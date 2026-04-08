BVB, Berita dan Rumor: Haruskah Borussia Dortmund Khawatir? Perkembangan Aneh dalam Transfer Bernilai Jutaan Euro BVB

Pada bulan Februari, Borussia Dortmund mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat skuadnya mulai musim panas ini dengan merekrut bek kiri berbakat, Kaua Prates. Pemain berusia 17 tahun ini akan bergabung dengan BVB pada bulan Agustus, saat ia genap berusia 18 tahun, dengan biaya transfer sebesar dua belas juta euro yang dibayarkan kepada klub Divisi Utama Brasil, Cruzeiro.

Sejak kepindahan Prates dipastikan, terjadi perkembangan yang aneh pada sang pemain muda: Penampilan terakhirnya untuk klubnya saat ini terjadi pada 14 Februari. Beberapa hari setelah itu, diumumkan secara resmi bahwa Prates akan pindah ke Dortmund - dan sejak saat itu ia tidak pernah bermain satu menit pun lagi untuk Cruzeiro.

Sejak akhir Februari, pemain muda Brasil ini memang masuk dalam skuad untuk sembilan pertandingan resmi, namun tidak pernah diturunkan. Di BVB, tentu saja ada kekhawatiran bahwa pemain baru senilai dua belas juta euro ini akan tiba di Borussia pada musim panas dengan pengalaman bermain yang minim.

Prates memang sudah bukan pemain inti di Cruzeiro sebelum kepindahannya diumumkan, namun pada Januari ia masih tiga kali masuk dalam starting eleven klub tradisional asal Belo Horizonte tersebut. Setelah itu, pada Februari ia hanya tampil dua kali dengan durasi masing-masing tujuh menit.

Prates dianggap sebagai bek kiri masa depan di BVB dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031. Setelah kedatangannya pada bulan Agustus, ia akan dimasukkan ke dalam tim secara bertahap.

Hal yang menguntungkan bagi talenta muda ini: Berbeda dengan situasinya di klub, ia baru-baru ini berhasil mendapatkan pengalaman bermain di tim nasional U-20 Brasil. Dalam dua kemenangan 3-1 pada pertandingan uji coba melawan tim U-20 Paraguay pada akhir Maret, Prates bermain selama 90 dan 45 menit.