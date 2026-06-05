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Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Persaingan transfer semakin memanas! Muncul peminat baru untuk penyerang Dortmund, Serhou Guirassy

Bundesliga
Transfers
Premier League
S. Guirassy
Borussia Dortmund
Aston Villa
Fenerbahce
K. Eichhorn

Sebenarnya, BVB ingin mempertahankan Serhou Guirassy. Namun, kini tawaran yang menggiurkan mungkin akan datang. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

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    BVB, Berita: Aston Villa tampaknya sedang mempertimbangkan untuk merekrut Serhou Guirassy

    Apakah BVB akan kehilangan Serhou Guirassy pada musim panas nanti? Sikap jajaran manajemen olahraga yang dipimpin oleh Lars Ricken dan Ole Book sebenarnya sudah jelas. "Kami tidak berniat melepasnya. Dalam dua musim terakhir, ia telah membuktikan nilainya bagi Borussia Dortmund dengan sangat mengesankan," kata Ricken baru-baru ini. 

    Sport Bild melaporkan terkait hal ini bahwa BVB bahkan telah mengungkapkan rencana transfer kepada penyerang yang tampaknya tidak sepenuhnya puas tersebut, dan menekankan bahwa tim Schwarzgelben masih ingin merekrut setidaknya satu pemain serang berkualitas tinggi dan kreatif untuk posisi nomor 10. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterikatan Guirassy dengan permainan Dortmund.

    Namun kini, setelah Fenerbahce Istanbul, klub berikutnya secara aktif menyatakan minatnya pada jasa Guirassy - dan klub tersebut bahkan dapat menarik minatnya dengan menjanjikan Liga Champions dan gaji yang menggiurkan pada musim mendatang. Seperti dilaporkan Bild, juara Liga Europa Aston Villa telah menyatakan minatnya pada pemain Guinea berusia 30 tahun tersebut. Klub yang menempati peringkat keempat di musim Premier League lalu ini dilaporkan mengamati situasi Guirassy dengan cermat dan mempertimbangkan untuk merekrutnya. 

    Menurut laporan yang sama, pemain berusia 30 tahun ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, yang nilainya sekitar 35 juta euro untuk klub-klub top terpilih. Namun, baik di Villa maupun di Fenerbahce, BVB memegang kendali penuh dan dapat bernegosiasi secara bebas.

    Guirassy dikabarkan telah lama mempertimbangkan untuk hengkang. Baru-baru ini, Guirassy bahkan disebut-sebut sebagai kartu tawar dalam kampanye pemilihan presiden di Fenerbahce. Kandidat Azizi Yildirim dilaporkan telah menyepakati transfer mantan penyerang VfB Stuttgart tersebut ke klub papan atas Turki tersebut jika ia menang dalam pemilihan. Pemilihan akan berlangsung pada akhir pekan mendatang (6/7 Juni). 

    Selain itu, setidaknya Book belum sepenuhnya menutup kemungkinan kepergian Guirassy baru-baru ini. "Dengan gol-golnya, dia sangat, sangat penting. Jadi, bukan rencana kami dan bukan asumsi kami untuk mengatakan bahwa kami ingin melepasnya. Namun, hal yang sama berlaku di sini: Jika tawaran luar biasa masuk, kami akan mempertimbangkannya," katanya. 

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  • BVB, Berita: Kebingungan seputar posisi dalam negosiasi transfer Kennet Eichhorn

    Tampaknya transfer Kennet Eichhorn ke BVB belum sepenuhnya tertutup. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, Borussia masih berada dalam perburuan untuk mendapatkan talenta luar biasa dari Hertha BSC, namun peluangnya kini semakin tipis. 

    FC Liverpool dilaporkan berada di posisi terdepan, sementara Bayer 04 juga masih berupaya untuk merekrut pemain berusia 16 tahun tersebut. Bayer 04 baru-baru ini merekrut Kostantinos Kotsifakis sebagai asisten pelatih baru tim U19 dari Hertha; ia dianggap sebagai pendukung utama, orang kepercayaan, dan kontak terpenting Eichhorn. Selain itu, Bayer kini akhirnya telah menuntaskan urusan pelatih dengan merekrut Carles Martinez dari FC Toulouse.

    Mengenai BVB, kabar terbaru menyebutkan bahwa klub asal Dortmund tersebut telah mundur dari perburuan Eichhorn karena tuntutan uang muka yang sangat besar dari agennya. Menurut Sport Bild, bonus penandatanganan tersebut mencapai sepuluh juta euro.

  • Riwayat transfer Borussia Dortmund: Rekor penjualan BVB

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangFC Barcelona2017148 juta euro
    Jude BellinghamGelandangReal Madrid2023127 juta euro
    Jadon SanchoPenyerangManchester United202285 juta euro
    Christian PulisicPenyerangFC Chelsea201864 juta euro
    Pierre-Emerick AubameyangPenyerangFC Arsenal202363,75 juta euro