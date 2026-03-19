BVB, Berita dan Rumor: Meskipun ada prospek kenaikan gaji! Apakah seorang bintang Borussia Dortmund akan hengkang dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro?

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
- Pertemuan yang sangat sensitif: Apakah akan terjadi perombakan besar-besaran di BVB?
- Apakah Jadon Sancho akan kembali ke BVB?
- Kehl dan Ricken di ambang pemecatan di BVB?
Masa depan penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, tampaknya masih belum jelas. Dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027, saat ini "lebih cenderung mengalami kebuntuan daripada kemajuan", demikian dilaporkan dalam podcast Sky Sport "Auffe Süd".
Menurut laporan tersebut, BVB telah mengajukan tawaran kontrak baru yang akan menaikkan gaji Adeyemi dan membuatnya "naik ke level yang layak" dalam hal penghasilan. Namun, pihak Dortmund tidak ingin memenuhi semua tuntutan tersebut - dan hal yang sama berlaku terkait klausul pelepasan, berbeda dengan Felix Nmecha (yang baru saja memperpanjang kontrak) dan Nico Schlotterbeck (yang diharapkan memperpanjang kontrak).
BVB tidak bersedia menerima besaran klausul pelepasan yang diminta oleh agen Adeyemi, Jorge Mendes. Di antara alasan lainnya, kedua belah pihak saat ini berada dalam situasi negosiasi di mana mereka belum mencapai kesepakatan.
Bagi Borussia, hal ini menimbulkan tekanan tertentu seiring berjalannya waktu. Pasalnya, mereka sama sekali tidak ingin melepas Adeyemi secara gratis pada 2027, sehingga penjualan pada musim panas ini bisa menjadi opsi jika pemain timnas Jerman tersebut belum memperpanjang kontraknya hingga saat itu. Sky memperkirakan bahwa biaya transfer sebesar sekitar 40 juta euro akan realistis dengan sisa durasi kontrak satu tahun.
Adeyemi, yang didatangkan dari RB Salzburg pada 2022 seharga 30 juta euro, saat ini tidak memiliki tempat reguler di BVB. Maximilian Beier telah menggesernya di lini serang Dortmund, dan Adeyemi belakangan ini lebih sering masuk sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan. Secara keseluruhan, pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan lima assist dalam 35 penampilan musim ini.
Pada bulan Januari, beredar rumor bahwa Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mungkin akan menggantikan mantan Direktur Olahraga Hamburger SV, Stefan Kuntz, yang telah dilepas oleh klub asal Jerman Utara tersebut pada awal tahun ini.
Kehl sengaja menahan diri untuk tidak mengomentari rumor tersebut, namun juga tidak membantahnya. Kini, dalam podcast "HSV, wir müssen reden" dari Hamburger Abendblatt, muncul spekulasi baru mengenai kemungkinan Kehl bergabung dengan klub yang dijuluki "Rothosen" tersebut.
Seperti dilaporkan oleh reporter WAZ, Christian Woop, dalam podcast tersebut, pindah ke HSV akan "cocok dengan rencana masa depannya". Menurutnya, pria berusia 46 tahun itu ingin berada di barisan depan, namun di BVB ia tidak memiliki prospek tersebut mengingat posisi direktur olahraga telah diisi oleh Lars Ricken.
Selain itu, Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Borussia tidak berencana memperpanjang kontrak Kehl dan Ricken yang akan berakhir pada 2027 untuk saat ini. Dan menurut Abendblatt, pihak Dortmund sangat memahami ambisi Kehl untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mereka tidak akan terlalu terkejut jika ia ingin hengkang.
Namun, masih dipertanyakan apakah Hamburg benar-benar memiliki minat konkret terhadap Kehl. Menurut kabar yang beredar, Direktur Olahraga HSV saat ini, Claus Costa, serta mantan bos Bayern, Hasan Salihamidzic, yang pernah bermain untuk Hamburg (1995 hingga 1998), juga menjadi kandidat untuk menggantikan Kuntz. HSV tampaknya ingin mengklarifikasi penggantian posisi tersebut paling lambat pada bulan Mei.
Direktur Eksekutif Borussia Dortmund, Carsten Cramer, telah menyampaikan ambisi yang jelas untuk masa depan BVB.
"Tentu saja Borussia Dortmund ingin dan harus memenangkan gelar," tegas Cramer dalam wawancara dengan WAZ. Salah satu pilarnya adalah perombakan kecil dalam skuad, yang diperlukan setelah kepergian para pemain dengan gaji tertinggi seperti Julian Brandt, Niklas Süle, dan Salih Özcan yang akan hengkang tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang.
"Kami ingin melangkah ke tahap berikutnya. Untuk itu, kita harus melakukan penyesuaian di sana-sini dan siap untuk melepaskan kebiasaan lama," jelas Cramer mengenai arah Dortmund.
Untuk itu, "kita harus berani dan melihat konsekuensi dari keputusan sebagai peluang, bukan hanya sebagai kekhawatiran," lanjut pria berusia 57 tahun itu. "Jika saya selalu mempertanyakan risiko saat menghadapi perubahan, saya tidak akan pernah berani."
Tanggal
Pertandingan
21 Maret, pukul 18.30
BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
4 April, pukul 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 April, pukul 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 April, pukul 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".