Goal.com
Live
1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: "Itulah sebabnya kamu tidak bisa benar-benar bersuka cita" - Pelatih Dortmund Niko Kovac menjelaskan apa yang sangat mengganggunya dalam sepak bola modern

Pelatih BVB Niko Kovac sangat terganggu oleh satu hal terkait VAR, sementara Lothar Matthäus mampu menghadapi cemoohan dengan tenang di hari ulang tahunnya. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Penilaian BVB: Para pemain pengganti membalikkan keadaan - seorang pemain yang kecewa dengan DFB menghilang sama sekali
  • BVB berhasil membalikkan keadaan secara spektakuler melawan HSV
  • BVB memperpanjang kontrak Emre Can
  • KovacGetty

    BVB, Berita: Hal inilah yang sangat mengganggu Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, terkait VAR

    Sebenarnya, topik pembicaraan adalah bagaimana Niko Kovac, karena terlalu gugup, sama sekali tidak bisa menatap ketiga tendangan penalti yang dieksekusi oleh Ramy Bensebaini dan Felix Nmecha dalam kemenangan spektakuler Borussia Dortmund 3-2 atas Hamburger SV pada Sabtu malam, dan malah memalingkan muka. Namun, saat ditanya oleh Sky, pelatih BVB itu juga mengungkapkan hal lain yang membuat sarafnya tegang di pinggir lapangan.

    "Saya juga tidak bisa benar-benar bersuka cita. VAR memang bagus dan baik – tapi kamu tidak pernah tahu apakah ada yang mengangkat jari lagi dan mengatakan itu tidak sah," keluh Kovac, bahwa VAR secara bertahap telah menghilangkan kegembiraan spontan atas gol-gol timnya sendiri. "Itulah mengapa kamu tidak bisa bersuka cita – baru setelah akhirnya diputuskan bahwa itu adalah gol," lanjut pelatih asal Kroasia itu. Namun, secara emosional, "semuanya sudah berlalu lagi".

    Dalam pertandingan melawan HSV, penampilan timnya di babak pertama sama sekali tidak memberikan alasan bagi Kovac untuk bersorak gembira. "Saya menjadi sangat tegas" di ruang ganti saat jeda: "Cara kami bermain di babak pertama itu tidak bagus, itu buruk. Semua orang di stadion ini melihatnya dan kami juga mendengarnya (siulan para penggemar BVB, red.), saat kami masuk ke ruang ganti." Mengenai volume suaranya saat pidato di babak pertama, pria berusia 54 tahun itu berkata dengan penuh makna: "Zodiak saya Libra. Sebenarnya saya sangat seimbang – tapi jika timbangan itu miring, maka dia akan miring."

    Dortmund tertinggal 0-2 dari tim promosi pada babak pertama akibat kesalahan individu yang serius. Namun, setelah jeda, tim peringkat kedua klasemen itu tampil jauh lebih baik dan berhasil meraih kemenangan kandang 3-2 berkat dua gol penalti dari Ramy Bensebaini serta satu gol dari Serhou Guirassy – keduanya masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. "Kami tidak tampil maksimal di babak pertama dan tidak bermain seperti yang kami lakukan di babak kedua. Sebenarnya, saya berharap kami bisa bermain seperti itu sejak menit pertama tanpa perlu instruksi khusus di jeda babak," kata Kovac. "Di babak kedua, kami jauh lebih energik, jauh lebih agresif dan dinamis, serta jauh lebih vertikal. Itulah mengapa di babak kedua kami menunjukkan performa yang berlawanan dengan babak pertama."

    Para pemain pun bersikap kritis terhadap penampilan mereka di 45 menit pertama. "Babak pertama tidak ada apa-apanya. Banyak hal yang salah, itulah sebabnya kami tertinggal 0-2," kata kiper Gregor Kobel. "Bahwa kami menjalani babak pertama seperti itu, di mana kami seolah-olah mencetak gol bunuh diri sendiri, tentu saja bukan rencana kami," jelas pemain asal Swiss itu. Karena pada babak kedua kami berhasil membalikkan keadaan, baginya hal itu "sebenarnya tidak masalah, karena di babak kedua kami bermain sangat baik. Tiga poin adalah tiga poin dan itulah yang terpenting," kata Kobel.

