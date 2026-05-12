Goal.com
LiveTiket
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-DORTMUNDAFP
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Para petinggi masih berebut untuk mendapatkannya! Bintang top tampaknya ingin hengkang dari Borussia Dortmund

Bundesliga
Transfers
S. Guirassy
Borussia Dortmund

Apakah BVB akan kehilangan salah satu bintang utamanya pada musim panas nanti? Para petinggi klub setidaknya belum menyerah. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita, ulasan, dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Apakah BVB dan Bayern berada dalam posisi yang kurang menguntungkan? Klub papan atas tampaknya serius mengejar bintang muda Hertha, Eichhorn
  • Apakah transfer BVB yang dianggap pasti ini akan gagal?
  • Dia nyaris kehilangan kakinya akibat cedera mengerikan: Penemu Inacio, Reggiani, dan kawan-kawan tetap mewujudkan mimpinya di BVB
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP

    BVB, Rumor: Serhou Guirassy ingin hengkang pada musim panas nanti - Petinggi Dortmund masih berupaya mempertahankannya

    Serhou Guirassy tampaknya telah mengambil keputusan mengenai masa depannya dalam waktu dekat. Seperti dilaporkan Sky Sport, penyerang tengah ini berencana hengkang dari Borussia Dortmund pada musim panas ini.

    Menurut laporan tersebut, Guirassy tidak puas dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan Niko Kovac, meskipun secara umum ia memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih. Namun demikian, pada usia 30 tahun, ia dilaporkan ingin menghadapi tantangan baru.

    Dari tujuh klub papan atas seperti Real Madrid dan Manchester City, yang berpotensi memboyong Guirassy dari Dortmund dengan biaya transfer 40 juta euro melalui klausul tertentu, belum ada yang menunjukkan minat, menurut Sky. Sebaliknya, tiga klub ternama lainnya—AC Milan, Fenerbahce, dan Tottenham Hotspur—sedang berusaha merekrut pemain timnas Guinea ini, namun mereka semua harus menjalani negosiasi transfer secara bebas dengan BVB. Guirassy masih terikat kontrak dengan Borussia hingga 2028.

    Pihak Dortmund, menurut Sky, belum menyerah untuk mempertahankan penyerang andalan mereka. Di satu sisi, mereka tetap yakin dengan kualitas olahraga sang pemain berusia 30 tahun, namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa mencari pengganti yang setara kemungkinan akan mahal. Oleh karena itu, BVB saat ini berusaha meyakinkan Guirassy untuk tetap bertahan. Konon, sudah ada pembicaraan antara direktur olahraga baru Ole Book dan pihak pemain, dan manajer olahraga Lars Ricken serta pelatih Kovac juga akan dilibatkan agar Guirassy mungkin tetap bertahan di Dortmund.

    Guirassy, yang bergabung dari VfB Stuttgart pada 2024, telah mencetak 21 gol untuk BVB dalam 45 penampilan musim ini. Selain itu, ia juga telah memberikan enam assist.

    • Iklan
  • Diant Ramaj Heidenheim 2025-26Getty

    BVB, Berita: Frank Schmidt menjelaskan alasan degradasi yang menyakitkan bagi pemain pinjaman Dortmund

    Hingga akhir pekan lalu, Diant Ramaj masih menjadi kiper utama 1. FC Heidenheim. Namun, dalam kemenangan 3-1 di Köln, tiba-tiba bukan pemain pinjaman dari BVB yang menjadi penjaga gawang FCH, melainkan Frank Feller.

    "Frank Feller memulai pramusim sebagai kiper utama potensial, lalu ia cedera dan absen selama berbulan-bulan. Baru-baru ini, performanya dalam latihan berada di level tertinggi. Memang bukan berarti kami sering menang dalam laga tandang. Namun, kami harus menang hari ini. Kami menghargainya atas performa yang telah ditunjukkannya. Dan sedikit keberuntungan juga bisa dia bawa kembali kepada kami," jelas pelatih Heidenheim, Frank Schmidt, mengenai keputusan tersebut sebelum pertandingan.

    Ramaj sendiri sudah "mengantisipasi" degradasi ini, "karena kami sangat jelas dalam berkomunikasi. Kami tidak bertele-tele dan membiarkan para pemain dalam ketidakpastian, melainkan selalu mengatakan apa adanya. Bahkan jika situasinya buruk, kami akan mengatakan bahwa memang begitu. Itulah yang menjadi landasan kami, semangat tim ini," kata Schmidt, yang timnya masih bisa berharap untuk bertahan di liga setelah kemenangan atas FC.

    Ramaj, yang kemungkinan besar juga akan duduk di bangku cadangan pada laga penutup musim melawan Mainz 05 pada Sabtu, akan kembali ke Dortmund untuk sementara waktu setelah masa pinjamannya berakhir pada musim panas. BVB telah merekrut kiper berusia 24 tahun itu dari Ajax Amsterdam pada Februari 2025, dan kontrak Ramaj di Borussia masih berlaku hingga 2029.

    Namun, apakah Ramaj memiliki masa depan di BVB masih belum pasti. Baru-baru ini, WAZ melaporkan bahwa runner-up tersebut juga mempertimbangkan untuk menjual kiper tersebut.

  • Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Berita: Tim muda Dortmund bersaing melawan Real Madrid untuk memperebutkan gelar

    Tim gabungan yang terdiri dari pemain U-19 dan U-23 Borussia Dortmund berpeluang meraih gelar juara pada Selasa malam (pukul 20.00). Di final Premier League International Cup, tim muda BVB akan berhadapan dengan tim pilihan Real Madrid.

    Dalam turnamen yang berlangsung selama beberapa bulan ini, tim-tim U21 terbaik Inggris saling berhadapan dan juga melawan tim-tim muda dari klub-klub top internasional. BVB merayakan kemenangan atas Leeds United, West Ham United, dan AFC Sunderland pada fase grup di bulan Desember dan Januari, dan meskipun kalah dari Manchester United, mereka tetap lolos ke fase gugur. Di perempat final, tim Dortmund berhasil menyingkirkan FC Everton, dan di semifinal pada akhir April, mereka mengalahkan Real Sociedad.

    "Real adalah tim Spanyol yang khas, yang menguasai bola, tampil dominan, dan melakukan tekanan tinggi," kata pelatih U19 Dortmund, Felix Hirschnagl, menjelang final melawan tim asal Madrid tersebut. Pelatih U23, Daniel Rios, menekankan: "Kami tidak akan mengubah strategi dan bermain lebih defensif. Kami yakin bahwa cara kami bermain sepak bola – baik saat menyerang maupun bertahan – meningkatkan peluang kami untuk memenangkan pertandingan melawan lawan yang sangat tangguh."

    Dalam skuad Dortmund untuk duel melawan Real terdapat, antara lain, Filippo Mane, Almugera Kabar, dan talenta muda berusia 16 tahun Mathis Albert, yang merayakan debutnya di Bundesliga saat menang 4-0 atas Freiburg pada akhir April.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Lomba

    Pertandingan

    16 Mei

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 Juli

    Pertandingan Persahabatan

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 Juli

    Pertandingan persahabatan

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 Agustus

    Pertandingan persahabatan

    FC Tokyo vs. BVB

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB