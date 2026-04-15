Goal.com
Live
SPOXgetty
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund merencanakan investasi yang tidak biasa senilai puluhan juta euro

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
S. Guirassy
A. Kabar

BVB dikabarkan sedang merencanakan proyek investasi senilai sekitar 20 juta euro. Selain itu: Seorang bintang lini serang terpaksa menghentikan latihan. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

  • SPOXgetty

    BVB, Rumor: Dortmund merencanakan proyek konstruksi bernilai jutaan euro

    Borussia Dortmund tampaknya berencana membangun gedung multifungsi baru di dekat Westfalenstadion.

    Menurut informasi dari Ruhr Nachrichten, proyek pembangunan ini diperkirakan akan menelan biaya antara 15 hingga 20 juta euro, yang nantinya akan digunakan terutama sebagai tempat pertandingan bagi tim bola tangan wanita yang sukses serta divisi tenis meja.

    BVB telah menugaskan sebuah biro perencanaan untuk melakukan studi kelayakan serta menyusun rencana pembangunan awal, dan pada bulan Mei nanti akan diadakan pembicaraan dengan pemerintah kota mengenai pembelian dan penggunaan lahan tersebut.

    "Kami telah memutuskan di dewan direksi, dan saya senang serta menantikannya, bahwa kami akan mencoba membangun gedung olahraga yang telah lama direncanakan ini dengan tenaga sendiri," kata Presiden Klub Hans-Joachim Watzke. "Segala hal yang berkaitan dengan olahraga tingkat atas di Dortmund ini seharusnya terpusat di sana. Di sana ada lahan parkir, di sana ada infrastruktur untuk angkutan umum."

  • GuirassyGetty Images

    BVB, Kabar: Guirassy terpaksa menghentikan latihan karena cedera

    Serhou Guirassy terpaksa menghentikan sesi latihan Borussia Dortmund lebih awal pada hari Selasa.

    Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bagaimana penyerang BVB tersebut tidak dapat melanjutkan latihan setelah sekitar satu jam akibat sebuah duel dan harus meninggalkan lapangan dengan pergelangan kaki yang dibalut.

    Insiden tersebut dipicu oleh tekel dari rekan setimnya, Nico Schlotterbeck, di mana bek tengah tersebut tampaknya secara tidak sengaja mengenai pergelangan kaki Guirassy. Penyerang tersebut bahkan harus mendapatkan perawatan di lapangan sebelum akhirnya berjalan pincang menuju ruang ganti.

    Sabtu mendatang, BVB akan bertandang ke markas TSG Hoffenheim. Belum diketahui apakah Guirassy dapat ikut serta dalam pertandingan tersebut.

  • Almugera KabarGetty Images

    BVB, Rumor: Keputusan penting terkait masa depan talenta Dortmund akan segera diambil

    BVB kabarnya akan segera memutuskan langkah selanjutnya terkait pemain belakang berbakat Almugera Kabar.

    Menurut laporan Ruhr Nachrichten, para petinggi klub Schwarzgelben berencana segera mengadakan pertemuan dengan pemain berusia 19 tahun tersebut untuk mendiskusikan peran apa yang bisa ia emban di klub di masa depan. Berdasarkan informasi RN, kemungkinan Kabar tetap bertahan di Dortmund setelah musim panas ini terbilang kecil.

    Di Dortmund, Kabar terutama bermain untuk tim cadangan, yang saat ini berlaga di Regionalliga West. Di sana, ia mencetak enam gol dalam 16 pertandingan sebagai bek kiri dan juga memberikan satu assist.

    Untuk tim utama, ia hanya diturunkan sekali pada musim 2025/26 - dalam kekalahan 0-1 akhir pekan lalu melawan Bayer 04 Leverkusen, ia masuk menggantikan Julian Ryerson sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir.


  • BVB FansGetty Images

    BVB, Berita: Seorang penggemar Dortmund meninggal di rumah sakit

    Penggemar yang mendapat pertolongan pertama di stadion Borussia Dortmund pada hari Sabtu lalu dan kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia pada hari yang sama. Hal ini dikonfirmasi oleh Klinikum Dortmund kepada Ruhr Nachrichten pada hari Selasa.

    "Dengan penuh duka, Borussia Dortmund menerima kabar bahwa penggemar BVB yang mendapat pertolongan medis darurat di stadion pada Sabtu lalu telah meninggal dunia," tulis klub tersebut pada hari Selasa: "Di saat-saat sulit ini, seluruh keluarga BVB turut berduka cita bersama keluarga dan teman-temannya."

    Penggemar tersebut pingsan di tribun selatan selama pertandingan kandang melawan Bayer Leverkusen (0:1). Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, kedua kubu penggemar menghentikan dukungan mereka terhadap tim masing-masing, dan pada akhirnya mereka bernyanyi bersama "You'll never walk alone".

    Di stadion, ada pengumuman, dan BVB juga telah mengumumkan bahwa penggemar tersebut sedang dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menjalani resusitasi di tribun.

    (SID)

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 April, pukul 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mei, pukul 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB