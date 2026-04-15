BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund merencanakan investasi yang tidak biasa senilai puluhan juta euro

Borussia Dortmund tampaknya berencana membangun gedung multifungsi baru di dekat Westfalenstadion.

Menurut informasi dari Ruhr Nachrichten, proyek pembangunan ini diperkirakan akan menelan biaya antara 15 hingga 20 juta euro, yang nantinya akan digunakan terutama sebagai tempat pertandingan bagi tim bola tangan wanita yang sukses serta divisi tenis meja.

BVB telah menugaskan sebuah biro perencanaan untuk melakukan studi kelayakan serta menyusun rencana pembangunan awal, dan pada bulan Mei nanti akan diadakan pembicaraan dengan pemerintah kota mengenai pembelian dan penggunaan lahan tersebut.

"Kami telah memutuskan di dewan direksi, dan saya senang serta menantikannya, bahwa kami akan mencoba membangun gedung olahraga yang telah lama direncanakan ini dengan tenaga sendiri," kata Presiden Klub Hans-Joachim Watzke. "Segala hal yang berkaitan dengan olahraga tingkat atas di Dortmund ini seharusnya terpusat di sana. Di sana ada lahan parkir, di sana ada infrastruktur untuk angkutan umum."