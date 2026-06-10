Borussia Dortmund tetap aktif dalam perburuan Kennet Eichhorn, pemain muda berbakat Hertha. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.

Meskipun belakangan ini lebih banyak diberitakan tentang persaingan antara RB Leipzig dan Bayer Leverkusen, Dortmund tetap memantau situasi dengan cermat dan sama sekali belum menyerah dalam upayanya untuk mendapatkan pemain tersebut.

Menurut laporan tersebut, bahkan bisa terjadi persaingan tiga pihak hingga batas waktu penting berakhir. Hal ini disebabkan oleh klausul pelepasan sang talenta, yang hanya berlaku hingga 15 Juni.

Pindah ke luar negeri tampaknya tidak lagi menjadi pertimbangan saat ini, demikian dilaporkan. Di BVB, terutama pelatih kepala Niko Kovac dianggap sebagai pendukung utama perekrutan pemain berusia 16 tahun tersebut.

Di dalam jajaran manajemen BVB pun, mereka diyakini yakin bahwa Eichhorn sudah memiliki potensi untuk langsung membantu tim di level tinggi dan tidak perlu dibangun selama beberapa tahun.