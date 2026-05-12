BVB, Berita dan Rumor: Para petinggi masih berebut untuk mendapatkannya! Bintang top tampaknya ingin hengkang dari Borussia Dortmund

Serhou Guirassy tampaknya telah mengambil keputusan mengenai masa depannya dalam waktu dekat. Seperti dilaporkan Sky Sport, penyerang tengah ini berencana hengkang dari Borussia Dortmund pada musim panas ini.

Menurut laporan tersebut, Guirassy tidak puas dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan Niko Kovac, meskipun secara umum ia memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih. Namun demikian, pada usia 30 tahun, ia dilaporkan ingin menghadapi tantangan baru.

Dari tujuh klub papan atas seperti Real Madrid dan Manchester City, yang berpotensi memboyong Guirassy dari Dortmund dengan biaya transfer 40 juta euro melalui klausul tertentu, belum ada yang menunjukkan minat, menurut Sky. Sebaliknya, tiga klub ternama lainnya—AC Milan, Fenerbahce, dan Tottenham Hotspur—sedang berusaha merekrut pemain timnas Guinea ini, namun mereka semua harus menjalani negosiasi transfer secara bebas dengan BVB. Guirassy masih terikat kontrak dengan Borussia hingga 2028.

Pihak Dortmund, menurut Sky, belum menyerah untuk mempertahankan penyerang andalan mereka. Di satu sisi, mereka tetap yakin dengan kualitas olahraga sang pemain berusia 30 tahun, namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa mencari pengganti yang setara kemungkinan akan mahal. Oleh karena itu, BVB saat ini berusaha meyakinkan Guirassy untuk tetap bertahan. Konon, sudah ada pembicaraan antara direktur olahraga baru Ole Book dan pihak pemain, dan manajer olahraga Lars Ricken serta pelatih Kovac juga akan dilibatkan agar Guirassy mungkin tetap bertahan di Dortmund.

Guirassy, yang bergabung dari VfB Stuttgart pada 2024, telah mencetak 21 gol untuk BVB dalam 45 penampilan musim ini. Selain itu, ia juga telah memberikan enam assist.