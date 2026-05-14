BVB, Berita dan Rumor - "Kami mengenalnya dengan baik dan juga menyukainya": Borussia Dortmund mengonfirmasi ketertarikannya pada kandidat idaman

Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:
Direktur Olahraga BVB, Ole Book, telah mengonfirmasi ketertarikan Borussia Dortmund terhadap gelandang berbakat Hertha, Kennet Eichhorn.
"Saya rasa Kennet memang memiliki kreativitas tertentu. Kami mengenalnya dengan baik, dan kami juga menyukainya. Seperti halnya banyak klub lain, kami menyukai pemain ini. Selebihnya, kita lihat saja nanti," kata Book di sela-sela sesi latihan terbuka.
Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, telah berulang kali dilaporkan tentang minat tim "Schwarzgelben" terhadap pemain berusia 16 tahun tersebut, di mana Dortmund selalu disebut sebagai tujuan transfer yang paling mungkin bagi Eichhorn. Menurut informasi dari Bild, BVB memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara Book dan talenta muda tersebut menjadi alasan utamanya.
Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig.
Di Bayern, yang juga tertarik, menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan internal mengenai kelayakan transfer Eichhorn ke Säbener Straße, meskipun mereka yakin akan kualitas dasar pemain yang telah empat kali membela timnas U-17 tersebut.
Dan Manchester City juga dilaporkan ikut serta dalam persaingan untuk merekrut pemain berusia 16 tahun ini. Menurut informasi dari Sky, Pep Guardiola dikabarkan merupakan penggemar berat Eichhorn dan karenanya ingin melihat sang pemain muda mengenakan seragam The Skyblues pada musim mendatang.
Setelah BVB menang 1-0 atas Real Madrid dalam ajang Premier League International Cup, terjadi insiden yang tidak menyenangkan pasca pertandingan.
Saat masih berada di lapangan, beberapa pemain Los Blancos berlari ke arah para pemain BVB yang sedang merayakan kemenangan dan memicu keributan. Akibatnya, terjadi dorong-mendorong dan provokasi dari kedua belah pihak. Namun, tak lama kemudian kedua tim berpisah dan tim Kuning-Hitam dapat melanjutkan perayaan mereka tanpa gangguan. Sebelumnya, emosi sudah beberapa kali memuncak pada masa tambahan waktu.
Tim BVB yang terdiri dari campuran pemain U19 dan U23 berhasil langsung memenangkan Premier League International Cup pada partisipasi pertamanya. Taycan Etcibasi mencetak gol penentu bagi tim muda Dortmund pada menit ke-6.
Premier League International Cup, yang diselenggarakan sejak musim 2014/15, termasuk salah satu turnamen pemuda paling bergengsi di Eropa; pada edisi tahun ini, 16 tim Inggris dan 16 tim internasional ikut serta.
Tanggal
Lomba
Pertandingan
16 Mei
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18 Juli
Pertandingan Persahabatan
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 Juli
Pertandingan persahabatan
Cerezo Osaka vs. BVB
1 Agustus
Pertandingan persahabatan
FC Tokyo vs. BVB