    Pemain timnas Jerman Felix Nmecha, yang untuk menambah kesialan juga gagal mengeksekusi penalti sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi, merangkum babak pertama yang lemah: "Kami tidak memiliki kontrol yang kami inginkan, tidak cukup agresif, dan memberi mereka gol-gol mudah." Bahwa dia gagal mencetak gol dari titik penalti, "itulah sepak bola," tegas Nmecha. "Saya sangat yakin bisa mencetaknya, tapi hari ini memang tidak berhasil. Saya hanya terus bermain dan senang kami masih bisa menang."

  • nico schlotterbeck(C)Getty Images

    BVB, Berita: Hans-Joachim Watzke "agak optimis" terkait kasus Nico Schlotterbeck

    Presiden Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, angkat bicara mengenai masa depan kapten pertahanan BVB, Nico Schlotterbeck, yang masih belum jelas.

    "Saya berharap proses ini bisa berjalan dengan cepat," kata Watzke pada Sabtu di Sky mengenai negosiasi antara klub dan pemain. Ia memiliki "hubungan yang baik dengan Schlotterbeck dan berharap dia tetap bertahan. Saya juga - seperti yang sudah dikatakan Niko (Pelatih Kovac, red.) beberapa minggu lalu - optimis dengan hati-hati."

    BVB sangat ingin memperpanjang kontrak Schlotterbeck yang akan berakhir pada 2027. Bek tengah tersebut terus menunda keputusan apakah akan menandatangani tawaran perpanjangan kontrak yang ada. Setelah putaran negosiasi lanjutan pada awal pekan ini, kecenderungan Schlotterbeck kini semakin mengarah pada keputusan untuk tetap bertahan di Dortmund dalam jangka panjang.

    Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi tentang kemungkinan penjualan pada musim panas terus beredar jika pemain timnas Jerman ini tidak memperpanjang kontraknya. Klub-klub papan atas seperti Real Madrid, FC Barcelona, atau FC Liverpool baru-baru ini dikaitkan dengan Schlotterbeck.

  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    BVB, Berita: Lothar Matthäus menanggapi siulan dari para penggemar Dortmund dengan tenang

    Lothar Matthäus merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada hari Sabtu di Dortmund, karena ia bertugas sebagai pakar sepak bola TV dari Sky dalam pertandingan malam antara BVB dan Hamburger SV (3:2).

    Sebelum pertandingan, ketika tribun penonton masih jauh dari penuh, penyiar stadion Dortmund, Norbert Dickel, meminta para penggemar BVB untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuk Matthäus. Awalnya banyak yang menuruti permintaan tersebut, namun tak lama kemudian, siulan mulai bercampur dengan nyanyian. Hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat masa lalu Matthäus yang panjang sebagai pemain FC Bayern München (1984 hingga 1988 dan 1992 hingga 2000).

    Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional itu memang "terlalu lama bermain di München," komentar Dickel dengan nada sinis. Namun, Matthäus menanggapi siulan tersebut dengan tenang: "Bayern München memang tidak terlalu disukai di sini di Dortmund – tetapi tetap saja, terima kasih banyak kepada mereka yang tidak hanya bersiul, tetapi juga ikut bernyanyi. Saya senang bisa ikut serta dalam pertandingan besar ini hari ini, di hari ulang tahun saya," kata sang juara dunia 1990.

    Kemudian Matthäus menekankan sekali lagi: "Saya juga bisa memahami siulan para penggemar BVB. Awalnya mereka bernyanyi – lalu mereka tahu untuk siapa mereka bernyanyi, dan berpikir, oke, mari kita siul saja. Tapi saya menerimanya dengan senang hati, karena saya juga telah mengusahakannya, bukan hanya kata-kata indah, tetapi juga siulan."

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB