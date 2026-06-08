BVB, Berita dan Rumor: Kebingungan seputar Yan Couto! Laporan terbaru membantah rumor tentang minat dari Italia

Baru-baru ini dilaporkan bahwa bek sayap Dortmund, Yan Couto, telah menarik minat tim kejutan di Serie A: Como 1907 yang saat ini berada di peringkat keempat kabarnya telah melakukan negosiasi awal dengan pemain asal Brasil tersebut.

Namun, menurut informasi dari Bild, belum ada kontak langsung dengan pihak pemain atau BVB; sejauh ini, hanya minat awal yang telah ditunjukkan. Yang jelas: Meskipun musim ini performanya kurang memuaskan, bek ini tidak akan menjadi rekrutan murah. Untuk menghindari kerugian, Dortmund meminta biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro.

Selain itu, masa depan Couto sangat bergantung pada situasi pemain di sisi kanan pertahanan BVB. Saingannya, Julian Ryerson, kabarnya masuk dalam daftar incaran Manchester United.

Jika pemain Norwegia itu tampil gemilang di Piala Dunia mendatang dan meninggalkan klub, penjualan Couto kemungkinan besar tidak akan menjadi opsi bagi BVB. Masalah lain bagi peserta Liga Champions asal Italia ini adalah aspek finansial: Couto memiliki kontrak menguntungkan di Dortmund hingga 2030, yang kabarnya memberinya sekitar lima juta euro per tahun. Como yang ambisius dengan pelatih Cesc Fabregas harus merogoh kocek dalam-dalam untuk transfer ini.