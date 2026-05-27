Getty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Harga transfer terlalu tinggi? Dua calon pemain transfer tampaknya terlalu mahal bagi Borussia Dortmund

Tampaknya BVB tidak mampu membiayai dua pemain yang dikabarkan akan didatangkan. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

  Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Dua Calon Pemain Baru Terlalu Mahal bagi Dortmund

    Borussia Dortmund terancam mengalami kemunduran yang cukup parah dalam upaya merekrut dua pemain yang dikabarkan menjadi target transfer.

    Seperti dilaporkan Sky, BVB kemungkinan besar akan kalah dalam persaingan untuk mendapatkan Konstantinos Karetsas (KRC Genk) dan Diego Moreira (Racing Strasbourg). Alasannya adalah nilai transfer yang diminta oleh klub masing-masing, yang kabarnya tidak bersedia dibayar oleh BVB.

    Untuk Karetsas, Genk dilaporkan meminta antara 35 hingga 40 juta euro, yang bagi BVB merupakan risiko finansial yang terlalu tinggi mengingat usianya yang baru 18 tahun.

    Sedangkan untuk Moreira, selain biaya transfer, posisinya juga menjadi alasan utama keraguan Dortmund. Pemain berusia 21 tahun ini biasanya bermain di sayap kiri dan kanan – posisi yang biasanya tidak ada sama sekali dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan pelatih BVB, Niko Kovac.

    Untuk musim mendatang, Dortmund sejauh ini telah merekrut tiga pemain. Bek tengah Joane Gadou didatangkan dari RB Salzburg dengan biaya sekitar 20 juta euro, selain itu mereka juga merekrut dua talenta menjanjikan, yaitu Kaua Prates dan Justin Lerma.

  KobelGetty Images

    BVB, Berita: Kobel absen dari tim nasional Swiss

    Kiper Gregor Kobel untuk saat ini tidak akan bergabung dengan tim nasional Swiss.

    Kiper utama timnas Swiss tersebut saat ini masih absen karena sakit dan oleh karena itu belum bisa bergabung dengan timnas. Baru setelah kiper BVB ini mendapat lampu hijau dari tim medis, barulah ia akan menyusul ke sana.

    Pada Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, Swiss akan menghadapi Qatar, Bosnia & Herzegovina, dan Kanada di babak penyisihan grup. Sebelum berangkat ke AS, akan ada pertandingan uji coba melawan Yordania di St. Gallen.

  BVB FansGetty Images

    BVB, Berita: Borussia Dortmund menaikkan harga tiket musiman

    Borussia Dortmund akan menaikkan harga tiket musiman pada musim mendatang.

    Seperti yang diumumkan klub kepada para pemegang tiket musiman, harga tiket tempat duduk akan naik dua hingga empat persen pada musim 2026/27.

    Selain itu, pembeli tiket berdiri dan tiket untuk penyandang disabilitas juga harus membayar lebih. Kenaikan harga sebesar dua persen direncanakan untuk kategori ini. Jika dihitung untuk satu musim penuh dengan 17 pertandingan kandang Bundesliga, seorang penggemar di tribun selatan akan membayar lima euro lebih mahal untuk tempat berdiri mereka di masa mendatang.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan Borussia Dortmund Selanjutnya

    Tanggal

    Lomba

    Pertandingan

    18 Juli

    Pertandingan persahabatan

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 Juli

    Pertandingan persahabatan

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 Agustus

    Pertandingan persahabatan

    FC Tokyo vs. BVB