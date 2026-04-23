BVB, Berita dan Rumor: Niko Kovac tampaknya harus memenuhi dua target jelas di fase akhir musim

Musim ini tampaknya berjalan kurang memuaskan bagi Borussia Dortmund, yang tentu saja membuat para penggemar dan petinggi klub kecewa. Oleh karena itu, pelatih Niko Kovac kini semakin dituntut untuk memenuhi ekspektasi utama.

Sekitar Paskah, situasinya masih terlihat nyaman: dengan keunggulan sebelas poin atas peringkat ketiga, posisi runner-up tampaknya hampir pasti, setidaknya di Bundesliga banyak hal yang mengarah pada hasil yang sukses. Namun, dua minggu dan dua kekalahan kemudian, gambaran tersebut telah berubah secara signifikan.

Keunggulan yang semula nyaman kini menyusut menjadi lima poin dan dengan empat pertandingan tersisa menjelang akhir musim, bahkan posisi kedua pun tidak lagi aman. Setelah penampilan yang kurang meyakinkan melawan Bayer Leverkusen (0:1) dan TSG Hoffenheim (1:2), suasana hati para pendukung pun terancam memburuk kembali.

Majalah kicker telah menulis tentang "tren yang mengkhawatirkan" di kubu Schwarz-Gelben. Hal ini kembali meningkatkan tekanan pada Kovac di fase akhir musim.

Meskipun pelatih asal Kroasia ini tidak perlu langsung khawatir akan posisinya, namun para petinggi klub telah merumuskan ekspektasi yang jelas. Menurut Sport Bild, para petinggi klub di bawah pimpinan Direktur Olahraga Lars Ricken terutama menuntut dua hal: Pertama, permainan harus menjadi jauh lebih menarik - sebuah poin yang juga dirindukan banyak pendukung meskipun hasil pertandingan cukup memuaskan. Kedua, pengembangan pemain muda harus lebih menjadi fokus utama.

Pelatih berusia 54 tahun ini akan dinilai berdasarkan pedoman tersebut di masa mendatang. Tampaknya ia mendapat dukungan: menurut laporan, sang pelatih terlibat erat dalam perencanaan skuad dan dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait personel. Namun, hal ini juga meningkatkan ekspektasi dan tekanan diperkirakan akan terus meningkat seiring setiap kekalahan yang dialami hingga akhir musim.