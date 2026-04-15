BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund merencanakan investasi yang tidak biasa senilai puluhan juta euro

Penggemar yang mendapat pertolongan pertama di stadion Borussia Dortmund pada hari Sabtu lalu dan kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia pada hari yang sama. Hal ini dikonfirmasi oleh Klinikum Dortmund kepada Ruhr Nachrichten pada hari Selasa.
"Dengan penuh duka, Borussia Dortmund menerima kabar bahwa penggemar BVB yang mendapat pertolongan medis darurat di stadion pada Sabtu lalu telah meninggal dunia," tulis klub tersebut pada hari Selasa: "Di saat-saat sulit ini, seluruh keluarga BVB turut berduka cita bersama keluarga dan teman-temannya."
Penggemar tersebut pingsan di tribun selatan selama pertandingan kandang melawan Bayer Leverkusen (0:1). Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, kedua kubu penggemar menghentikan dukungan mereka terhadap tim masing-masing, dan pada akhirnya mereka bernyanyi bersama "You'll never walk alone".
Di stadion, ada pengumuman, dan BVB juga telah mengumumkan bahwa penggemar tersebut sedang dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menjalani resusitasi di tribun.
(SID)