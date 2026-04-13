BVB, Berita dan Rumor: Ini akan menjadi transfer hebat tanpa biaya transfer! Borussia Dortmund tampaknya kalah dalam pertarungan memperebutkan pemain bintang

Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:
BVB tampaknya telah tertinggal dalam perburuan untuk mendatangkan bek Marcos Senesi dari AFC Bournemouth.
Seperti yang ditulis oleh pakar transfer Matteo Moretto, tiga klub Liga Premier, yaitu Chelsea, Tottenham, dan Manchester United, dilaporkan telah menjalin kontak erat dengan tim penasihat sang pemain asal Argentina tersebut dan karenanya memiliki keunggulan yang signifikan dalam negosiasi transfer ini.
Baru-baru ini, surat kabar Italia Tuttosport melaporkan bahwa Dortmund telah mengintensifkan upayanya untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut dan telah mengajukan tawaran kontrak pertama kepadanya. Menurut laporan tersebut, BVB bersedia membayar gaji tahunan sekitar empat juta euro bersih, sehingga Senesi akan langsung menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub.
Ketertarikan tim Schwarzgelben terhadap jasa sang bek bukanlah hal baru. Pada pertengahan Maret, Sky dan Bild secara bersamaan melaporkan bahwa Dortmund telah "mengamati secara intensif" sang pemain bertahan. Saat itu, Senesi telah memberi tahu AFC Bournemouth bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas dan ingin pindah ke klub papan atas.
Di BVB, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Kapten Emre Can akan absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang, sementara Niklas Süle akan meninggalkan klub. Mengingat klausul pelepasan yang dikabarkan, kepergian Nico Schlotterbeck juga belum sepenuhnya tertutup.
Senesi dididik di klub asalnya, San Lorenzo, dan pada 2019 ia memutuskan untuk pindah ke Eropa. Saat itu, ia bergabung dengan Feyenoord di Eredivisie dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro. Pada 2022, ia pindah ke Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro.
Pelatih BVB, Niko Kovac, tak bisa menahan diri untuk memberikan komentar jenaka terkait klausul yang dikabarkan dimiliki Nico Schlotterbeck.
Setelah kekalahan 0-1 Dortmund melawan Bayer 04 Leverkusen pada Sabtu sore, Kovac ditanya dalam wawancara di DAZN mengenai klausul pelepasan yang diduga dimiliki bek tengah tersebut, yang konon memungkinkan dia untuk meninggalkan klub setelah Piala Dunia dengan jumlah tertentu, terlepas dari perpanjangan kontraknya.
Namun, pelatih tim Schwarzgelben itu hanya bercanda saat ditanya oleh pembawa acara Laura Wontorra: "Saya bahkan tidak benar-benar tahu isi kontrak saya sendiri." Ketika Wontorra menanyakan lebih lanjut dan menjelaskan bahwa dia sangat tahu apa yang tertulis dalam kontraknya, Kovac kembali mengabaikannya: "Kalau begitu, Anda lebih tahu daripada saya."
Pelatih BVB itu tidak ingin membahas detail lebih lanjut. Sebaliknya, ia memberikan dukungan kepada pemainnya terkait sorakan dari sebagian suporter Dortmund menjelang pertandingan di Westfalenstadion: "Tentu saja hal seperti itu tidak boleh terjadi. Dia adalah seorang Borusse, kita semua adalah Borusse yang ada di stadion ini. Setiap pemain membutuhkan dukungan dari para suporter," kata Kovac.
Tanggal
Pertandingan
18 April, pukul 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 April, pukul 17.30
BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
3 Mei, pukul 17.30
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)