BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund mengalahkan FC Bayern dalam perburuan seorang pemain

Pelatih BVB Niko Kovac dengan tegas membantah tuduhan bahwa ia terlalu sedikit memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda Dortmund dan malah "hanya mengandalkan pengalaman", sebagaimana yang diungkapkan oleh Bild dalam pertanyaannya kepada Kovac di podcast Phrasenmäher.

"Itu tidak benar," tegas Kovac sambil merujuk pada awal kariernya sebagai pelatih di tim cadangan RB Salzburg. Di sana, ia "telah membina pemain seperti Hinteregger atau Ilsanker, yang kemudian bermain di Bundesliga". Kemudian, Kovac menyebutkan contoh-contoh lain dari talenta-talenta yang mendapat kesempatan di bawah asuhannya dan memanfaatkannya dengan baik.

"Brozovic, Kovacic, Rebic" di timnas Kroasia, Aurelien Tchouameni di AS Monaco, dan di VfL Wolfsburg ada Micky van den Ven serta Felix Nmecha. "Banyak yang beredar, tapi tidak didukung fakta," tegas Kovac terkait tuduhan bahwa ia kurang dalam mengembangkan talenta.

Pada musim ini, Kovac pada awalnya terpaksa memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang sangat muda dan belum berpengalaman. Pada pekan pertama, Filippo Mane langsung masuk dalam starting eleven karena banyaknya pemain yang absen di lini pertahanan tengah dan mendapat kartu merah menjelang akhir pertandingan saat imbang 3-3 melawan St. Pauli.

Situasi rumit serupa di lini pertahanan tengah kemudian membawa Luca Reggiani dari tim U19 dan tim cadangan ke tim utama pada musim semi, di mana ia masuk dalam susunan pemain inti di Liga Champions setelah penampilan pertamanya di Bundesliga. Kini, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan di bawah asuhan Kovac dan bahkan telah mencetak satu gol.

Duo pertahanan ini akhirnya diikuti oleh dua permata serang yang menjanjikan, Samuele Inacio dan Mathis Albert, yang melakukan debut mereka di bawah asuhan Kovac pada akhir musim, di mana BVB pada dasarnya tidak lagi memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Terutama Inacio yang meninggalkan kesan yang baik saat melawan SC Freiburg (4-0).