BVB, Berita dan Rumor: "Itulah sebabnya kamu tidak bisa benar-benar bersuka cita" - Pelatih Dortmund Niko Kovac menjelaskan apa yang sangat mengganggunya dalam sepak bola modern

Sebenarnya, topik pembicaraan adalah bagaimana Niko Kovac, karena terlalu gugup, sama sekali tidak bisa menatap ketiga tendangan penalti yang dieksekusi oleh Ramy Bensebaini dan Felix Nmecha dalam kemenangan spektakuler Borussia Dortmund 3-2 atas Hamburger SV pada Sabtu malam, dan malah memalingkan muka. Namun, saat ditanya oleh Sky, pelatih BVB itu juga mengungkapkan hal lain yang membuat sarafnya tegang di pinggir lapangan.

"Saya juga tidak bisa benar-benar bersuka cita. VAR memang bagus dan baik – tapi kamu tidak pernah tahu apakah ada yang mengangkat jari lagi dan mengatakan itu tidak sah," keluh Kovac, bahwa VAR secara bertahap telah menghilangkan kegembiraan spontan atas gol-gol timnya sendiri. "Itulah mengapa kamu tidak bisa bersuka cita – baru setelah akhirnya diputuskan bahwa itu adalah gol," lanjut pelatih asal Kroasia itu. Namun, secara emosional, "semuanya sudah berlalu lagi".

Dalam pertandingan melawan HSV, penampilan timnya di babak pertama sama sekali tidak memberikan alasan bagi Kovac untuk bersorak gembira. "Saya menjadi sangat tegas" di ruang ganti saat jeda: "Cara kami bermain di babak pertama itu tidak bagus, itu buruk. Semua orang di stadion ini melihatnya dan kami juga mendengarnya (siulan para penggemar BVB, red.), saat kami masuk ke ruang ganti." Mengenai volume suaranya saat pidato di babak pertama, pria berusia 54 tahun itu berkata dengan penuh makna: "Zodiak saya Libra. Sebenarnya saya sangat seimbang – tapi jika timbangan itu miring, maka dia akan miring."

Dortmund tertinggal 0-2 dari tim promosi pada babak pertama akibat kesalahan individu yang serius. Namun, setelah jeda, tim peringkat kedua klasemen itu tampil jauh lebih baik dan berhasil meraih kemenangan kandang 3-2 berkat dua gol penalti dari Ramy Bensebaini serta satu gol dari Serhou Guirassy – keduanya masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. "Kami tidak tampil maksimal di babak pertama dan tidak bermain seperti yang kami lakukan di babak kedua. Sebenarnya, saya berharap kami bisa bermain seperti itu sejak menit pertama tanpa perlu instruksi khusus di jeda babak," kata Kovac. "Di babak kedua, kami jauh lebih energik, jauh lebih agresif dan dinamis, serta jauh lebih vertikal. Itulah mengapa di babak kedua kami menunjukkan performa yang berlawanan dengan babak pertama."

Para pemain pun bersikap kritis terhadap penampilan mereka di 45 menit pertama. "Babak pertama tidak ada apa-apanya. Banyak hal yang salah, itulah sebabnya kami tertinggal 0-2," kata kiper Gregor Kobel. "Bahwa kami menjalani babak pertama seperti itu, di mana kami seolah-olah mencetak gol bunuh diri sendiri, tentu saja bukan rencana kami," jelas pemain asal Swiss itu. Karena pada babak kedua kami berhasil membalikkan keadaan, baginya hal itu "sebenarnya tidak masalah, karena di babak kedua kami bermain sangat baik. Tiga poin adalah tiga poin dan itulah yang terpenting," kata Kobel.

Pemain timnas Jerman Felix Nmecha, yang untuk menambah kesialan juga gagal mengeksekusi penalti sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi, merangkum babak pertama yang lemah: "Kami tidak memiliki kontrol yang kami inginkan, tidak cukup agresif, dan memberi mereka gol-gol mudah." Bahwa dia gagal mencetak gol dari titik penalti, "itulah sepak bola," tegas Nmecha. "Saya sangat yakin bisa mencetaknya, tapi hari ini memang tidak berhasil. Saya hanya terus bermain dan senang kami masih bisa menang."