BVB, Berita dan Rumor: Meskipun ada prospek kenaikan gaji! Apakah seorang bintang Borussia Dortmund akan hengkang dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro?

Masa depan penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, tampaknya masih belum jelas. Dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027, saat ini "lebih cenderung mengalami kebuntuan daripada kemajuan", demikian dilaporkan dalam podcast Sky Sport "Auffe Süd".

Menurut laporan tersebut, BVB telah mengajukan tawaran kontrak baru yang akan menaikkan gaji Adeyemi dan membuatnya "naik ke level yang layak" dalam hal penghasilan. Namun, pihak Dortmund tidak ingin memenuhi semua tuntutan tersebut - dan hal yang sama berlaku terkait klausul pelepasan, berbeda dengan Felix Nmecha (yang baru saja memperpanjang kontrak) dan Nico Schlotterbeck (yang diharapkan memperpanjang kontrak).

BVB tidak bersedia menerima besaran klausul pelepasan yang diminta oleh agen Adeyemi, Jorge Mendes. Di antara alasan lainnya, kedua belah pihak saat ini berada dalam situasi negosiasi di mana mereka belum mencapai kesepakatan.

Bagi Borussia, hal ini menimbulkan tekanan tertentu seiring berjalannya waktu. Pasalnya, mereka sama sekali tidak ingin melepas Adeyemi secara gratis pada 2027, sehingga penjualan pada musim panas ini bisa menjadi opsi jika pemain timnas Jerman tersebut belum memperpanjang kontraknya hingga saat itu. Sky memperkirakan bahwa biaya transfer sebesar sekitar 40 juta euro akan realistis dengan sisa durasi kontrak satu tahun.

Adeyemi, yang didatangkan dari RB Salzburg pada 2022 seharga 30 juta euro, saat ini tidak memiliki tempat reguler di BVB. Maximilian Beier telah menggesernya di lini serang Dortmund, dan Adeyemi belakangan ini lebih sering masuk sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan. Secara keseluruhan, pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan lima assist dalam 35 penampilan musim ini.