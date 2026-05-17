BVB, Berita dan Rumor: Para agen dikabarkan telah memberikan sinyal! Apakah klub papan atas Turki akan merekrut pemain dari Borussia Dortmund?

Apakah penyerang tengah Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, akan pindah ke Fenerbahçe di Istanbul pada musim panas nanti? TRT Spor melaporkan adanya perkembangan dalam negosiasi tersebut.

Menurut laporan tersebut, Fener dilaporkan telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan Guirassy. Dilaporkan telah terjadi pertemuan pribadi antara Presiden Klub Sadettin Saran dan penyerang BVB tersebut, dan laporan tersebut sudah menyebutkan adanya "kesepakatan prinsip".

Fenerbahce juga dilaporkan telah menghubungi Borussia. Sementara itu, agen Guirassy dilaporkan telah mengirimkan sinyal ke klub papan atas Turki tersebut, yang mengindikasikan bahwa BVB mungkin bersedia menurunkan harga transfer untuk pemain berusia 30 tahun tersebut.

Meskipun Guirassy masih terikat kontrak di Dortmund hingga 2028, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, ia dilaporkan telah memutuskan untuk pindah pada musim panas ini. Klub-klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City, yang kemungkinan dapat merekrutnya dengan klausul tertentu seharga hanya 40 juta euro, belum menunjukkan minat. Namun, tetap ada peminat ternama; selain Fenerbahce, Tottenham Hotspur dan AC Milan juga dilaporkan mengincar Guirassy.