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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Dengan harga murah! Borussia Dortmund dikabarkan sedang mengincar bintang Piala Dunia asal Bosnia

Bundesliga
Transfers
B. Tahirovic
Borussia Dortmund
C. Campbell
M. Casado
Barcelona

Seorang pemain timnas Bosnia yang bermain di Denmark mungkin akan menjadi sorotan di BVB. Selain itu, seorang pemain muda berbakat dari Barcelona juga akan masuk ke bursa transfer. Dan Cole Campbell mungkin akan pindah ke Elversberg. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

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  • TahirovicGetty Images

    BVB, Berita: Borussia Dortmund dikabarkan sedang mengincar bintang Piala Dunia asal Bosnia

    Pada Kejuaraan Eropa, pemain timnas Bosnia kelahiran Swedia, Benjamin Tahirovic, tampil mengesankan sebagai gelandang tengah. Gelandang berusia 23 tahun dengan tinggi 1,91 meter ini dikenal sebagai pemain yang akurat dalam mengoper bola, tenang, dan bijaksana, serta memiliki pandangan permainan yang baik. Kualitas-kualitas tersebut konon juga telah menarik perhatian Borussia Dortmund. 

    Seperti dilaporkan Sky, BVB dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap Tahirovic kepada klubnya saat ini, Brøndby Kopenhagen, melalui mantan direktur olahraga Sebastian Kehl bahkan sebelum Piala Dunia. Meskipun Kehl tidak lagi memegang kendali di BVB dan penggantinya, Ole Book, dilaporkan memiliki prioritas lain pada awalnya, namun menurut Sky, Tahirovic masih masuk dalam daftar incaran BVB.

    Pemain berusia 23 tahun ini, yang telah tampil dalam sebelas pertandingan untuk AS Roma di Serie A antara tahun 2021 hingga 2023 dan kemudian bermain selama dua tahun untuk Ajax Amsterdam, diperkirakan akan dibeli dengan harga sedikit di bawah sepuluh juta euro. Mengingat angka-angka yang biasanya beredar di bursa transfer, harga tersebut hampir bisa dibilang sangat murah — namun demikian, hal itu tetap akan menjadi rekor transfer tertinggi bagi Bröndby.

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    BVB, Berita: Pemain yang dikabarkan menjadi incaran kini tersedia di bursa transfer! FC Barcelona melepas Marc Casado

    Musim lalu, Marc Casado tampil dalam 27 pertandingan—13 di antaranya sebagai pemain inti—bersama klub tempat ia dibesarkan, FC Barcelona. Jumlah itu dianggap kurang memuaskan bagi pemain berusia 22 tahun tersebut — mengingat pada musim sebelumnya ia mendapat kesempatan bermain jauh lebih banyak. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, Casado dilaporkan oleh Marca telah memutuskan untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada musim panas nanti. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi BVB, mengingat klub berjuluk “The Black and Yellows” tersebut kabarnya sudah tertarik pada gelandang serang ini sejak beberapa waktu lalu. 

    Namun, Casado tidak akan bisa didapatkan dengan harga murah; Barca dilaporkan meminta biaya transfer hingga 25 juta euro untuk gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek kanan ini. Selain itu, Dortmund harus bersaing dengan klub-klub ternama: di antaranya VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Manchester United, dan klub-klub dari Arab Saudi. Namun, menurut kabar yang beredar, Casado tampaknya tidak tertarik untuk pindah ke gurun pasir. 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB, Berita: Klub yang baru promosi ke Bundesliga mengincar pemain muda BVB, Campbell

    Pemain muda BVB, Cole Campbell, menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di TSG Hoffenheim, namun hanya tampil lima kali di sana. Kini, pemain asal Amerika Serikat berusia 20 tahun itu—yang bergabung dengan akademi muda Borussia dari Islandia pada 2023—berpotensi dijual secara permanen.

    Setidaknya ada beberapa pihak yang tertarik, termasuk dari Bundesliga. Menurut Sky, SV Elversberg yang baru promosi berencana merekrut pemain serang tersebut. Namun, jika BVB tidak ingin menjualnya, opsi peminjaman juga bisa dipertimbangkan bagi klub asal Saarland tersebut, yang sebenarnya sudah ingin mendatangkan Campbell pada jeda musim dingin.

    Selain tim yang baru promosi tersebut, Celtic Glasgow juga dikabarkan tertarik pada pemain sayap tersebut.


  • Riwayat Transfer Borussia Dortmund: Rekor Penjualan BVB

    Pemain

    Posisi

    Dijual ke

    Tahun

    Biaya transfer

    Ousmane Dembele

    Penyerang

    FC Barcelona

    2017

    148 juta euro

    Jude Bellingham

    Gelandang

    Real Madrid

    2023

    127 juta euro

    Jadon Sancho

    Penyerang

    Manchester United

    2021

    85 juta euro

    Christian Pulisic

    Penyerang

    FC Chelsea

    2019

    64 juta euro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Penyerang

    FC Arsenal

    2018

    63,75 juta euro

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