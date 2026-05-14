BVB, Berita dan Rumor - "Kami mengenalnya dengan baik dan juga menyukainya": Borussia Dortmund mengonfirmasi ketertarikannya pada pemain muda berbakat

Direktur Olahraga Ole Book membenarkan ketertarikan BVB terhadap seorang pemain yang menjadi incaran utama. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

    BVB, Berita: Book mengonfirmasi ketertarikannya pada Eichhorn

    Direktur Olahraga BVB, Ole Book, telah mengonfirmasi ketertarikan Borussia Dortmund terhadap gelandang berbakat Hertha, Kennet Eichhorn.

    "Saya rasa Kennet memang memiliki kreativitas tertentu. Kami mengenalnya dengan baik, dan kami juga menyukainya. Seperti halnya banyak klub lain, kami menyukai pemain ini. Selebihnya, kita lihat saja nanti," kata Book di sela-sela sesi latihan terbuka.

    Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, telah berulang kali dilaporkan tentang minat tim "Schwarzgelben" terhadap pemain berusia 16 tahun tersebut, di mana Dortmund selalu disebut-sebut sebagai tujuan transfer yang paling mungkin bagi Eichhorn. Menurut informasi dari Bild, BVB memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara Book dan talenta muda tersebut menjadi alasan utamanya.

    Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig.

    Di Bayern, yang juga tertarik, menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan internal mengenai kelayakan transfer Eichhorn ke Säbener Straße, meskipun mereka yakin akan kualitas dasar pemain yang telah empat kali membela timnas U-17 tersebut.

    Dan Manchester City juga dilaporkan ikut serta dalam persaingan untuk merekrut pemain berusia 16 tahun ini. Menurut informasi dari Sky, Pep Guardiola dikabarkan merupakan penggemar berat Eichhorn dan karenanya ingin melihat sang pemain muda mengenakan seragam The Skyblues pada musim mendatang.

    BVB, Berita: Kerja sama tim yang solid dalam kemenangan Dortmund di Premier League International Cup

    Setelah BVB menang 1-0 atas Real Madrid dalam ajang Premier League International Cup, terjadi insiden yang tidak menyenangkan pasca pertandingan.

    Saat masih berada di lapangan, beberapa pemain Los Blancos berlari ke arah para pemain BVB yang sedang merayakan kemenangan dan memicu keributan. Akibatnya, terjadi dorong-mendorong dan saling provokasi di kedua belah pihak. Namun, tak lama kemudian kedua tim berpisah dan tim Kuning-Hitam dapat melanjutkan perayaan mereka tanpa gangguan. Sebelumnya, emosi sudah beberapa kali memuncak pada masa tambahan waktu.

    Tim BVB yang terdiri dari campuran pemain U19 dan U23 berhasil langsung memenangkan Premier League International Cup pada partisipasi pertamanya. Taycan Etcibasi mencetak gol penentu bagi tim muda Dortmund pada menit ke-6.

    Premier League International Cup, yang diselenggarakan sejak musim 2014/15, termasuk salah satu turnamen pemuda paling bergengsi di Eropa; pada edisi tahun ini, 16 tim Inggris dan 16 tim internasional ikut serta.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Lomba

    Pertandingan

    16 Mei

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 Juli

    Pertandingan Persahabatan

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 Juli

    Pertandingan persahabatan

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 Agustus

    Pertandingan persahabatan

    FC Tokyo vs. BVB

