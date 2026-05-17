BVB, Berita dan Rumor: Para agen dikabarkan telah memberikan sinyal! Apakah klub papan atas Turki akan merekrut pemain dari Borussia Dortmund?

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Apakah penyerang tengah Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, akan pindah ke Fenerbahçe di Istanbul pada musim panas nanti? TRT Spor melaporkan adanya perkembangan dalam negosiasi tersebut.
Menurut laporan tersebut, Fener dilaporkan telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan Guirassy. Dilaporkan telah terjadi pertemuan pribadi antara Presiden Klub Sadettin Saran dan penyerang BVB tersebut, dan laporan tersebut sudah menyebutkan adanya "kesepakatan prinsip".
Fenerbahce juga dilaporkan telah menghubungi Borussia. Sementara itu, agen Guirassy dilaporkan telah mengirimkan sinyal ke klub papan atas Turki tersebut, yang mengindikasikan bahwa BVB mungkin bersedia menurunkan harga transfer untuk pemain berusia 30 tahun tersebut.
Meskipun Guirassy masih terikat kontrak di Dortmund hingga 2028, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, ia dilaporkan telah memutuskan untuk pindah pada musim panas ini. Klub-klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City, yang kemungkinan dapat merekrutnya dengan klausul tertentu seharga hanya 40 juta euro, belum menunjukkan minat. Namun, tetap ada peminat ternama; selain Fenerbahce, Tottenham Hotspur dan AC Milan juga dilaporkan mengincar Guirassy.
Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Lars Ricken, memasuki masa jeda musim panas dengan perasaan positif dan tampak optimis menjelang musim mendatang.
"Setelah sempat mengalami penurunan performa, kami menutup musim dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan dan perasaan yang baik, serta berhasil menumbuhkan sedikit antusiasme," kata Ricken setelah kemenangan 2-0 atas Werder Bremen pada pertandingan penutup musim di Bundesliga. "Dengan kemenangan-kemenangan ini, termasuk cara kami meraihnya, serta perpanjangan kontrak para pemain muda, kami menunjukkan bahwa kami memasuki musim depan dengan keberanian, keyakinan, dan antusiasme."
Ricken juga menekankan bahwa BVB memiliki orang yang tepat di pinggir lapangan dengan pelatih Niko Kovac, yang kabarnya akan segera memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027 lebih awal: "Saat pelatih itu datang, kami berada di peringkat sebelas. Sekarang kami berada di posisi kedua dan ingin bersama-sama melakukan penyesuaian agar musim depan mungkin bisa sedikit lebih baik," kata Ricken. Meskipun Dortmund tidak bisa menantang Bayern sebagai juara musim ini, mereka akhirnya menjadi runner-up dengan selisih delapan poin dari RB Leipzig di posisi ketiga.
"Musim terbaik dalam waktu yang lama – pertahanan terbaik, kebobolan paling sedikit," puji Direktur Olahraga Ole Book di Sky. "Stabilitas pertahanan ini patut ditekankan. Dan di lini serang pun kami telah menorehkan prestasi. Hari ini adalah kemenangan yang pantas dan karenanya menjadi penutup yang baik untuk musim yang baik. Kini kami tengah sibuk mempersiapkan musim baru."
Tanggal
Lomba
Pertandingan
18 Juli
Pertandingan persahabatan
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 Juli
Pertandingan persahabatan
Cerezo Osaka vs. BVB
1 Agustus
Pertandingan persahabatan
FC Tokyo vs. BVB