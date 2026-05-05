Apakah Serhou Guirassy masih akan bermain untuk Borussia Dortmund pada musim depan? Seperti dilaporkan oleh stasiun TV Turki A Spor, telah terjadi pertemuan konkret antara perwakilan sang penyerang dan pihak Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Guirassy dilaporkan telah memberi sinyal kepada klub papan atas asal Istanbul itu bahwa ia sangat tertarik untuk pindah ke wilayah Bosporus.

Menurut kabar yang beredar, pemain berusia 28 tahun ini sedang gencar-gencarnya dipasarkan. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga 2028.

Alasan di balik strategi agresif pihak agen terletak pada detail kontrak: Klausul pelepasan sebesar 35 juta euro, yang akan berlaku mulai Juli, menjadikan penyerang ini target yang sangat menarik bagi klub-klub top internasional.

Meskipun sinyal antara pihak Guirassy dan The Canaries sudah hijau, saat ini ada hambatan birokrasi di Istanbul. Setelah pemecatan pelatih Domenico Tedesco, Fenerbahce mengalami kekosongan kepemimpinan di jajaran manajemen olahraga. Beberapa pejabat terpaksa mundur sebagai bagian dari restrukturisasi tim. Selama posisi-posisi kunci ini belum terisi, tampaknya sulit untuk mengharapkan tawaran resmi dari Süper Lig.