Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Dia dikabarkan sangat terbuka dengan kemungkinan pindah! Apakah Borussia Dortmund harus segera melepas Serhou Guirassy?

Serhou Guirassy tampaknya mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Turki. Seorang pemain berbakat tampaknya ingin tetap bertahan di Borussia Dortmund. Berita dan rumor seputar BVB.

Berita, ulasan, dan rumor terbaru seputar BVB:

    BVB, Rumor: Fenerbahçe dikabarkan telah bertemu dengan Serhou Guirassy

    Apakah Serhou Guirassy masih akan bermain untuk Borussia Dortmund pada musim depan? Seperti dilaporkan oleh stasiun TV Turki A Spor, telah terjadi pertemuan konkret antara perwakilan sang penyerang dan pihak Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Guirassy dilaporkan telah memberi sinyal kepada klub papan atas asal Istanbul itu bahwa ia sangat tertarik untuk pindah ke wilayah Bosporus.

    Menurut kabar yang beredar, pemain berusia 28 tahun ini sedang gencar-gencarnya dipasarkan. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga 2028.

    Alasan di balik strategi agresif pihak agen terletak pada detail kontrak: Klausul pelepasan sebesar 35 juta euro, yang akan berlaku mulai Juli, menjadikan penyerang ini target yang sangat menarik bagi klub-klub top internasional. 

    Meskipun sinyal antara pihak Guirassy dan The Canaries sudah hijau, saat ini ada hambatan birokrasi di Istanbul. Setelah pemecatan pelatih Domenico Tedesco, Fenerbahce mengalami kekosongan kepemimpinan di jajaran manajemen olahraga. Beberapa pejabat terpaksa mundur sebagai bagian dari restrukturisasi tim. Selama posisi-posisi kunci ini belum terisi, tampaknya sulit untuk mengharapkan tawaran resmi dari Süper Lig.

    BVB, Rumor: Bakat muda berbakat Hamzath Mohamadou tampaknya ingin tetap di Dortmund

    Pemain serang berusia 15 tahun, Hamzath Mohamadou, saat ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi BVB. Setelah pindah dari Wolfsburg ke Dortmund pada musim panas 2024, ia tidak membutuhkan waktu adaptasi sama sekali. Meskipun usianya masih sangat muda, ia sudah melakukan debutnya di Youth League pada usia 14 tahun dan langsung mengukir gol pertamanya dalam pertandingan tersebut. 

    Menurut Bild, klub-klub seperti Real Madrid dan PSG sudah mengincar pemain muda ini. Namun, Dortmund tampaknya dapat mengandalkan loyalitas sang pemain. Mohamadou dan lingkungannya mengutamakan kontinuitas di BVB, di mana ia memiliki kontrak hingga 2028.

    Di balik layar, kabarnya mereka sudah mempersiapkan transisi bertahapnya ke skuad tim utama untuk musim depan. Bahwa hype seputar dirinya itu nyata, juga terlihat di luar stadion. Dalam sebuah produksi iklan untuk Adidas, ia sudah tampil memukau bersama Jude Bellingham atau Serhou Guirassy.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    TanggalLombaPertandingan
    8 MeiBundesligaBVB vs. Eintracht Frankfurt
    16 MeiBundesligaWerder Bremen vs. BVB
    18 JuliPertandingan persahabatanRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 JuliPertandingan persahabatanCerezo Osaka vs. BVB
    1 AgustusPertandingan persahabatanFC Tokyo vs. BVB
