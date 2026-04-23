Goal.com
Live
Niko KovacGetty Images
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Niko Kovac tampaknya harus memenuhi dua target jelas di fase akhir musim

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Kovac

Posisi runner-up mulai terancam, dan itulah salah satu alasan mengapa Niko Kovac tampaknya telah menerima arahan yang jelas dari petinggi Borussia Dortmund menjelang akhir musim. Berita dan rumor seputar BVB.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Ricken dan kawan-kawan tampaknya mengajukan dua tuntutan tegas kepada Niko Kovac

    Musim ini tampaknya berjalan kurang memuaskan bagi Borussia Dortmund, yang tentu saja membuat para penggemar dan petinggi klub kecewa. Oleh karena itu, pelatih Niko Kovac kini semakin dituntut untuk memenuhi ekspektasi utama. 

    Sekitar Paskah, situasinya masih terlihat nyaman: dengan keunggulan sebelas poin atas peringkat ketiga, posisi runner-up tampaknya hampir pasti, setidaknya di Bundesliga banyak hal yang mengarah pada hasil yang sukses. Namun, dua minggu dan dua kekalahan kemudian, gambaran tersebut telah berubah secara signifikan.

    Keunggulan yang semula nyaman kini menyusut menjadi lima poin dan dengan empat pertandingan tersisa menjelang akhir musim, bahkan posisi kedua pun tidak lagi aman. Setelah penampilan yang kurang meyakinkan melawan Bayer Leverkusen (0:1) dan TSG Hoffenheim (1:2), suasana hati para pendukung pun terancam memburuk kembali. 

    Majalah kicker telah menulis tentang "tren yang mengkhawatirkan" di kubu Schwarz-Gelben. Hal ini kembali meningkatkan tekanan pada Kovac di fase akhir musim.

    Meskipun pelatih asal Kroasia ini tidak perlu langsung khawatir akan posisinya, namun para petinggi klub telah merumuskan ekspektasi yang jelas. Menurut Sport Bild, para petinggi klub di bawah pimpinan Direktur Olahraga Lars Ricken terutama menuntut dua hal: Pertama, permainan harus menjadi jauh lebih menarik - sebuah poin yang juga dirindukan banyak pendukung meskipun hasil pertandingan cukup memuaskan. Kedua, pengembangan pemain muda harus lebih menjadi fokus utama.

    Pelatih berusia 54 tahun ini akan dinilai berdasarkan pedoman tersebut di masa mendatang. Tampaknya ia mendapat dukungan: menurut laporan, sang pelatih terlibat erat dalam perencanaan skuad dan dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait personel. Namun, hal ini juga meningkatkan ekspektasi dan tekanan diperkirakan akan terus meningkat seiring setiap kekalahan yang dialami hingga akhir musim.

  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Pemecatan Niko Kovac Bukan Isu di Dortmund

    Menurut Funke Mediengruppe, dewan direksi BVB tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya konflik antara Niko Kovac sebagai pelatih dan ekspektasi klub, serta apakah pemutusan hubungan kerja akan menjadi keputusan yang lebih bijak dalam jangka panjang. Dikatakan bahwa Kovac merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana masa depan klub.

    Lars Ricken dan Kovac memiliki hubungan yang sangat erat. Ricken menghargai kerja sang pelatih asal Kroasia, yang terlibat erat dalam perencanaan transfer.

    Namun, arahan yang diberikan jelas. Sudah sejak jendela transfer musim dingin, Kovac diminta untuk tidak hanya fokus pada stabilitas pertahanan, tetapi juga memberikan penampilan yang spektakuler. Terutama jika tim ini nantinya akan menjadi ciri khas direktur olahraga baru, Ole Book.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    TanggalPertandingan
    26 April, pukul 17.30BVB - Freiburg
    3 Mei, pukul 17.30Mönchengladbach - BVB
    08 Mei, pukul 20.30BVB - Frankfurt
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Freiburg crest
Freiburg
SCF