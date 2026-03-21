Edin Terzic
BVB, Berita dan Rumor: Dia Berpotensi Menggantikan Mantan Pelatih FC Barcelona! Apakah Mantan Pelatih Dortmund, Edin Terzic, Akan Kembali?

Edin Terzic mungkin akan segera kembali ke bangku pelatih dan menggantikan mantan pelatih FC Barcelona. Berita dan rumor seputar BVB.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

    BVB, Rumor: Apakah Terzic akan kembali ke LaLiga?

    Mantan pelatih BVB, Edin Terzic, kemungkinan akan segera kembali ke pinggir lapangan.

    Seperti yang dilaporkan surat kabar Spanyol AS, pria berusia 43 tahun itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Ernesto Valverde di Athletic Bilbao.

    Pelatih veteran yang pernah menangani FC Barcelona antara tahun 2017 dan 2020 ini, dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat lalu, mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub Basque yang akan berakhir pada musim panas nanti: "Saya sudah mempertimbangkan keputusan ini sejak lama dan telah mendiskusikannya dengan klub. Masih ada sepuluh pertandingan tersisa, di mana kami bisa meraih banyak hal," kata Valverde.

    Terzic belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih sejak berpisah dengan BVB pada musim panas 2024. Ia pernah melatih tim Schwarzgelben dua kali, antara 2020 dan 2021 serta 2022 dan 2024, dan membawa mereka meraih gelar DFB-Pokal pada 2021. Selain itu, ia juga membawa Borussia ke final Liga Champions musim 2023/24, di mana mereka kalah tipis dari Real Madrid.

    Terzic dilaporkan telah menolak beberapa tawaran dari klub-klub Eropa, termasuk salah satunya dari AS Monaco. Tujuannya adalah Liga Premier. Terzic sudah sangat mengenal liga Inggris tersebut. Dari 2015 hingga 2017, ia menjadi asisten pelatih Slaven Bilic (57) di West Ham United.

    BVB, Rumor: Perpanjangan kontrak Can menjelang laga melawan HSV?

    Sudah cukup lama diketahui bahwa Emre Can akan memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund.

    Menurut informasi dari Sky, proses resmi akan segera diselesaikan - sehingga kelanjutan kerja sama tersebut akan diumumkan sebelum pertandingan BVB melawan HSV pada Sabtu malam.

    Can, yang menjadi kapten BVB sejak musim panas 2023, mengalami robekan ligamen silang di lutut kirinya dalam pertandingan puncak Bundesliga melawan Bayern München (2:3) beberapa minggu lalu. Akibatnya, muncul spekulasi apakah ia, mengingat kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim, mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk tim Schwarzgelben.

    Namun, hanya beberapa hari setelah cedera tersebut, Direktur Olahraga Lars Ricken menegaskan bahwa klub masih berencana mempertahankan pemain berusia 32 tahun itu: "Kami sangat menghargai Emre. Itulah sebabnya kami ingin mendukungnya dalam proses pemulihannya hingga setelah 30 Juni dan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir."

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    21 Maret, pukul 18.30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

