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EichhornGetty Images
Jochen Tittmar

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BVB, Berita dan Rumor: Jauh dari persaingan ketat! Borussia Dortmund tampaknya masih dalam perburuan untuk merekrut talenta muda berbakat Kennet Eichhorn

Bundesliga
Borussia Dortmund
Y. Couto
K. Eichhorn

Meskipun ada laporan yang menyatakan sebaliknya, Borussia Dortmund tampaknya masih bersaing untuk mendapatkan pemain berbakat Kennet Eichhorn — namun klausul pelepasan sang pemain akan segera berakhir. Berita dan rumor seputar BVB.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

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  • EichhornGetty Images

    BVB, Rumor: Borussia Dortmund tampaknya masih dalam perburuan untuk merekrut Kennet Eichhorn

    Borussia Dortmund tetap aktif dalam perburuan Kennet Eichhorn, pemain muda berbakat Hertha. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.

    Meskipun belakangan ini lebih banyak diberitakan tentang persaingan antara RB Leipzig dan Bayer Leverkusen, Dortmund tetap memantau situasi dengan cermat dan sama sekali belum menyerah dalam upayanya untuk mendapatkan pemain tersebut.

    Menurut laporan tersebut, bahkan bisa terjadi persaingan tiga pihak hingga batas waktu penting berakhir. Hal ini disebabkan oleh klausul pelepasan sang talenta, yang hanya berlaku hingga 15 Juni.

    Pindah ke luar negeri tampaknya tidak lagi menjadi pertimbangan saat ini, demikian dilaporkan. Di BVB, terutama pelatih kepala Niko Kovac dianggap sebagai pendukung utama perekrutan pemain berusia 16 tahun tersebut.

    Di dalam jajaran manajemen BVB pun, mereka diyakini yakin bahwa Eichhorn sudah memiliki potensi untuk langsung membantu tim di level tinggi dan tidak perlu dibangun selama beberapa tahun.

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  • SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Berita: Nico Schlotterbeck? Lothar Matthäus menunjuk kapten pertahanan timnas Jerman

    Piala Dunia 2026 akan dimulai bagi tim nasional Jerman pada hari Minggu dengan pertandingan melawan Curacao. Dibandingkan dengan Piala Dunia di Qatar dan Kejuaraan Eropa yang digelar di kandang sendiri, komposisi tim kini telah berubah secara signifikan.

    Namun, bagi Lothar Matthäus, sudah ada beberapa pemain yang menonjol dan mengambil peran kepemimpinan di dalam tim. Dalam kolomnya di Sky, ia menulis tentang hierarki yang jelas di lini pertahanan. 

    "Saya melihat Jonathan Tah lebih sebagai pemimpin pertahanan daripada Nico Schlotterbeck, meskipun Nico juga telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam dua pertandingan terakhir. Nathaniel Brown tampil bagus di sisi kiri pertahanan," kata Matthäus.

    Selain itu, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional ini menyebut dua pilar penting tim: "Neuer dan kapten Kimmich adalah pemain pemimpin paling berpengalaman di tim DFB."

    Selain itu, Matthäus juga menyoroti Kai Havertz. Menurut penilaiannya, pemain serang tersebut telah "berkembang menjadi pemain pemimpin" dan kini "tidak bisa dipisahkan dari tim, terlepas dari posisi apa pun yang ia mainkan".

  • Riwayat transfer Borussia Dortmund: Rekor penjualan BVB

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangFC Barcelona2017148 juta euro
    Jude BellinghamGelandangReal Madrid2023127 juta euro
    Jadon SanchoPenyerangManchester United202285 juta euro
    Christian PulisicPenyerangFC Chelsea201864 juta euro
    Pierre-Emerick AubameyangPenyerangFC Arsenal202363,75 juta euro