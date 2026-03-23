Sebastian Kehl Lars Ricken
BVB, Berita dan Rumor: Hubungan yang Rumit dengan Atasan? Terungkap Detail Baru Mengenai Keputusan Sebastian Kehl untuk Hengkang dari Borussia Dortmund

Setelah kepergian Sebastian Kehl dari BVB, terungkap detail-detail baru. Apakah ada perbedaan pendapat yang tak dapat didamaikan di jajaran petinggi klub Schwarzgelben? Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

    BVB, Rumor: Terungkap detail baru terkait hengkangnya Kehl

    Terungkap detail baru terkait pemutusan hubungan kerja antara Borussia Dortmund dan Sebastian Kehl.

    Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Bild, terdapat "perbedaan yang tak dapat dijembatani" di jajaran petinggi BVB - yang dipicu terutama oleh hubungan yang sulit antara Kehl dan atasan langsungnya, Direktur Olahraga Lars Ricken.

    Penyebabnya dapat ditelusuri kembali ke musim semi 2024, ketika secara mengejutkan Ricken - yang saat itu masih menjabat sebagai kepala pusat pengembangan pemain muda di klub "Schwarzgelben" - mengambil alih posisi Hans-Joachim Watzke sebagai Direktur Olahraga, bukan Kehl yang menjabat sebagai Direktur Olahraga.

    Kehl dikabarkan telah lama mengincar jabatan tersebut dan merasa kecewa ketika ia tidak mendapatkannya dan harus puas dengan posisi sebagai Direktur Olahraga.

    Selain itu, surat kabar tersebut mengungkap bahwa keputusan untuk berpisah dengan Kehl telah diambil sebelum pertandingan Sabtu malam melawan HSV. Untuk membuat pemisahan yang lebih rapi mengingat jeda pertandingan internasional yang akan datang, menurut kicker, pengumuman tersebut ditunda hingga setelah pertandingan.

    Dalam pertemuan pada Minggu pagi di kantor BVB di Dortmund-Brackel, keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Kehl dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara "bersepakat".

    Sejak 2018, Kehl menjabat sebagai kepala departemen pemain profesional BVB selama empat tahun; selama periode tersebut, Dortmund berhasil meraih gelar Piala DFB 2021. Pada musim panas 2022, mantan pemain profesional BVB ini mengambil alih jabatan direktur olahraga, dan pada 2024, tim Schwarz-Gelben mencapai final Liga Champions.

    BVB, Berita: Krösche menceritakan tentang pembicaraannya dengan Kovac

    Markus Krösche menceritakan tentang pertemuannya dengan pelatih BVB, Niko Kovac, saat menjadi tamu di acara 'Aktuelles Sportstudio' ZDF.

    Direktur Olahraga Eintracht Frankfurt dan pelatih Dortmund tersebut bertemu pada Selasa lalu di Frankfurt untuk berbincang secara pribadi saat makan malam. Namun, pertemuan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membahas kemungkinan kerja sama di masa depan; percakapan itu justru terjadi secara kebetulan.

    "Ini cerita yang lucu! Pada akhirnya, Peter Fischer merayakan ulang tahun ke-70 dan mengadakan pesta. Niko Kovac juga hadir di sana. Juru bicara kami, Jan Strasheim, berteman dengan Niko. Saya bilang akan bergabung untuk makan malam. Kami lalu duduk bersama dan membicarakan sepak bola. Apa yang terjadi kemudian adalah kenyataan saat ini," jelas Krösche.

    Belakangan ini, spekulasi semakin marak mengenai kemungkinan Kovac dan Krösche menjadi rekan kerja di BVB dalam waktu dekat. Setelah kepergian Direktur Olahraga Sebastian Kehl, rumor tersebut kini bisa saja mendapat bahan baru.

    Pasalnya: Menurut laporan Bild, pria berusia 45 tahun itu dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Eintracht Frankfurt karena tidak setuju dengan ketidakseimbangan antara ekspektasi ekonomi dan olahraga. Oleh karena itu, masih "belum pasti" apakah Krösche akan tetap bertahan di SGE setelah musim panas ini. Jika ia meninggalkan klub, pintu baru yang menarik secara olahraga mungkin akan terbuka baginya di Borussia Dortmund.

    BVB, Berita: Anton merindukan Brandt dan Süle

    Bek tengah BVB, Waldemar Anton, menyayangkan bahwa Julian Brandt dan Niklas Süle akan meninggalkan klub setelah musim ini berakhir.

    "Secara pribadi, saya merasa sangat disayangkan bahwa Juli, Niki, dan Salih akan meninggalkan kami. Kami telah melalui banyak hal bersama, menghadapi banyak tantangan, dan tertawa bersama. Setiap dari mereka memiliki kelebihannya masing-masing, dan setiap orang akan dirindukan dengan caranya sendiri," kata pemain timnas Jerman itu kepada Ruhr Nachrichten.

    Di saat yang sama, ini juga jadi kesempatan bagi Dortmund untuk memulai awal baru secara menyeluruh dalam hal personel. "Ketika pemain meninggalkan kami, pemain baru akan datang, itu hal biasa dalam sepak bola. Saya yakin manajemen akan merekrut pemain-pemain bagus," kata Anton.

    Mengenai prospek kesuksesan untuk tahun-tahun mendatang, pemain berusia 29 tahun ini juga berharap Nico Schlotterbeck memperpanjang kontraknya. "Saya akan membicarakan hal ini dengan Schlotti, itu sudah pasti. Pada akhirnya, itu adalah keputusannya. Dia memikirkannya dengan matang. Dan dia tahu persis seperti yang lain, bahwa kami akan sangat senang jika dia tetap bersama kami."

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

