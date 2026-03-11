BVB, Berita dan Rumor: Apakah Borussia Dortmund akan mendatangkan pemain Jerman yang berpotensi menjadi kejutan di Piala Dunia musim panas ini sebagai pengganti Guirassy?

Borussia Dortmund mungkin akan mencoba lagi untuk merekrut Nicolo Tresoldi pada musim panas nanti. Menurut Sky, beberapa klub top Bundesliga tertarik pada bintang muda Club Brugge ini, termasuk BVB, yang kabarnya sudah tertarik pada pemain berusia 21 tahun ini sejak dua tahun lalu.

Saat itu, sang striker masih bermain untuk Hannover 96 dan transfer ke klub seperti Borussia Dortmund sangat tidak mungkin terjadi. Namun, setelah transfer rekornya dari Niedersachsen ke Brugge dengan nilai 7,5 juta euro, Tresoldi berkembang pesat dan bahkan telah membuktikan kemampuannya di Liga Champions.

Tresoldi telah mencetak 15 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi bersama klub Belgia tersebut dan, mengingat pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai posisi penyerang di tim nasional Jerman di belakang Kai Havertz, ia juga menjadi bahan diskusi mengenai skuad Piala Dunia pelatih nasional Julian Nagelsmann. Tresoldi belum pernah bermain dalam pertandingan internasional senior, tetapi telah bermain dalam 22 pertandingan untuk tim U-21 Jerman.

Berkat perkembangannya yang pesat di Brugge, federasi Italia dikabarkan telah mengincar pemain kelahiran Sardinia ini dan ingin meyakinkannya untuk pindah federasi. Tresoldi sendiri menekankan bahwa ia sangat tertarik untuk bermain untuk negara kelahirannya, tetapi fokusnya tetap pada karier internasional bersama DFB.

Tresoldi pasti akan lebih diperhatikan oleh pelatih nasional Julian Nagelsmann jika dia pindah ke klub terkenal di lima liga top Eropa musim panas mendatang - dan BVB mungkin butuh striker baru.

Hal ini karena kepergian Serhou Guirassy pada musim panas mendatang masih dianggap mungkin. Meskipun pemain asal Guinea ini masih memiliki kontrak hingga 2027, namun menurut kabar yang beredar, kontraknya memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Bild melaporkan bahwa klausul ini berlaku untuk klub-klub tertentu seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool.

Namun, meskipun tidak ada klub yang disebutkan di atas yang datang ke Dortmund, menurut Bild, Guiarrsy memiliki "rencana karier yang jelas", yaitu menandatangani "kontrak besar terakhirnya" pada musim panas mendatang saat berusia 30 tahun. Saudara dan penasihat Guirassy, Karamba, telah menawarkan striker tersebut ke berbagai klub di Arab Saudi pada musim panas lalu dengan rencana untuk "mendapatkan uang besar sekali lagi".

Namun, klausul pelepasan tersebut tidak berlaku untuk klub-klub dari Arab Saudi. Jika Guirassy benar-benar ingin pindah dan kabarnya ingin menggandakan gaji tahunannya di Dortmund (dilaporkan sebesar sembilan juta euro) di Liga Pro Saudi, BVB dapat menegosiasikan jumlah tersebut secara bebas. Menurut kabar yang beredar, pihak yang bertanggung jawab di klub hitam-kuning itu meminta setidaknya 80 juta euro.

Uang tersebut kemudian dapat diinvestasikan BVB untuk mencari penggantinya yang potensial untuk mendampingi Fabio Silva. Tresoldi tidak hanya menarik minat klub-klub elit Bundesliga, tetapi juga "klub-klub Eropa lain yang menarik" yang menurut Sky telah mengajukan permintaan konkret untuk transfer musim panas di Brugge. Kontrak Tresoldi masih berlaku hingga 2029, sehingga harganya mungkin tidak akan murah.