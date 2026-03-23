BVB, Berita dan Rumor: Hubungan yang Rumit dengan Atasan? Terungkap Detail Baru Mengenai Keputusan Sebastian Kehl untuk Hengkang dari Borussia Dortmund

Terungkap detail baru terkait pemutusan hubungan kerja antara Borussia Dortmund dan Sebastian Kehl.

Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Bild, terdapat "perbedaan yang tak dapat dijembatani" di jajaran petinggi BVB - yang dipicu terutama oleh hubungan yang sulit antara Kehl dan atasan langsungnya, Direktur Olahraga Lars Ricken.

Penyebabnya dapat ditelusuri kembali ke musim semi 2024, ketika secara mengejutkan Ricken - yang saat itu masih menjabat sebagai kepala pusat pengembangan pemain muda di klub "Schwarzgelben" - mengambil alih posisi Hans-Joachim Watzke sebagai Direktur Olahraga, bukan Kehl yang menjabat sebagai Direktur Olahraga.

Kehl dikabarkan telah lama mengincar jabatan tersebut dan merasa kecewa ketika ia tidak mendapatkannya dan harus puas dengan posisi sebagai Direktur Olahraga.

Selain itu, surat kabar tersebut mengungkap bahwa keputusan untuk berpisah dengan Kehl telah diambil sebelum pertandingan Sabtu malam melawan HSV. Untuk membuat pemisahan yang lebih rapi mengingat jeda pertandingan internasional yang akan datang, menurut kicker, pengumuman tersebut ditunda hingga setelah pertandingan.

Dalam pertemuan pada Minggu pagi di kantor BVB di Dortmund-Brackel, keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Kehl dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara "bersepakat".

Sejak 2018, Kehl menjabat sebagai kepala departemen pemain profesional BVB selama empat tahun; selama periode tersebut, Dortmund berhasil meraih gelar Piala DFB 2021. Pada musim panas 2022, mantan pemain profesional BVB ini mengambil alih jabatan direktur olahraga, dan pada 2024, tim Schwarz-Gelben mencapai final Liga Champions.