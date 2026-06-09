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FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images
Jochen Tittmar

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BVB, Berita dan Rumor: Pembicaraan kembali berlangsung! Penyerang Bundesliga tersebut dikabarkan "sangat tertarik" untuk pindah ke Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Asllani

Fisnik Asllani tampaknya bersedia menerima tawaran transfer ke Borussia Dortmund. Selain itu, seorang pemain muda dikabarkan akan memperpanjang kontraknya untuk jangka panjang. Berita dan rumor seputar BVB.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

  • BVB tampaknya mengajukan tawaran pertama untuk transfer yang mengejutkan
  • Perpisahan? Guirassy tampaknya telah mengambil keputusan pertama terkait kemungkinan pindah
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  • Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 2025getty

    BVB, Rumor: Fisnik Asllani dikabarkan tertarik untuk pindah ke Dortmund

    Fisnik Asllani masih termasuk dalam daftar pemain serang yang terus dipantau secara intensif oleh Borussia Dortmund. Hal ini dilaporkan oleh Bild.

    Pemain berusia 23 tahun dari TSG Hoffenheim ini dianggap sebagai calon pemain baru untuk memperkuat lini serang, terutama jika terjadi perubahan personel di pihak Dortmund pada musim panas nanti.

    Menurut laporan tersebut, baru-baru ini kembali terjadi pembicaraan antara pihak pemain timnas Kosovo tersebut dan BVB. Asllani dilaporkan "sangat bisa membayangkan" pindah ke Dortmund. Pihak klub kembali menegaskan minat mereka. Namun, para petinggi klub juga menegaskan bahwa langkah konkret baru bisa diambil setelah kepastian mengenai pemain yang akan hengkang dari skuad saat ini.

    Terutama masa depan Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi memainkan peran sentral dalam hal ini. Selama kedua penyerang tersebut tetap di Dortmund, perekrutan penyerang Hoffenheim tersebut tampaknya kurang mungkin terjadi. Namun, jika salah satu pemain kunci meninggalkan klub, proses transfer ini bisa dengan cepat mendapatkan momentum.

    Asllani telah membuat namanya dikenal dalam beberapa bulan terakhir. Selama masa baktinya di SV Elversberg, ia telah memukau dengan penampilan yang kuat dan menarik minat beberapa klub Bundesliga. Kini, ia juga telah menancapkan namanya di Hoffenheim dan membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangannya kini dipantau dengan cermat oleh banyak klub ternama.

    Menurut laporan, bagi klub-klub yang berpartisipasi di Liga Champions dalam tiga tahun terakhir, terdapat klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Klub-klub di luar lingkaran tersebut diperkirakan harus membayar biaya transfer sekitar 25 juta euro.

    Namun, situasi ini bisa semakin sulit bagi Dortmund. Selain Dortmund, RB Leipzig dilaporkan juga telah menunjukkan minat. Hal ini meningkatkan tekanan persaingan, terutama karena perencanaan transfer Dortmund saat ini berfokus pada kemungkinan penjualan pemain. Jika keputusan terkait tertunda, pihak lain yang berminat bisa bertindak lebih cepat.

    Meskipun demikian, Asllani tetap menjadi topik pembicaraan serius di Dortmund. Keuntungan potensial bagi BVB: Direktur Olahraga Ole Book mengenal penyerang tersebut dari masa-masa mereka bersama di Elversberg dan dianggap sebagai pendukung utama. Jika penjualan besar-besaran menghasilkan fleksibilitas finansial, langkah dari Dortmund bisa segera menyusul.

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  • BookGetty Images

    BVB, Rumor: Borussia Dortmund tampaknya ingin memperpanjang kontrak Enzo Duarte

    Borussia Dortmund terus menggarap rencana masa depan bersama talenta muda Enzo Duarte. Menurut laporan Ruhr Nachrichten, BVB sedang berupaya mengikat gelandang berusia 17 tahun itu ke klub dalam jangka panjang. 

    Menurut laporan tersebut, direncanakan kontrak profesional pertamanya akan berdurasi empat hingga lima tahun. Kontrak pengembangan pemain asal Luksemburg ini masih berlaku hingga 2028.

    Seperti yang dilaporkan surat kabar tersebut lebih lanjut, kedua belah pihak telah lama melakukan pembicaraan mengenai kerja sama ini. Negosiasi tersebut berlangsung "tanpa diketahui sama sekali". 

    Secara internal, Duarte tampaknya dinilai memiliki potensi perkembangan yang besar. Gelandang tengah ini diyakini akan mampu menempatkan dirinya di skuad profesional di bawah asuhan pelatih Niko Kovac di masa depan. 

    Namun, ia belum pernah tampil dalam pertandingan resmi untuk tim utama Dortmund. Pemain berusia 17 tahun ini telah tampil lima kali untuk tim nasional Luksemburg, dan baru-baru ini ia juga diturunkan sebagai starter untuk pertama kalinya.

  • Riwayat transfer Borussia Dortmund: Rekor penjualan BVB

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangFC Barcelona2017148 juta euro
    Jude BellinghamGelandangReal Madrid2023127 juta euro
    Jadon SanchoPenyerangManchester United202285 juta euro
    Christian PulisicPenyerangFC Chelsea201864 juta euro
    Pierre-Emerick AubameyangPenyerangFC Arsenal202363,75 juta euro