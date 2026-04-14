Goal.com
Live
Ole BookIMAGO / HMB-Media
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund dikabarkan sedang mengupayakan transfer sensasional dengan pemain berbakat luar biasa

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
Hertha Berlin
BVB dilaporkan telah melakukan pendekatan awal terhadap pemain berbakat Kennet Eichhorn. Namun, pada musim panas nanti, klub ini mungkin akan mengalami kerugian besar terkait pemain lain. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Berita: Minat telah diajukan! Dortmund ingin mendatangkan talenta muda berbakat yang sedang diburu

    BVB tampaknya semakin gencar dalam upayanya untuk merekrut talenta muda berbakat Kennet Eichhorn dari Hertha BSC. Menurut laporan, klub Bundesliga tersebut telah melakukan pendekatan awal kepada sang pemain dan menyatakan minat prinsipilnya terhadap transfer tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Namun, rencana transfer ini juga memicu perdebatan internal.

    Pasalnya, secara prinsip, klub juga yakin bahwa talenta-talenta muda andalan mereka di lini tengah, Mussa Kaba (17) dan Enzo Duarte (17), mampu menembus tim utama dalam jangka panjang. Namun, mereka juga yakin bahwa Eichhorn, yang dapat pindah pada musim panas ini melalui klausul pelepasan seharga hanya sepuluh hingga dua belas juta euro, akan meningkatkan nilai jualnya berlipat ganda.

    Pemain yang baru berusia 16 tahun ini langsung menembus tim utama Hertha pada musim pertamanya di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl dan berkembang menjadi pemain inti yang tak tergantikan di posisi gelandang bertahan sepanjang musim. Pada awal Desember, ia bahkan mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda di Piala DFB.

    Namun, pada pergantian tahun, cedera pergelangan kaki yang parah menghambatnya. Eichhorn harus absen hampir tiga bulan dan baru kembali bermain pada awal April. Kini, ia memimpin tim U-17 Jerman sebagai kapten di lapangan. Di BVB, ia berpotensi mengisi kekosongan besar di skuad sebagai gelandang bertahan yang kuat dalam berlari dan duel, bermain di samping Felix Nmecha, serta memainkan peran kunci, asalkan ia dapat beradaptasi dengan cepat ke level yang lebih tinggi, seperti saat ia melompat dari tim muda ke Liga 2.

    Namun, BVB bukanlah satu-satunya klub besar yang telah menunjukkan minat pada Eichhorn. Selama berbulan-bulan, FC Bayern dikabarkan sangat tertarik pada gelandang berbakat ini. Pada Desember tahun lalu, Bild melaporkan bahwa para pemandu bakat juara Bundesliga tersebut "sangat terkesan" dengan kombinasi Eichhorn antara "dribbling, visi permainan, ketenangan, dinamika, dan momen transisi" yang dipadukan dengan "kematangan fisik yang luar biasa". Namun, baru-baru ini Sport1 melaporkan bahwa FCB telah menarik diri dari persaingan transfer untuk mendapatkan jasa Eichhorn.

    Hal ini membuat klub-klub lain semakin gencar memperebutkan Eichhorn. Baru-baru ini, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester City juga telah ikut serta dalam persaingan ini. Dari Bundesliga, dilaporkan bahwa Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, dan RB Leipzig telah mengincar gelandang tersebut-

    Eichhorn baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan Hertha pada Juli 2025, namun pihak klub ibu kota tidak memberikan rincian mengenai durasi kontraknya. Namun, pihak manajemen klub divisi dua tersebut dilaporkan sedang berupaya keras untuk memperpanjang kontraknya sekali lagi, guna mendapatkan klausul pelepasan di tengah minat dari sejumlah klub.

    • Iklan
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Berita: "Masa depan tak menentu!" Seorang bintang Dortmund bisa jadi benar-benar menjadi kegagalan besar

    BVB tampaknya akan menghadapi kerugian besar pada musim panas nanti. Pasalnya, seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, "masa depan" Yan Couto masih belum pasti — meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Setelah menjalani musim kedua yang sangat tidak konsisten, menurut Ruhr Nachrichten, baik pemain maupun klub tampaknya mulai mempertimbangkan seberapa bijak melanjutkan kerja sama ini. 

    Meskipun Couto telah menunjukkan beberapa kemajuan dibandingkan musim pertamanya yang bencana bersama BVB dan meningkatkan waktu bermainnya secara signifikan sebesar hampir 53 persen, ia masih jauh dari mampu mengungguli pesaingnya, Julien Ryerson, karena ia terlalu rentan secara defensif dan terlalu jarang mampu menembus pertahanan lawan secara ofensif.

    Jika mereka benar-benar berpisah pada musim panas nanti, kerugian transfer yang sangat besar bagi BVB terkait Couto sebenarnya tidak terhindarkan. Karena kewajiban pembelian yang sangat dipertanyakan sebesar 20 juta euro, yang dalam kasus Couto sudah berlaku setelah tujuh pertandingan resmi dan tiga penampilan sebagai starter, BVB telah membayar biaya transfer kepada Manchester City untuk pemain yang empat kali membela timnas Brasil ini, yang hampir tidak akan ditawarkan lagi oleh klub mana pun mengingat penampilannya di Dortmund.

    Selama beberapa minggu terakhir, Couto kembali hampir sepenuhnya terpinggirkan di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Karena Ryerson harus menjalani skorsing akibat kartu kuning dalam pertandingan puncak melawan FC Bayern (2-3), Couto mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dan hingga saat ini juga yang terakhir di paruh kedua musim ini. Saat itu, ia tampil sangat baik melawan Luis Diaz (nilai 3,5), namun sejak saat itu ia hanya bermain selama 33 menit di Bundesliga.

    Melawan HSV dan VfB Stuttgart, ia duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit, sementara pada kekalahan 0-1 akhir pekan lalu, ia harus absen karena masalah otot. Saat ini, ia telah mencetak dua gol dan satu assist dalam 25 pertandingan resmi.

  • BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    TanggalPertandingan
    18 April, pukul 15.30TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
    26 April, pukul 17.30BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
    3 Mei, pukul 17.30Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
2. Bundesliga
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC