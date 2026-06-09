BVB, Berita dan Rumor: Pembicaraan kembali berlangsung! Penyerang Bundesliga tersebut dikabarkan "sangat tertarik" untuk pindah ke Dortmund

Fisnik Asllani masih termasuk dalam daftar pemain serang yang terus dipantau secara intensif oleh Borussia Dortmund. Hal ini dilaporkan oleh Bild.

Pemain berusia 23 tahun dari TSG Hoffenheim ini dianggap sebagai calon pemain baru untuk memperkuat lini serang, terutama jika terjadi perubahan personel di pihak Dortmund pada musim panas nanti.

Menurut laporan tersebut, baru-baru ini kembali terjadi pembicaraan antara pihak pemain timnas Kosovo tersebut dan BVB. Asllani dilaporkan "sangat bisa membayangkan" pindah ke Dortmund. Pihak klub kembali menegaskan minat mereka. Namun, para petinggi klub juga menegaskan bahwa langkah konkret baru bisa diambil setelah kepastian mengenai pemain yang akan hengkang dari skuad saat ini.

Terutama masa depan Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi memainkan peran sentral dalam hal ini. Selama kedua penyerang tersebut tetap di Dortmund, perekrutan penyerang Hoffenheim tersebut tampaknya kurang mungkin terjadi. Namun, jika salah satu pemain kunci meninggalkan klub, proses transfer ini bisa dengan cepat mendapatkan momentum.

Asllani telah membuat namanya dikenal dalam beberapa bulan terakhir. Selama masa baktinya di SV Elversberg, ia telah memukau dengan penampilan yang kuat dan menarik minat beberapa klub Bundesliga. Kini, ia juga telah menancapkan namanya di Hoffenheim dan membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangannya kini dipantau dengan cermat oleh banyak klub ternama.

Menurut laporan, bagi klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions dalam tiga tahun terakhir, terdapat klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Klub-klub di luar lingkaran tersebut diperkirakan harus membayar biaya transfer sekitar 25 juta euro.

Namun, situasi ini bisa semakin sulit bagi Dortmund. Selain Dortmund, RB Leipzig dilaporkan juga telah menunjukkan minat. Hal ini meningkatkan tekanan persaingan, terutama karena perencanaan transfer Dortmund saat ini berfokus pada kemungkinan penjualan pemain. Jika keputusan terkait tertunda, pihak lain yang berminat bisa bertindak lebih cepat.

Meskipun demikian, Asllani tetap menjadi topik pembicaraan serius di Dortmund. Keuntungan potensial bagi BVB: Direktur Olahraga Ole Book mengenal penyerang tersebut dari masa-masa mereka bersama di Elversberg dan dianggap sebagai pendukung utama. Jika penjualan besar-besaran menghasilkan fleksibilitas finansial, langkah dari Dortmund bisa segera menyusul.