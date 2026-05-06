BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund mengalahkan FC Bayern dalam perburuan seorang pemain

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
- Senilai 20 juta: BVB tampaknya akan mengamankan transfer pertama dari Book
- Guirassy akan berangkat ke Turki?
- Mantan pelatih BVB, Terzic, telah menemukan klub baru
Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Menurut laporan Ruhr Nachrichten, BVB telah berhasil merekrut jasa bek tengah berusia 15 tahun, Liam Claude Kante. Kante, yang berasal dari NK Lokomotiva Zagreb, rencananya akan bermain di tim U-19 mulai musim panas ini dan secara bertahap akan diperkenalkan ke tim senior.
Selain Borussia Dortmund, sejumlah klub Bundesliga dan klub dari Italia dilaporkan juga berebut Kante - termasuk FC Bayern, RB Leipzig, dan TSG Hoffenheim. BVB dilaporkan akhirnya berhasil mendapatkan Kante setelah pembicaraan selama beberapa jam, karena mereka meyakinkan pemain muda tersebut dengan peluang pengembangan di Dortmund.
Kante dianggap sebagai salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di Eropa. BVB dilaporkan telah mengincarnya "sejak lama". Kante saat ini sudah memiliki tinggi 1,90 meter, kaki kiri, dan memiliki keunggulan dalam merebut bola serta membuka serangan. Sebelum Kante, BVB telah merekrut pemain sayap Peniel Poba dari Borussia Mönchengladbach untuk tim U19.
Di BVB, talenta muda diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan di tim senior di masa depan. Bahkan pada musim ini, remaja seperti Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert, dan Mussa Kaba telah meninggalkan kesan yang cukup baik di tim senior.
Dua pemain muda dan menjanjikan lainnya, Justin Lerma dan Kaua Prates, akan bergabung dengan BVB mulai musim panas mendatang.
Pelatih BVB Niko Kovac dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia terlalu sedikit memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda Dortmund dan malah "hanya mengandalkan pengalaman", sebagaimana yang diungkapkan oleh Bild dalam pertanyaannya kepada Kovac di podcast Phrasenmäher.
"Itu tidak benar," tegas Kovac sambil merujuk pada awal kariernya sebagai pelatih di tim cadangan RB Salzburg. Di sana, ia "telah membina pemain seperti Hinteregger atau Ilsanker, yang kemudian bermain di Bundesliga". Kemudian, Kovac menyebutkan contoh-contoh lain dari talenta-talenta yang mendapat kesempatan di bawah asuhannya dan memanfaatkannya dengan baik.
"Brozovic, Kovacic, Rebic" di timnas Kroasia, Aurelien Tchouameni di AS Monaco, dan di VfL Wolfsburg ada Micky van den Ven serta Felix Nmecha. "Banyak yang beredar, tapi tidak didukung fakta," tegas Kovac terkait tuduhan bahwa ia kurang dalam mengembangkan talenta.
Pada musim ini, Kovac pada awalnya terpaksa memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang sangat muda dan belum berpengalaman. Pada pekan pertama, Filippo Mane langsung masuk dalam starting eleven karena banyaknya pemain yang absen di lini pertahanan tengah dan mendapat kartu merah menjelang akhir pertandingan saat imbang 3-3 melawan St. Pauli.
Situasi rumit serupa di lini pertahanan tengah kemudian membawa Luca Reggiani dari tim U19 dan tim cadangan ke tim utama pada musim semi, di mana ia masuk dalam susunan pemain inti di Liga Champions setelah penampilan pertamanya di Bundesliga. Kini, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan di bawah asuhan Kovac dan bahkan telah mencetak satu gol.
Duo pertahanan ini akhirnya diikuti oleh dua permata serang yang menjanjikan, Samuele Inacio dan Mathis Albert, yang melakukan debut mereka di bawah asuhan Kovac pada akhir musim, di mana BVB pada dasarnya tidak lagi memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Terutama Inacio yang meninggalkan kesan yang baik saat melawan SC Freiburg (4-0).
|Tanggal
|Lomba
|Pertandingan
|8 Mei
|Bundesliga
|BVB vs. Eintracht Frankfurt
|16 Mei
|Bundesliga
|Werder Bremen vs. BVB
|18 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
|29 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Cerezo Osaka vs. BVB
|1 Agustus
|Pertandingan persahabatan
|FC Tokyo vs. BVB