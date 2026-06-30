BVB, Berita dan Rumor: Dengan harga murah! Borussia Dortmund dikabarkan sedang mengincar bintang Piala Dunia asal Bosnia

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:
BVB ikut bersaing untuk mendapatkan "Dybala 2.0" BVB ikut bersaing untuk mendapatkan "Dybala 2.0"
Karim Adeyemi ke Arab Saudi? Karim Adeyemi ke Arab Saudi?
Berita dan artikel lainnya tentang BVB:
BVB ikut bersaing untuk mendapatkan "Dybala 2.0" BVB ikut bersaing untuk mendapatkan "Dybala 2.0"
Karim Adeyemi ke Arab Saudi? Karim Adeyemi ke Arab Saudi?
Pada Kejuaraan Eropa, pemain timnas Bosnia kelahiran Swedia, Benjamin Tahirovic, tampil mengesankan sebagai gelandang tengah. Gelandang berusia 23 tahun dengan tinggi 1,91 meter ini dikenal sebagai pemain yang akurat dalam mengoper bola, tenang, dan bijaksana, serta memiliki pandangan permainan yang baik. Kualitas-kualitas tersebut konon juga telah menarik perhatian Borussia Dortmund.
Seperti dilaporkan Sky, BVB dilaporkan telah menyatakan minatnya terhadap Tahirovic kepada klubnya saat ini, Brøndby Kopenhagen, melalui mantan direktur olahraga Sebastian Kehl bahkan sebelum Piala Dunia. Meskipun Kehl tidak lagi memegang kendali di BVB dan penggantinya, Ole Book, dilaporkan memiliki prioritas lain pada awalnya, namun menurut Sky, Tahirovic masih masuk dalam daftar incaran BVB.
Pemain berusia 23 tahun ini, yang telah tampil dalam sebelas pertandingan untuk AS Roma di Serie A antara tahun 2021 hingga 2023 dan kemudian bermain selama dua tahun untuk Ajax Amsterdam, diperkirakan akan dibeli dengan harga sedikit di bawah sepuluh juta euro. Mengingat angka-angka yang biasanya beredar di bursa transfer, harga tersebut hampir bisa dibilang sangat murah — namun demikian, hal itu tetap akan menjadi rekor transfer tertinggi bagi Bröndby.
Musim lalu, Marc Casado tampil dalam 27 pertandingan—13 di antaranya sebagai pemain inti—bersama klub tempat ia dibesarkan, FC Barcelona. Jumlah itu dianggap kurang memuaskan bagi pemain berusia 22 tahun tersebut — mengingat pada musim sebelumnya ia mendapat kesempatan bermain jauh lebih banyak. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, Casado dilaporkan oleh Marca telah memutuskan untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada musim panas nanti. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi BVB, mengingat klub berjuluk “The Black and Yellows” tersebut kabarnya sudah tertarik pada gelandang serang ini sejak beberapa waktu lalu.
Namun, Casado tidak akan bisa didapatkan dengan harga murah; Barca dilaporkan meminta biaya transfer hingga 25 juta euro untuk gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek kanan ini. Selain itu, Dortmund harus bersaing dengan klub-klub ternama: di antaranya VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Manchester United, dan klub-klub dari Arab Saudi. Namun, menurut kabar yang beredar, Casado tampaknya tidak tertarik untuk pindah ke gurun pasir.
Pemain muda BVB, Cole Campbell, menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di TSG Hoffenheim, namun hanya tampil lima kali di sana. Kini, pemain asal Amerika Serikat berusia 20 tahun itu—yang bergabung dengan akademi muda Borussia dari Islandia pada 2023—berpotensi dijual secara permanen.
Setidaknya ada beberapa pihak yang tertarik, termasuk dari Bundesliga. Menurut Sky, SV Elversberg yang baru promosi berencana merekrut pemain serang tersebut. Namun, jika BVB tidak ingin menjualnya, opsi peminjaman juga bisa dipertimbangkan bagi klub asal Saarland tersebut, yang sebenarnya sudah ingin mendatangkan Campbell pada jeda musim dingin.
Selain tim yang baru promosi tersebut, Celtic Glasgow juga dikabarkan tertarik pada pemain sayap tersebut.
Pemain
Posisi
Dijual ke
Tahun
Biaya transfer
Ousmane Dembele
Penyerang
FC Barcelona
2017
148 juta euro
Jude Bellingham
Gelandang
Real Madrid
2023
127 juta euro
Jadon Sancho
Penyerang
Manchester United
2021
85 juta euro
Christian Pulisic
Penyerang
FC Chelsea
2019
64 juta euro
Pierre-Emerick Aubameyang
Penyerang
FC Arsenal
2018
63,75 juta euro