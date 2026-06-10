Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
- Mantan pemain melontarkan tuduhan serius terhadap pelatih BVB, Kovac
- Alternatif untuk Eichhorn: BVB tampaknya mengincar pemain Argentina
- BVB tampaknya tetap menghadapi skenario terburuk terkait Schlotterbeck
Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Borussia Dortmund tetap aktif dalam perburuan Kennet Eichhorn, pemain muda berbakat Hertha. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.
Meskipun belakangan ini lebih banyak diberitakan tentang persaingan antara RB Leipzig dan Bayer Leverkusen, Dortmund tetap memantau situasi dengan cermat dan sama sekali belum menyerah dalam upayanya untuk mendapatkan pemain tersebut.
Menurut laporan tersebut, bahkan bisa terjadi persaingan tiga pihak hingga batas waktu penting berakhir. Hal ini disebabkan oleh klausul pelepasan sang talenta, yang hanya berlaku hingga 15 Juni.
Pindah ke luar negeri tampaknya tidak lagi menjadi pertimbangan saat ini, demikian dilaporkan. Di BVB, terutama pelatih kepala Niko Kovac dianggap sebagai pendukung utama perekrutan pemain berusia 16 tahun tersebut.
Di dalam jajaran manajemen BVB pun, mereka diyakini yakin bahwa Eichhorn sudah memiliki potensi untuk langsung membantu tim di level tinggi dan tidak perlu dibangun selama beberapa tahun.
Piala Dunia 2026 akan dimulai bagi tim nasional Jerman pada hari Minggu dengan pertandingan melawan Curacao. Dibandingkan dengan Piala Dunia di Qatar dan Kejuaraan Eropa yang digelar di kandang sendiri, komposisi tim kini telah berubah secara signifikan.
Namun, bagi Lothar Matthäus, sudah ada beberapa pemain yang menonjol dan mengambil peran kepemimpinan di dalam tim. Dalam kolomnya di Sky, ia menulis tentang hierarki yang jelas di lini pertahanan.
"Saya melihat Jonathan Tah lebih sebagai pemimpin pertahanan daripada Nico Schlotterbeck, meskipun Nico juga telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam dua pertandingan terakhir. Nathaniel Brown tampil bagus di sisi kiri pertahanan," kata Matthäus.
Selain itu, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional ini menyebut dua pilar penting tim: "Neuer dan kapten Kimmich adalah pemain pemimpin paling berpengalaman di tim DFB."
Selain itu, Matthäus juga menyoroti Kai Havertz. Menurut penilaiannya, pemain serang tersebut telah "berkembang menjadi pemain pemimpin" dan kini "tidak bisa dipisahkan dari tim, terlepas dari posisi apa pun yang ia mainkan".
|Pemain
|Posisi
|Dijual ke
|Tahun
|Biaya transfer
|Ousmane Dembele
|Penyerang
|FC Barcelona
|2017
|148 juta euro
|Jude Bellingham
|Gelandang
|Real Madrid
|2023
|127 juta euro
|Jadon Sancho
|Penyerang
|Manchester United
|2022
|85 juta euro
|Christian Pulisic
|Penyerang
|FC Chelsea
|2018
|64 juta euro
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Penyerang
|FC Arsenal
|2023
|63,75 juta euro