BVB, Berita dan Rumor: Harga transfer terlalu tinggi? Dua calon pemain transfer tampaknya terlalu mahal bagi Borussia Dortmund

Borussia Dortmund terancam mengalami kemunduran yang cukup parah dalam upaya merekrut dua pemain yang dikabarkan menjadi target transfer.

Seperti dilaporkan Sky, BVB kemungkinan besar akan kalah dalam persaingan untuk mendapatkan Konstantinos Karetsas (KRC Genk) dan Diego Moreira (Racing Strasbourg). Alasannya adalah nilai transfer yang diminta oleh klub masing-masing, yang kabarnya tidak bersedia dibayar oleh BVB.

Untuk Karetsas, Genk dilaporkan meminta antara 35 hingga 40 juta euro, yang bagi BVB merupakan risiko finansial yang terlalu tinggi mengingat usianya yang baru 18 tahun.

Sedangkan untuk Moreira, selain biaya transfer, posisinya juga menjadi alasan utama keraguan Dortmund. Pemain berusia 21 tahun ini biasanya bermain di sayap kiri dan kanan – posisi yang biasanya tidak ada sama sekali dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan pelatih BVB, Niko Kovac.

Untuk musim mendatang, Dortmund sejauh ini telah merekrut tiga pemain. Bek tengah Joane Gadou didatangkan dari RB Salzburg dengan biaya sekitar 20 juta euro, selain itu mereka juga merekrut dua talenta menjanjikan, yaitu Kaua Prates dan Justin Lerma.