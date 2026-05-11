BVB, Berita dan Rumor - "Ini adalah tugas yang berat": Akankah ia menjadi pengganti Julian Brandt di Borussia Dortmund?

Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, cukup yakin bahwa gelandang berbakat Samuele Inacio dapat menjadi pengganti Julian Brandt yang akan hengkang pada musim panas nanti.

"Saya rasa, hari ini kita sudah melihat sedikit pergantian generasi. Jule (Brandt, red.) telah menjalani tujuh tahun yang luar biasa di sini, mencetak banyak gol penting," kata Kovac membuka konferensi pers setelah kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt pada Jumat. Kemudian ia memuji Inacio, yang mencetak gol pertamanya di Bundesliga melawan SGE: "Saya harus berhati-hati agar tidak menumbuhkan terlalu banyak ekspektasi terhadap Samuele, tapi pemuda ini telah menunjukkan hari ini dan dalam beberapa pertandingan terakhir: Dia ingin, dia berbuat, dia beraksi, dia berjuang, dan bekerja keras saat bertahan. Dia bisa banyak hal dengan bola – sudah menciptakan banyak peluang dalam beberapa pertandingan terakhir."

Inacio bisa "meski untuk saat ini hanya dalam tanda kutip – mungkin suatu saat menjadi pengganti Jule," lanjut Kovac. Kontrak Brandt yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, pemain berusia 30 tahun itu meninggalkan Borussia tanpa biaya transfer dengan tujuan yang belum diketahui. Bagaimanapun, BVB membutuhkan pemain kreatif baru untuk menggantikan kepergian Brandt – dan mungkin sudah memilikinya dalam skuad dengan Inacio.

"Ini adalah jejak yang besar. Si kecil (Inacio, red.) berusia 18 tahun dan Jule kini berusia 30 tahun. Kita harus memberinya waktu. Jika dia tetap normal dan sehat, dia pasti akan menjadi pemain sepak bola yang bagus," kata Kovac lagi tentang pemain Italia berusia 18 tahun itu, yang didatangkan Dortmund pada 2024 dari akademi Atalanta Bergamo. Direktur Olahraga Lars Ricken juga mengisyaratkan rencana besar dengan playmaker berbakat ini: "Dia telah bermain sejak awal untuk ketiga kalinya berturut-turut, dan juga bermain penuh dalam dua pertandingan terakhir. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi tentu saja ini merupakan petunjuk untuk musim mendatang."

Inacio sejauh ini telah tampil enam kali untuk tim utama Dortmund, dan baru-baru ini masuk dalam starting eleven tiga kali berturut-turut. Pemain timnas Italia U-19 ini, yang dikabarkan menarik minat klub-klub besar seperti Barcelona dan PSG, akan segera menandatangani kontrak baru dengan BVB.