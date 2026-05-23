BVB tampaknya gagal mendapatkan Samuel Martinez — padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan prinsip. Seperti dilaporkan Sky dan AS, pemain muda berbakat berusia 17 tahun ini akan bergabung dengan Liverpool FC dengan biaya transfer kurang dari satu juta euro.

Menurut laporan tersebut, BVB "tidak dapat memenuhi" beberapa persyaratan transfer. Namun, diragukan apakah hal ini berkaitan dengan biaya transfer. Menurut Sky, Martinez merupakan salah satu pemain yang diinginkan Dortmund pada bursa transfer musim panas mendatang.

Namun, kepindahan Martinez ke The Reds belum resmi. Menurut laporan tersebut, ia masih harus menjalani pemeriksaan medis di Inggris. Atletico Nacional dari Kolombia, sebagai klub asal Martinez, akan menerima bagian dari hasil penjualan kembali.

Namun, Martinez baru boleh pindah secara permanen ke Liverpool setelah berusia 18 tahun - yaitu setelah musim depan. Martinez baru akan mencapai usia dewasa pada 5 April 2027.