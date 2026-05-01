BVB, Berita dan Rumor: Gelandang serang masa depan? Penandatanganan penting bagi Borussia Dortmund kini hanya tinggal menunggu satu detail kecil

Pelatih BVB Niko Kovac harus berkreasi menjelang pertandingan tandang kedua terakhir musim ini melawan Borussia Mönchengladbach pada Minggu (17.30 WIB/DAZN). Selain Niklas Süle, Emre Can, dan Felix Nmecha yang sudah lama cedera, Ramy Bensebaini juga akan absen dalam laga melawan mantan klubnya tersebut akibat cedera kaki.

Kovac menginformasikan bahwa Yan Couto dan Jobe Bellingham juga "tidak ikut berlatih pada Rabu dan Kamis karena sakit". Namun, pelatih asal Kroasia itu memperkirakan bahwa "mereka bisa siap untuk akhir pekan ini".

Kondisi Karim Adeyemi lebih baik; ia telah "ikut berlatih sebagian" pada Kamis dan "berada di jalur yang tepat". Mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak pemain berusia 24 tahun itu, Kovac "tidak dapat memberikan keterangan": "Dia harus pulih terlebih dahulu, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi."

Kovac menjadikan penampilan pemain timnas Felix Nmecha, yang saat ini cedera dan juga "sedang dalam proses pemulihan", bergantung pada apakah dia "dibutuhkan oleh tim": "Saya bisa membayangkan tidak memainkannya sama sekali, karena dia memiliki kualitas untuk ikut serta di Piala Dunia meski tanpa bermain di Bundesliga."

Kovac bisa mengatasi absennya para pemain tersebut dengan pemain muda Samuele Inacio dan Luca Reggiani: "Keduanya sebenarnya tidak masuk dalam rencana musim ini sebelum musim dimulai, tapi mereka telah menunjukkan kepada kami dalam latihan bahwa mereka memiliki kualitas yang sangat baik," katanya dengan antusias.

Dalam duel Borussia, yang menurut pria berusia 54 tahun itu selalu menjadi "duel prestise", sang pelatih ingin melanjutkan "mungkin babak terbaik musim ini" yang dimainkan BVB pada babak pertama pekan lalu melawan SC Freiburg.

(SID)