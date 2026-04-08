Goal.com
Live
Niko KovacGetty
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Haruskah Borussia Dortmund Khawatir? Perkembangan Aneh dalam Transfer Bernilai Jutaan Euro BVB

Bundesliga
Transfers
Kaua Prates akan bergabung dengan BVB pada musim panas nanti — namun, sejak kabar transfer tersebut mencuat, ia sama sekali tidak lagi mendapat kesempatan bermain di klubnya saat ini. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Kaua Pratesgetty

    BVB, Berita: Perkembangan yang Aneh dalam Transfer Senilai Jutaan Euro Kaua Prates

    Pada bulan Februari, Borussia Dortmund mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat skuadnya mulai musim panas ini dengan merekrut bek kiri berbakat, Kaua Prates. Pemain berusia 17 tahun ini akan bergabung dengan BVB pada bulan Agustus, saat ia genap berusia 18 tahun, dengan biaya transfer sebesar dua belas juta euro yang dibayarkan kepada klub Divisi Utama Brasil, Cruzeiro.

    Sejak kepindahan Prates dipastikan, terjadi perkembangan yang aneh pada sang pemain muda: Penampilan terakhirnya untuk klubnya saat ini terjadi pada 14 Februari. Beberapa hari setelah itu, diumumkan secara resmi bahwa Prates akan pindah ke Dortmund - dan sejak saat itu ia tidak pernah bermain satu menit pun lagi untuk Cruzeiro.

    Sejak akhir Februari, pemain muda Brasil ini memang masuk dalam skuad untuk sembilan pertandingan resmi, namun tidak pernah diturunkan. Di BVB, tentu saja ada kekhawatiran bahwa pemain baru senilai dua belas juta euro ini akan tiba di Borussia pada musim panas dengan pengalaman bermain yang minim.

    Prates memang sudah bukan pemain inti di Cruzeiro sebelum kepindahannya diumumkan, namun pada Januari ia masih tiga kali masuk dalam starting eleven klub tradisional asal Belo Horizonte tersebut. Setelah itu, pada Februari ia hanya tampil dua kali dengan durasi masing-masing tujuh menit.

    Prates dianggap sebagai bek kiri masa depan di BVB dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031. Setelah kedatangannya pada bulan Agustus, ia akan dimasukkan ke dalam tim secara bertahap.

    Hal yang menguntungkan bagi talenta muda ini: Berbeda dengan situasinya di klub, ia baru-baru ini berhasil mendapatkan pengalaman bermain di tim nasional U-20 Brasil. Dalam dua kemenangan 3-1 pada pertandingan uji coba melawan tim U-20 Paraguay pada akhir Maret, Prates bermain selama 90 dan 45 menit.

    • Iklan
  • Mahmoud DahoudGetty Images

    BVB, Berita: Mantan pemain Dortmund Mahmoud Dahoud akan hengkang pada musim panas tanpa biaya transfer

    Mantan pemain Dortmund, Mahmoud Dahoud, akan hengkang dari klub pada musim panas nanti tanpa biaya transfer. Seperti yang diumumkan Eintracht Frankfurt pada hari Selasa, kontrak gelandang tersebut yang akan berakhir pada akhir musim ini tidak akan diperpanjang.

    "Mo selalu mengutamakan kepentingan tim dan selalu bersikap profesional. Kami berterima kasih atas dedikasinya selama dua musim terakhir dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya, baik dalam karier olahraga maupun kehidupan pribadinya," kata Direktur Olahraga Frankfurt, Timmo Hardung, mengenai kepergian yang akan datang. Belum diketahui di mana Dahoud akan melanjutkan kariernya. Menurut kabar yang beredar, pemain berusia 30 tahun ini saat ini masih memiliki beberapa opsi.

    Dahoud mengenakan seragam BVB dari 2017 hingga 2023 dan tampil sebanyak 141 kali (lima gol) untuk Dortmund, sebelum pada 2023 ia pindah ke Brighton & Hove Albion di Inggris. Setelah dipinjamkan selama enam bulan ke VfB Stuttgart, Dahoud pindah ke Frankfurt pada musim panas 2024, namun ia tidak berhasil mendapatkan tempat reguler di Eintracht. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 35 pertandingan (tiga gol) untuk SGE.

  • Kasper HjulmandGetty Images

    BVB, Berita: Bayer Leverkusen berharap dua pemain kunci bisa kembali bermain dalam laga melawan Dortmund

    Dua pemain yang sebelumnya absen karena cedera kemungkinan besar bisa kembali diperhitungkan oleh Bayer Leverkusen dalam laga puncak Bundesliga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu nanti.

    Bek kanan Lucas Vazquez kembali menjadi kandidat untuk masuk skuad setelah absen cukup lama. Pemain asal Spanyol ini, yang absen sejak akhir Februari karena cedera betis, kini telah kembali berlatih penuh bersama tim dan kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan untuk masuk dalam skuad Bayer saat bertandang ke Dortmund.

    Hal yang sama berlaku untuk Jarell Quansah. Bek tengah ini harus absen dalam kemenangan 6-3 atas Wolfsburg akhir pekan lalu karena masalah paha, namun pihak Leverkusen tetap berharap ia dapat segera kembali bermain melawan BVB. Namun, pada hari Selasa, Quansah masih berlatih secara individu.

    Leverkusen sangat ingin meraih poin di Dortmund agar tidak kehilangan posisi penting dalam persaingan kualifikasi Liga Champions melawan pesaing-pesaingnya (Leipzig, Stuttgart, dan Hoffenheim). Sementara itu, BVB secara matematis sudah bisa memastikan tiket ke kompetisi bergengsi tersebut dengan kemenangan atas Leverkusen, asalkan TSG Hoffenheim yang berada di peringkat kelima tidak menang di Augsburg sehari sebelumnya.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 April, pukul 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mei, pukul 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04