II.