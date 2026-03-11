Goal.com
Live
Guirassy KovacIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Apakah Borussia Dortmund akan mendatangkan pemain Jerman yang berpotensi menjadi kejutan di Piala Dunia musim panas ini sebagai pengganti Guirassy?

Setelah keputusan Brandt untuk hengkang, beredar rumor tentang perombakan skuad lebih lanjut di BVB. Seorang pemain yang berpotensi tampil di Piala Dunia mungkin menjadi fokus perhatian. Semua berita dan rumor tentang Borussia Dortmund.

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:

  • Ke mana Julian Brandt akan pindah? Bintang BVB yang akan hengkang dikabarkan memiliki kecenderungan
  • Pengganti Brandt harus memenuhi syarat khusus untuk BVB
  • Legenda BVB mengundurkan diri sebagai pelatih divisi dua setelah delapan pertandingan
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    BVB, Berita: Apakah Borussia Dortmund akan mendatangkan Nicolo Tresoldi dari Brugge pada musim panas ini?

    Borussia Dortmund mungkin akan mencoba lagi untuk merekrut Nicolo Tresoldi pada musim panas nanti. Menurut Sky, beberapa klub top Bundesliga tertarik pada bintang muda Club Brugge ini, termasuk BVB, yang kabarnya sudah tertarik pada pemain berusia 21 tahun ini sejak dua tahun lalu. 

    Saat itu, sang striker masih bermain untuk Hannover 96 dan transfer ke klub seperti Borussia Dortmund sangat tidak mungkin terjadi. Namun, setelah transfer rekornya dari Niedersachsen ke Brugge dengan nilai 7,5 juta euro, Tresoldi berkembang pesat dan bahkan telah membuktikan kemampuannya di Liga Champions.

    Tresoldi telah mencetak 15 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi bersama klub Belgia tersebut dan, mengingat pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai posisi penyerang di tim nasional Jerman di belakang Kai Havertz, ia juga menjadi bahan diskusi mengenai skuad Piala Dunia pelatih nasional Julian Nagelsmann. Tresoldi belum pernah bermain dalam pertandingan internasional senior, tetapi telah bermain dalam 22 pertandingan untuk tim U-21 Jerman. 

    Berkat perkembangannya yang pesat di Brugge, federasi Italia dikabarkan telah mengincar pemain kelahiran Sardinia ini dan ingin meyakinkannya untuk pindah federasi. Tresoldi sendiri menekankan bahwa ia sangat tertarik untuk bermain untuk negara kelahirannya, tetapi fokusnya tetap pada karier internasional bersama DFB.

    Tresoldi pasti akan lebih diperhatikan oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann jika dia pindah ke klub terkenal di lima liga top Eropa musim panas mendatang - dan BVB mungkin butuh striker baru.

    Hal ini karena kepergian Serhou Guirassy pada musim panas mendatang masih dianggap mungkin. Meskipun pemain asal Guinea ini masih memiliki kontrak hingga 2027, namun menurut kabar yang beredar, kontraknya memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Bild melaporkan bahwa klausul ini berlaku untuk klub-klub tertentu seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool.

    Namun, meskipun tidak ada klub yang disebutkan di atas yang datang ke Dortmund, menurut Bild, Guiarrsy memiliki "rencana karier yang jelas", yaitu menandatangani "kontrak besar terakhirnya" pada musim panas mendatang saat berusia 30 tahun. Saudara dan penasihat Guirassy, Karamba, telah menawarkan striker tersebut ke berbagai klub di Arab Saudi pada musim panas lalu dengan rencana untuk "mendapatkan uang besar sekali lagi". 

    Namun, klausul pelepasan tersebut tidak berlaku untuk klub-klub dari Arab Saudi. Jika Guirassy benar-benar ingin pindah dan kabarnya ingin menggandakan gaji tahunannya di Dortmund (dilaporkan sebesar sembilan juta euro) di Liga Pro Saudi, BVB dapat menegosiasikan jumlah tersebut secara bebas. Menurut kabar yang beredar, pihak yang bertanggung jawab di klub hitam-kuning itu meminta setidaknya 80 juta euro. 

    Uang tersebut kemudian dapat diinvestasikan BVB untuk mencari penggantinya yang potensial untuk mendampingi Fabio Silva. Tresoldi tidak hanya menarik minat klub-klub elit Bundesliga, tetapi juga "klub-klub Eropa lain yang menarik" yang menurut Sky telah mengajukan permintaan konkret untuk transfer musim panas di Brugge. Kontrak Tresoldi masih berlaku hingga 2029, sehingga harganya mungkin tidak akan murah. 

    • Iklan
  • AdeyemiGetty Images

    BVB, Berita: Ricken memberikan pembaruan terkait kasus Adeyemi

    BVB telah mengambil langkah konkret terkait Julian Brandt dan mengumumkan kepergian gelandang serang tersebut secara gratis pada musim panas mendatang. Masalah yang tersisa adalah Nico Schlotterbeck dan Karim Adeyemi. 

    Klub hitam-kuning ingin memperpanjang kontrak keduanya, tetapi keduanya masih enggan untuk menandatangani kontrak. Kontrak Adeyemi masih berlaku hingga 2027, dan dia telah menerima tawaran konkret yang bahkan mencakup klausul pelepasan yang diminta oleh agen Adeyemi, Jorge Mendes. Namun, direktur olahraga Lars Ricken masih enggan untuk memberikan komentar konkret mengenai situasi saat ini. "Kami juga sedang berdiskusi dengan Karim. Namun, kami sengaja tidak terlalu banyak membicarakan hal ini ke publik karena diskusi kami sangat tertutup dan penuh kepercayaan. Kami akan tetap seperti itu," kata Ricken saat ditanya oleh WAZ.

    Adeyemi belakangan ini jelas-jelas telah turun ke posisi kedua dalam hierarki pemain ofensif Dortmund di bawah pelatih Niko Kovav. Sejak awal tahun, ia hanya tiga kali masuk dalam starting eleven BVB, dan Maximilian Beier saat ini lebih diutamakan oleh Kovac. Mungkin juga karena sorotan negatif Adeyemi, yang ia dapatkan selama musim ini dengan reaksi marah terhadap pergantian pemain atau insiden "Mistery Box", di mana ia dijatuhi hukuman denda yang tinggi karena kepemilikan senjata ilegal.

  • BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan berikutnya Borussia Dortmund

    TanggalPertandingan
    14 Maret, pukul 15.30BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
    21 Maret, pukul 18.30BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 April, pukul 18.30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 April, pukul 15.30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen. 

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League. 

Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen. 

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft. 

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994. 

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz. 

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).

Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere". 

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Augsburg crest
Augsburg
FCA
0