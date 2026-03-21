BVB, Berita dan Rumor: Dia Berpotensi Menggantikan Mantan Pelatih FC Barcelona! Apakah Mantan Pelatih Dortmund, Edin Terzic, Akan Kembali?

Mantan pelatih BVB, Edin Terzic, kemungkinan akan segera kembali ke pinggir lapangan.

Seperti yang dilaporkan surat kabar Spanyol AS, pria berusia 43 tahun itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Ernesto Valverde di Athletic Bilbao.

Pelatih veteran yang pernah menangani FC Barcelona antara tahun 2017 dan 2020 ini, dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat lalu, mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub Basque yang akan berakhir pada musim panas nanti: "Saya sudah mempertimbangkan keputusan ini sejak lama dan telah mendiskusikannya dengan klub. Masih ada sepuluh pertandingan tersisa, di mana kami bisa meraih banyak hal," kata Valverde.

Terzic belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih sejak berpisah dengan BVB pada musim panas 2024. Ia pernah melatih tim Schwarzgelben dua kali, antara 2020 dan 2021 serta 2022 dan 2024, dan membawa mereka meraih gelar DFB-Pokal pada 2021. Selain itu, ia juga membawa Borussia ke final Liga Champions musim 2023/24, di mana mereka kalah tipis dari Real Madrid.

Terzic dilaporkan telah menolak beberapa tawaran dari klub-klub Eropa, termasuk salah satunya dari AS Monaco. Tujuannya adalah Liga Premier. Terzic sudah sangat mengenal liga Inggris tersebut. Dari 2015 hingga 2017, ia menjadi asisten pelatih Slaven Bilic (57) di West Ham United.