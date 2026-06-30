BVB, Berita dan Rumor: Dengan harga murah! Borussia Dortmund dikabarkan sedang mengincar bintang Piala Dunia asal Bosnia

Pada Kejuaraan Eropa, pemain timnas Bosnia kelahiran Swedia, Benjamin Tahirovic, tampil mengesankan sebagai gelandang tengah. Gelandang berusia 23 tahun dengan tinggi 1,91 meter ini dikenal sebagai pemain yang akurat dalam mengoper bola, tenang, dan bijaksana, serta memiliki pandangan permainan yang baik. Kualitas-kualitas tersebut konon juga telah menarik perhatian Borussia Dortmund.

Seperti dilaporkan Sky, BVB dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap Tahirovic kepada klubnya saat ini, Brøndby Kopenhagen, melalui mantan direktur olahraga Sebastian Kehl bahkan sebelum Piala Dunia. Meskipun Kehl tidak lagi memegang kendali di BVB dan penggantinya, Ole Book, dilaporkan memiliki prioritas lain pada awalnya, namun menurut Sky, Tahirovic masih masuk dalam daftar incaran BVB.

Pemain berusia 23 tahun ini, yang telah tampil dalam sebelas pertandingan untuk AS Roma di Serie A antara tahun 2021 hingga 2023 dan kemudian bermain selama dua tahun untuk Ajax Amsterdam, diperkirakan akan dibeli dengan harga sedikit di bawah sepuluh juta euro. Mengingat angka-angka yang biasanya beredar di bursa transfer, harga tersebut hampir bisa dibilang sangat murah — namun demikian, hal itu tetap akan menjadi rekor transfer tertinggi bagi Bröndby.