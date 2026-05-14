Direktur Olahraga BVB, Ole Book, telah mengonfirmasi ketertarikan Borussia Dortmund terhadap gelandang berbakat Hertha, Kennet Eichhorn.

"Saya rasa Kennet memang memiliki kreativitas tertentu. Kami mengenalnya dengan baik, dan kami juga menyukainya. Seperti halnya banyak klub lain, kami menyukai pemain ini. Selebihnya, kita lihat saja nanti," kata Book di sela-sela sesi latihan terbuka.

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, telah berulang kali dilaporkan tentang minat tim "Schwarzgelben" terhadap pemain berusia 16 tahun tersebut, di mana Dortmund selalu disebut-sebut sebagai tujuan transfer yang paling mungkin bagi Eichhorn. Menurut informasi dari Bild, BVB memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara Book dan talenta muda tersebut menjadi alasan utamanya.

Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig.

Di Bayern, yang juga tertarik, menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan internal mengenai kelayakan transfer Eichhorn ke Säbener Straße, meskipun mereka yakin akan kualitas dasar pemain yang telah empat kali membela timnas U-17 tersebut.

Dan Manchester City juga dilaporkan ikut serta dalam persaingan untuk merekrut pemain berusia 16 tahun ini. Menurut informasi dari Sky, Pep Guardiola dikabarkan merupakan penggemar berat Eichhorn dan karenanya ingin melihat sang pemain muda mengenakan seragam The Skyblues pada musim mendatang.