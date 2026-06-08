BVB, Berita dan Rumor: Kebingungan seputar Yan Couto! Laporan terbaru membantah rumor tentang minat dari Italia

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
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Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Baru-baru ini dilaporkan bahwa bek sayap Dortmund, Yan Couto, telah menarik minat tim kejutan di Serie A: Como 1907 yang saat ini berada di peringkat keempat kabarnya telah melakukan negosiasi awal dengan pemain asal Brasil tersebut.
Namun, menurut informasi dari Bild, belum ada kontak langsung dengan pihak pemain atau BVB; sejauh ini, hanya minat awal yang telah ditunjukkan. Yang jelas: Meskipun musim ini performanya kurang memuaskan, bek ini tidak akan menjadi rekrutan murah. Untuk menghindari kerugian, Dortmund meminta biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro.
Selain itu, masa depan Couto sangat bergantung pada situasi pemain di sisi kanan pertahanan BVB. Saingannya, Julian Ryerson, kabarnya masuk dalam daftar incaran Manchester United.
Jika pemain Norwegia itu tampil gemilang di Piala Dunia mendatang dan meninggalkan klub, penjualan Couto kemungkinan besar tidak akan menjadi opsi bagi BVB. Masalah lain bagi peserta Liga Champions asal Italia ini adalah aspek finansial: Couto memiliki kontrak menguntungkan di Dortmund hingga 2030, yang kabarnya memberinya sekitar lima juta euro per tahun. Como yang ambisius dengan pelatih Cesc Fabregas harus merogoh kocek dalam-dalam untuk transfer ini.
Borussia Dortmund mengalami kekalahan di bursa transfer: Seorang talenta muda yang sangat diminati telah memilih untuk meninggalkan BVB dan bergabung dengan Liga Premier Inggris.
Brighton & Hove Albion telah menyelesaikan perekrutan pemain serang Nigeria berusia 18 tahun, Zadok Yohanna, dengan syarat persetujuan akhir, dan memberinya kontrak jangka panjang hingga 2031. Bagi klub Swedia AIK Solna, kesepakatan ini menandai rekor transfer keluar tertinggi sepanjang sejarah dengan selisih yang sangat besar: Sementara The Athletic melaporkan biaya transfer hampir 25 juta euro, Sky memperkirakan angka pasti 28 juta euro ditambah dua juta euro sebagai pembayaran bonus.
Yohanna, yang baru pindah dari Ikon Allah Football Academy di negaranya ke Swedia pada musim panas 2025, tampil mengesankan di sana dalam 18 pertandingan dengan mencetak lima gol dan empat assist. Potensi besar sang penyerang sayap muda ini sudah lama bukan rahasia lagi.
Selain BVB, menurut Sky, rival-rival Bundesliga seperti RB Leipzig dan Bayer Leverkusen juga telah mengamati situasi sang pemain muda dengan cermat, namun kini mereka kalah dalam perebutan talenta top ini melawan klub Inggris yang memiliki kekuatan finansial.
|Pemain
|Posisi
|Dijual ke
|Tahun
|Biaya transfer
|Ousmane Dembele
|Penyerang
|FC Barcelona
|2017
|148 juta euro
|Jude Bellingham
|Gelandang
|Real Madrid
|2023
|127 juta euro
|Jadon Sancho
|Penyerang
|Manchester United
|2022
|85 juta euro
|Christian Pulisic
|Penyerang
|FC Chelsea
|2018
|64 juta euro
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Penyerang
|FC Arsenal
|2023
|63,75 juta euro