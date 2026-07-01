Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
GuirassyGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund dikabarkan mengincar bintang baru Piala Dunia sebagai pengganti Serhou Guirassy

Bundesliga
Transfers
F. Asllani
F. Balogun
S. Guirassy
M. Soule
Borussia Dortmund
Monaco
USA
Hoffenheim
RB Leipzig
Roma
World Cup

BVB tampaknya sedang mempersiapkan diri secara intensif untuk kemungkinan hengkangnya Serhou Guirassy dan telah mengincar dua pemain. Agen dari salah satu pemain yang dikabarkan menjadi target transfer tersebut angkat bicara. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:

  • Dengan harga yang sangat terjangkau! Pemain andalan Bosnia di Piala Dunia akan bergabung dengan BVB?
  • Inilah alasan Julian Ryerson absen membela Norwegia di Piala Dunia
  • BVB berada di tengah-tengah persaingan transfer untuk mendapatkan "Dybala 2.0"
  • balogunGetty Images

    BVB, Berita: Akankah bintang muda Timnas AS di Piala Dunia menjadi pengganti Guirassy?

    BVB tampaknya sedang bersiap di balik layar untuk menghadapi skenario terburuk dan kemungkinan kehilangan striker bintang Serhou Guirassy. Meskipun pada dasarnya klub mengasumsikan bahwa Guirassy akan tetap bertahan, menurut Bild, mereka belum sepenuhnya yakin akan hal itu. 

    Pasalnya, menurut laporan surat kabar tersebut, Guirassy dan saudaranya yang juga bertindak sebagai penasihat, Karamba, masih terus menjajaki pasar transfer; jika ada tawaran finansial yang menggiurkan dari klub ambisius, kemungkinan kepergiannya sudah tidak bisa lagi dikesampingkan. Selain itu, bagi beberapa klub papan atas, klausul pelepasan sebesar 38 juta euro masih berlaku.

    Jika pemain asal Guinea itu hengkang, BVB tampaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi: Fisnik Asllani dari Hoffenheim masih berada “di urutan teratas daftar” BVB sebagai pengganti Guirassy, dan Asllani sendiri lebih memilih pindah ke BVB melalui klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. 

    Namun, RB Leipzig juga dilaporkan tertarik, sehingga tekanan waktu terhadap direktur olahraga Ole Book perlahan-lahan semakin meningkat. Book sudah sangat mengenal Asllani sejak masa-masa di Elversberg. Di sana, Asllani telah menonjolkan diri dengan penampilan gemilang pada musim 2024/25, sebelum masa peminjamannya berakhir dan ia juga membuat heboh di Kraichgau pada musim Bundesliga pertamanya. Baru-baru ini bahkan beredar kabar dari Kosovo bahwa transfer Asllani ke BVB sudah pasti.

    Selain Asllani, menurutlaporan Bild, BVB juga masih mempertimbangkan opsi lain untuk posisi penyerang. Folarin Balogun dari AS Monaco dilaporkan telah menarik perhatian BVB berkat penampilannya yang gemilang saat membela AS di Piala Dunia (dua gol, satu assist).

    Balogun masih terikat kontrak di Monako hingga tahun 2028. Namun, jika Guirassy benar-benar hengkang dengan harga yang telah ditetapkan sebesar 38 juta euro dan Asllani tidak lagi tersedia, transfer pemain asal Amerika Serikat tersebut ke BVB dianggap “layak secara finansial”, demikian dilaporkan. 

    Balogun baru saja menjalani musim yang sangat gemilang bersama AS Monaco, di mana ia mencetak 19 gol dalam 43 pertandingan resmi dan juga memberikan lima assist.

    Penampilannya yang sangat mengesankan antara lain terlihat pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan PSG, di mana ia mencetak dua gol. Di sisi lain, Balogun menunjukkan ketepatan mencetak gol yang luar biasa dari pertengahan Februari hingga awal Mei. Dalam delapan pertandingan Ligue 1 berturut-turut, ia selalu mencetak satu gol. Pada akhirnya, ia mencatatkan sembilan gol dalam sepuluh pertandingan selama periode tersebut.

    • Iklan
  • Matias Soule RomaIMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

    BVB, Berita dan Rumor: Agen pemain incaran Soule membantah rumor transfer

    Menurut berbagai laporan media yang sejalan, sudah dipastikan bahwa BVB sedang berupaya merekrut Matias Soule dari AS Roma. Soule dianggap sebagai pengganti gelandang kreatif Julian Brandt, yang telah hengkang dari klub tanpa biaya transfer.

    Namun, tawaran konkret belum diterima oleh Soule, demikian klaim agennya, Martin Guastadisegno, kepada Corriere dello Sport: "Semua rumor mengenai tawaran untuknya itu tidak benar. Dan tentu saja, kami tidak bisa menolak tawaran yang bahkan belum diajukan kepada kami."

    Memang, ia "telah menerima banyak panggilan telepon dalam beberapa minggu terakhir, saya telah berbicara dengan beberapa klub, tetapi tidak ada yang benar-benar mengajukan tawaran konkret, dan karena itu kami masih dalam posisi buntu".

    Dalam kontrak Soule yang berlaku hingga 2029, terdapat klausul pelepasan sebesar 25 hingga 30 juta euro, yang sayangnya hanya berlaku hingga akhir bulan ini. Setelah itu, klub yang tertarik harus bernegosiasi langsung dengan Roma. Pakar transfer Nicolo Schira melaporkan bahwa Roma kini meminta sekitar 40 juta euro.

    Terutama pelatih Niko Kovac dikabarkan sangat mengagumi pemain asal Argentina tersebut. Berbeda dengan Brandt, yang kekuatan utamanya terletak di posisi gelandang serang tengah, Soule merasa paling nyaman bermain di sayap, namun ia juga bisa bertindak sebagai penyerang yang bermain lebih ke belakang maupun sebagai gelandang serang. Pemain berkaki kiri ini secara konsisten mencari situasi satu lawan satu, menantang bek sayap, dan berulang kali bergerak ke dalam dari sisi kanan. 

    Selain BVB, VfB Stuttgart dan Bayer Leverkusen juga dikabarkan telah mengincar pemain berusia 23 tahun ini. Namun, apakah ia hanya tertarik pada uang besar? Baru-baru ini, media Italia melaporkan bahwa pemain yang banyak diminati ini akan pindah ke Arab Saudi, di mana ia dijanjikan gaji tahunan sebesar dua belas juta euro. Klub-klub yang dikabarkan tertarik adalah Al-Ahli dan Al-Diriyah.

  • Riwayat Transfer Borussia Dortmund: Rekor Penjualan BVB

    PemainPosisiDijual keTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangFC Barcelona2017148 juta euro
    Jude BellinghamGelandangReal Madrid2023127 juta euro
    Jadon SanchoPenyerangManchester United202185 juta euro
    Christian PulisicPenyerangChelsea FC201964 juta euro
    Pierre-Emerick AubameyangPenyerangFC Arsenal201863,75 juta euro