BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund dikabarkan mengincar bintang baru Piala Dunia sebagai pengganti Serhou Guirassy

BVB tampaknya sedang bersiap di balik layar untuk menghadapi skenario terburuk dan kemungkinan kehilangan striker bintang Serhou Guirassy. Meskipun pada dasarnya klub mengasumsikan bahwa Guirassy akan tetap bertahan, menurut Bild, mereka belum sepenuhnya yakin akan hal itu.

Pasalnya, menurut laporan surat kabar tersebut, Guirassy dan saudaranya yang juga bertindak sebagai penasihat, Karamba, masih terus menjajaki pasar transfer; jika ada tawaran finansial yang menggiurkan dari klub ambisius, kemungkinan kepergiannya sudah tidak bisa lagi dikesampingkan. Selain itu, bagi beberapa klub papan atas, klausul pelepasan sebesar 38 juta euro masih berlaku.

Jika pemain asal Guinea itu hengkang, BVB tampaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi: Fisnik Asllani dari Hoffenheim masih berada “di urutan teratas daftar” BVB sebagai pengganti Guirassy, dan Asllani sendiri lebih memilih pindah ke BVB melalui klausul pelepasan sebesar 30 juta euro.

Namun, RB Leipzig juga dilaporkan tertarik, sehingga tekanan waktu terhadap direktur olahraga Ole Book perlahan-lahan semakin meningkat. Book sudah sangat mengenal Asllani sejak masa-masa di Elversberg. Di sana, Asllani telah menonjolkan diri dengan penampilan gemilang pada musim 2024/25, sebelum masa peminjamannya berakhir dan ia juga membuat heboh di Kraichgau pada musim Bundesliga pertamanya. Baru-baru ini bahkan beredar kabar dari Kosovo bahwa transfer Asllani ke BVB sudah pasti.

Selain Asllani, menurut laporan Bild, BVB juga masih mempertimbangkan opsi lain untuk posisi penyerang. Folarin Balogun dari AS Monaco dilaporkan telah menarik perhatian BVB berkat penampilannya yang gemilang saat membela AS di Piala Dunia (dua gol, satu assist).

Balogun masih terikat kontrak di Monako hingga tahun 2028. Namun, jika Guirassy benar-benar hengkang dengan harga yang telah ditetapkan sebesar 38 juta euro dan Asllani tidak lagi tersedia, transfer pemain asal Amerika Serikat tersebut ke BVB dianggap “layak secara finansial”, demikian dilaporkan.

Balogun baru saja menjalani musim yang sangat gemilang bersama AS Monaco, di mana ia mencetak 19 gol dalam 43 pertandingan resmi dan juga memberikan lima assist.

Penampilannya yang sangat mengesankan antara lain terlihat pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan PSG, di mana ia mencetak dua gol. Di sisi lain, Balogun menunjukkan ketepatan mencetak gol yang luar biasa dari pertengahan Februari hingga awal Mei. Dalam delapan pertandingan Ligue 1 berturut-turut, ia selalu mencetak satu gol. Pada akhirnya, ia mencatatkan sembilan gol dalam sepuluh pertandingan selama periode tersebut.