BVB, Berita dan Rumor: Ini akan menjadi transfer hebat tanpa biaya transfer! Borussia Dortmund tampaknya kalah dalam pertarungan memperebutkan pemain bintang

BVB tampaknya telah tertinggal dalam perburuan untuk mendatangkan bek Marcos Senesi dari AFC Bournemouth.

Seperti yang ditulis oleh pakar transfer Matteo Moretto, tiga klub Liga Premier, yaitu Chelsea, Tottenham, dan Manchester United, dilaporkan telah menjalin kontak erat dengan tim penasihat sang pemain asal Argentina tersebut dan karenanya memiliki keunggulan yang signifikan dalam negosiasi transfer ini.

Baru-baru ini, surat kabar Italia Tuttosport melaporkan bahwa Dortmund telah mengintensifkan upayanya untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut dan telah mengajukan tawaran kontrak pertama kepadanya. Menurut laporan tersebut, BVB bersedia membayar gaji tahunan sekitar empat juta euro bersih, sehingga Senesi akan langsung menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub.

Ketertarikan tim Schwarzgelben terhadap jasa sang bek bukanlah hal baru. Pada pertengahan Maret, Sky dan Bild secara bersamaan melaporkan bahwa Dortmund telah "mengamati secara intensif" sang pemain bertahan. Saat itu, Senesi telah memberi tahu AFC Bournemouth bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas dan ingin pindah ke klub papan atas.

Di BVB, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Kapten Emre Can akan absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang, sementara Niklas Süle akan meninggalkan klub. Mengingat klausul pelepasan yang dikabarkan, kepergian Nico Schlotterbeck juga belum sepenuhnya tertutup.

Senesi dididik di klub asalnya, San Lorenzo, dan pada 2019 ia memutuskan untuk pindah ke Eropa. Saat itu, ia bergabung dengan Feyenoord di Eredivisie dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro. Pada 2022, ia pindah ke Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro.