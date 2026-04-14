BVB tampaknya semakin gencar dalam upayanya untuk merekrut talenta muda berbakat Kennet Eichhorn dari Hertha BSC. Menurut laporan, klub Bundesliga tersebut telah melakukan pendekatan awal kepada sang pemain dan menyatakan minat prinsipilnya terhadap transfer tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Namun, rencana transfer ini juga memicu perdebatan internal.

Pasalnya, secara prinsip, klub juga yakin bahwa talenta-talenta muda andalan mereka di lini tengah, Mussa Kaba (17) dan Enzo Duarte (17), mampu menembus tim utama dalam jangka panjang. Namun, mereka juga yakin bahwa Eichhorn, yang dapat pindah pada musim panas ini melalui klausul pelepasan seharga hanya sepuluh hingga dua belas juta euro, akan meningkatkan nilai jualnya berlipat ganda.

Pemain yang baru berusia 16 tahun ini langsung menembus tim utama Hertha pada musim pertamanya di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl dan berkembang menjadi pemain inti yang tak tergantikan di posisi gelandang bertahan sepanjang musim. Pada awal Desember, ia bahkan mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda di Piala DFB.

Namun, pada pergantian tahun, cedera pergelangan kaki yang parah menghambatnya. Eichhorn harus absen hampir tiga bulan dan baru kembali bermain pada awal April. Kini, ia memimpin tim U-17 Jerman sebagai kapten di lapangan. Di BVB, ia berpotensi mengisi kekosongan besar di skuad sebagai gelandang bertahan yang kuat dalam berlari dan duel, bermain di samping Felix Nmecha, serta memainkan peran kunci, asalkan ia dapat beradaptasi dengan cepat ke level yang lebih tinggi, seperti saat ia melompat dari tim muda ke Liga 2.

Namun, BVB bukanlah satu-satunya klub besar yang telah menunjukkan minat pada Eichhorn. Selama berbulan-bulan, FC Bayern dikabarkan sangat tertarik pada gelandang berbakat ini. Pada Desember tahun lalu, Bild melaporkan bahwa para pemandu bakat juara Bundesliga tersebut "sangat terkesan" dengan kombinasi Eichhorn antara "dribbling, visi permainan, ketenangan, dinamika, dan momen transisi" yang dipadukan dengan "kematangan fisik yang luar biasa". Namun, baru-baru ini Sport1 melaporkan bahwa FCB telah menarik diri dari persaingan transfer untuk mendapatkan jasa Eichhorn.

Hal ini membuat klub-klub lain semakin gencar memperebutkan Eichhorn. Baru-baru ini, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester City juga telah ikut serta dalam persaingan ini. Dari Bundesliga, dilaporkan bahwa Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, dan RB Leipzig telah mengincar gelandang tersebut-

Eichhorn baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan Hertha pada Juli 2025, namun pihak klub ibu kota tidak memberikan rincian mengenai durasi kontraknya. Namun, pihak manajemen klub divisi dua tersebut dilaporkan sedang berupaya keras untuk memperpanjang kontraknya sekali lagi, guna mendapatkan klausul pelepasan di tengah minat dari sejumlah klub.