Berita dan artikel lainnya tentang BVB:
BVB tampaknya gagal mendapatkan Samuel Martinez — padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan prinsip. Seperti dilaporkan Sky dan AS, pemain muda berbakat berusia 17 tahun ini akan bergabung dengan Liverpool FC dengan biaya transfer kurang dari satu juta euro.
Menurut laporan tersebut, BVB "tidak dapat memenuhi" beberapa persyaratan transfer. Namun, diragukan apakah hal ini berkaitan dengan biaya transfer. Menurut Sky, Martinez merupakan salah satu pemain yang diinginkan Dortmund pada bursa transfer musim panas mendatang.
Namun, kepindahan Martinez ke The Reds belum resmi. Menurut laporan tersebut, ia masih harus menjalani pemeriksaan medis di Inggris. Atletico Nacional dari Kolombia, sebagai klub asal Martinez, akan menerima bagian dari hasil penjualan kembali.
Namun, Martinez baru boleh pindah secara permanen ke Liverpool setelah berusia 18 tahun - yaitu setelah musim depan. Martinez baru akan mencapai usia dewasa pada 5 April 2027.
Meskipun FC Kopenhagen menjalani musim yang kurang memuaskan, Youssoufa Moukoko pada akhirnya berhasil mencetak gol brilian. Mantan pemain muda berbakat BVB ini menjadi pahlawan yang disambut meriah setelah mencetak dua gol dalam perpanjangan waktu saat melawan Bröndby di laga penentuan untuk lolos ke babak kualifikasi Conference League.
Sebuah akhir yang memuaskan bagi musim Moukoko yang sekali lagi kurang beruntung, di mana pemain berusia 21 tahun ini sebenarnya telah kehilangan tempatnya di starting line-up Kopenhagen dan klub papan atas Denmark yang biasanya sukses itu pun mengalami penurunan performa. Kopenhagen bahkan harus turun ke babak playoff degradasi dan berhasil lolos dari sana berkat enam gol yang dicetak Moukoko dalam enam pertandingan.
Kini setidaknya ada kemungkinan untuk berpartisipasi di kompetisi Eropa; pada musim lalu, Kopenhagen masih bermain di Liga Champions dan di sana mereka bertemu, antara lain, dengan mantan klub Moukoko dari Dortmund.
Setelah masa pinjaman yang sangat mengecewakan di OGC Nice, BVB dan Moukoko akhirnya menutup bab bersama mereka pada musim panas lalu. Kopenhagen mengeluarkan lima juta euro untuk jasa sang penyerang. Setidaknya sebagian kecil dari jumlah itu kini telah dibayar kembali oleh Moukoko.
BVB tampaknya ingin mengurangi variasi seragamnya untuk musim mendatang. Seperti dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten, seragam tandang yang diperkenalkan pada musim panas nanti akan didesain sederhana dan berwarna hitam. Selain itu, tidak akan ada seragam edisi khusus pada musim mendatang. Masih belum jelas apakah akan ada seragam khusus untuk Piala DFB dan Liga Champions.
|Tanggal
|Lomba
|Pertandingan
|18 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
|29 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Cerezo Osaka vs. BVB
|1 Agustus
|Pertandingan persahabatan
|FC Tokyo vs. BVB