BVB, Berita dan Rumor - "Ini adalah tugas yang berat": Akankah ia menjadi pengganti Julian Brandt di Borussia Dortmund?

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, cukup yakin bahwa gelandang berbakat Samuele Inacio dapat menjadi pengganti Julian Brandt yang akan hengkang pada musim panas nanti.
"Saya rasa, hari ini kita sudah melihat sedikit pergantian generasi. Jule (Brandt, red.) telah menjalani tujuh tahun yang luar biasa di sini, mencetak banyak gol penting," kata Kovac membuka konferensi pers setelah kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt pada Jumat. Kemudian ia memuji Inacio, yang mencetak gol pertamanya di Bundesliga melawan SGE: "Saya harus berhati-hati agar tidak menumbuhkan terlalu banyak ekspektasi terhadap Samuele, tapi pemuda ini telah menunjukkan hari ini dan dalam beberapa pertandingan terakhir: Dia ingin, dia berbuat, dia beraksi, dia berjuang, dan bekerja keras saat bertahan. Dia bisa banyak hal dengan bola – sudah menciptakan banyak peluang dalam beberapa pertandingan terakhir."
Inacio bisa "meski untuk saat ini hanya dalam tanda kutip – mungkin suatu saat menjadi pengganti Jule," lanjut Kovac. Kontrak Brandt yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, pemain berusia 30 tahun itu meninggalkan Borussia tanpa biaya transfer dengan tujuan yang belum diketahui. Bagaimanapun, BVB membutuhkan pemain kreatif baru untuk menggantikan kepergian Brandt – dan mungkin sudah memilikinya dalam skuad dengan Inacio.
"Ini adalah jejak yang besar. Si kecil (Inacio, red.) berusia 18 tahun dan Jule kini berusia 30 tahun. Kita harus memberinya waktu. Jika dia tetap normal dan sehat, dia pasti akan menjadi pemain sepak bola yang bagus," kata Kovac lagi tentang pemain Italia berusia 18 tahun itu, yang didatangkan Dortmund pada 2024 dari akademi Atalanta Bergamo. Direktur Olahraga Lars Ricken juga mengisyaratkan rencana besar dengan playmaker berbakat ini: "Dia telah bermain sejak awal untuk ketiga kalinya berturut-turut, dan juga bermain penuh dalam dua pertandingan terakhir. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi tentu saja ini merupakan petunjuk untuk musim mendatang."
Inacio sejauh ini telah tampil enam kali untuk tim utama Dortmund, dan baru-baru ini masuk dalam starting eleven tiga kali berturut-turut. Pemain timnas Italia U-19 ini, yang dikabarkan menarik minat klub-klub besar seperti Barcelona dan PSG, akan segera menandatangani kontrak baru dengan BVB.
Pada hari Minggu, Borussia Dortmund mengumumkan sebuah keputusan mengejutkan: Mantan pemain profesional BVB, Marcel Schmelzer, akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten pelatih tim U23 pada akhir musim ini.
Alasannya cukup menggembirakan: "Kami menantikan kelahiran anak kedua pada bulan September. Hal itu kini menjadi prioritas," jelas Schmelzer kepada Ruhr Nachrichten mengenai alasan ia mengambil cuti.
Schmelzer memulai kariernya sebagai asisten pelatih tim U17 BVB pada tahun 2023, setahun setelah mengakhiri karier aktifnya. Pada musim panas 2024, ia dipromosikan menjadi asisten pelatih tim U23, yang musim ini gagal langsung kembali ke Liga 3. Satu putaran sebelum akhir musim di Regionalliga West, Dortmund II saat ini berada di peringkat keempat.
Pada akhir Maret, Sebastian Kehl diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur olahraga Borussia Dortmund. Pada Jumat malam, menjelang pertandingan kandang terakhir musim Bundesliga ini melawan Eintracht Frankfurt (3:2), upacara perpisahan resmi pun digelar di Signal-Iduna-Park.
Keesokan harinya, Kehl terlihat hadir dalam pertandingan kandang klub Regionalliga Rot-Weiß Erfurt melawan Hertha Zehlendorf (5:2). Mungkinkah ada keterlibatan mengejutkan dari Kehl di Liga 4?
Tidak, kunjungan ke Erfurt itu murni bersifat pribadi. "Kami sudah kenal sejak lama, dia hanya mampir lagi," jelas pelatih Erfurt, Fabian Gerber. Kehl menyaksikan pertandingan tim Thüringen itu dari tribun, dan kemudian juga hadir dalam konferensi pers.
Gerber dan Kehl pernah bermain bersama di tim junior Hannover 96, dan pada tahun 1998 mereka berdua secara bersamaan berhasil naik ke level profesional di klub asal Niedersachsen tersebut. Kemudian, keduanya yang kini berusia 46 tahun itu juga menjadi rekan setim di SC Freiburg selama setengah tahun, sebelum Kehl pindah ke BVB pada awal 2002.
Tanggal
Lomba
Pertandingan
16 Mei
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18 Juli
Pertandingan Persahabatan
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 Juli
Pertandingan persahabatan
Cerezo Osaka vs. BVB
1 Agustus
Pertandingan persahabatan
FC Tokyo vs. BVB