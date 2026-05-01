BVB, Berita dan Rumor: Gelandang serang masa depan? Penandatanganan penting bagi Borussia Dortmund kini hanya tinggal menunggu satu detail kecil

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Bukan rahasia lagi bahwa Borussia Dortmund ingin mempertahankan bakat muda berbakat Samuele Inacio dalam jangka panjang. Pakar transfer Fabrizio Romano kini melaporkan adanya kesepakatan yang akan segera tercapai antara BVB dan gelandang berusia 18 tahun tersebut.
Menurut laporan tersebut, Inacio, yang saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, akan segera menandatangani kontrak baru bersama Dortmund. Hanya satu detail terkait durasi kontrak yang masih perlu diklarifikasi: Menurut Romano, saat ini yang masih belum jelas hanyalah apakah Inacio akan memperpanjang kontraknya di BVB hingga 2030 atau bahkan hingga 2031. Bild baru-baru ini melaporkan bahwa tawaran kontrak yang berlaku hingga 2030 telah disiapkan untuk sang playmaker.
Pemain asal Italia ini dianggap sebagai calon gelandang serang masa depan di Borussia. Pada 2024, ia pindah dari akademi Atalanta Bergamo ke Dortmund, dan dalam beberapa pekan terakhir, Inacio telah tampil dalam pertandingan Bundesliga pertamanya. Dalam kemenangan 4-0 atas SC Freiburg akhir pekan lalu, pemain timnas Italia U-19 ini untuk pertama kalinya masuk dalam starting eleven BVB dan menampilkan performa yang meyakinkan.
Borussia Dortmund akan memperkenalkan jersey kandang barunya untuk musim mendatang pada pertandingan kandang terakhir Bundesliga hari Jumat, 8 Mei, melawan Eintracht Frankfurt. Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, sehari sebelumnya (7 Mei) juga akan ada acara peluncuran rahasia bersama sponsor Puma, yang hanya mengundang sejumlah penggemar terpilih.
Gambar-gambar jersey baru BVB telah dipublikasikan oleh portal Footy Headlines yang biasanya memiliki informasi akurat sejak awal tahun ini. Jersey tersebut didominasi warna kuning, dengan aksen hitam di bawah ketiak. Selain itu, terdapat aksen putih pada kerah dan lengan.
Menurut Ruhr Nachrichten, seragam tandang baru tersebut akan hadir dengan tampilan yang unik. BVB dilaporkan akan menggunakan warna ungu muda untuk musim mendatang.
Pelatih BVB Niko Kovac harus berkreasi menjelang pertandingan tandang kedua terakhir musim ini melawan Borussia Mönchengladbach pada Minggu (17.30 WIB/DAZN). Selain Niklas Süle, Emre Can, dan Felix Nmecha yang sudah lama cedera, Ramy Bensebaini juga akan absen dalam laga melawan mantan klubnya tersebut akibat cedera kaki.
Kovac menginformasikan bahwa Yan Couto dan Jobe Bellingham juga "tidak ikut berlatih pada Rabu dan Kamis karena sakit". Namun, pelatih asal Kroasia itu memperkirakan bahwa "mereka bisa siap untuk akhir pekan ini".
Kondisi Karim Adeyemi lebih baik; ia telah "ikut berlatih sebagian" pada Kamis dan "berada di jalur yang tepat". Mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak pemain berusia 24 tahun itu, Kovac "tidak dapat memberikan keterangan": "Dia harus pulih terlebih dahulu, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi."
Kovac menjadikan penampilan pemain timnas Felix Nmecha, yang saat ini cedera dan juga "sedang dalam proses pemulihan", bergantung pada apakah dia "dibutuhkan oleh tim": "Saya bisa membayangkan tidak memainkannya sama sekali, karena dia memiliki kualitas untuk ikut serta di Piala Dunia meski tanpa bermain di Bundesliga."
Kovac bisa mengatasi absennya para pemain tersebut dengan pemain muda Samuele Inacio dan Luca Reggiani: "Keduanya sebenarnya tidak masuk dalam rencana musim ini sebelum musim dimulai, tapi mereka telah menunjukkan kepada kami dalam latihan bahwa mereka memiliki kualitas yang sangat baik," katanya dengan antusias.
Dalam duel Borussia, yang menurut pria berusia 54 tahun itu selalu menjadi "duel prestise", sang pelatih ingin melanjutkan "mungkin babak terbaik musim ini" yang dimainkan BVB pada babak pertama pekan lalu melawan SC Freiburg.
(SID)
Borussia Dortmund akan bertolak ke Jepang dalam rangka persiapan musim 2026/27. Pada hari Kamis, BVB juga mengumumkan pertandingan persahabatan apa saja yang akan mereka jalani selama tur musim panas tersebut.
Secara keseluruhan, tur ini direncanakan berlangsung dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus. Pertandingan persahabatan pertama akan digelar pada 29 Juli, saat tim asuhan pelatih Niko Kovac akan berhadapan dengan klub mitra BVB, Cerezo Osaka. Pertandingan ini akan dimulai pukul 19.00 waktu setempat atau pukul 12.00 waktu Jerman, dan menjadi sangat istimewa karena akan menjadi reuni dengan Shinji Kagawa. Mantan pemain Dortmund ini, yang menjadi juara Bundesliga bersama tim Kuning-Hitam pada 2011 dan 2012 serta menghabiskan total enam setengah tahun di Dortmund (2010 hingga 2012 dan 2014 hingga awal 2019), telah kembali bermain untuk Cerezo Osaka sejak Februari 2023.
Setelah pertandingan, rombongan Dortmund akan melanjutkan perjalanan ke Tokyo, di mana mereka akan bertanding melawan rival Osaka di Liga J1, FC Tokyo, pada 1 Agustus (kembali pukul 19.00 waktu setempat dan pukul 12.00 waktu Jerman).
Tanggal
Pertandingan
03 Mei, pukul 17.30
Mönchengladbach - BVB
08 Mei, pukul 20.30
BVB - Frankfurt
16 Mei, pukul 15.30
Bremen - BVB