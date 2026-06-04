Goal.com
LiveTiket
Waldemar Anton Dortmund 2026Getty
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: 40 Juta Euro! Klub papan atas Eropa dikabarkan sedang berebut Waldemar Anton dari Borussia Dortmund

Bundesliga
Transfers
W. Anton
Borussia Dortmund
Manchester United

Waldemar Anton tampaknya akan meninggalkan BVB dan memicu transfer yang mengejutkan. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Karim Adeyemi menanggapi spekulasi tentang kepergiannya dari BVB
  • Untuk mempertahankan Guirassy: BVB tampaknya ingin mendatangkan setidaknya satu pemain bintang baru
  • Apakah Julian Brandt akan pindah ke Serie A setelah hengkang dari BVB?
  • Waldemar AntonGetty

    BVB, Rumor: Klub papan atas Eropa berebut Waldemar Anton

    Apakah Borussia Dortmund harus khawatir akan kepergian bek tengah Waldemar Anton? Menurut laporan Mirror, Manchester United tengah mengincar pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut.

    Menurut laporan tersebut, tim yang menempati posisi ketiga di klasemen Liga Premier musim lalu itu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk Anton, setelah para pemandu bakat United mengamati sang bek beberapa kali. Pelatih Michael Carrick, yang pada awal tahun ini awalnya mengambil alih posisi Ruben Amorim yang dipecat secara sementara dan baru-baru ini mendapatkan kontrak selama dua tahun lagi setelah paruh kedua musim yang kuat, menurut Mirror sangat ingin merekrut bek tengah baru musim panas ini.

    Masa depan dua bek tengah yang sering cedera, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, masih belum pasti. Anton adalah salah satu kandidat yang telah ditandai tebal oleh Carrick dan timnya dalam pencarian alternatif tersebut. Sky juga telah melaporkan minat klub-klub Inggris terhadap pemain Dortmund ini pada bulan Maret, di mana Aston Villa dan Atletico Madrid juga dikaitkan dengan Anton.

    Apakah Dortmund bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Anton masih dipertanyakan. Pasalnya, pemain timnas Jerman ini merupakan salah satu pilar di BVB dan menjadi andalan mutlak di lini belakang asuhan pelatih Niko Kovac. Selain itu, situasi pemain di posisi bek tengah sedang tegang, karena Niklas Süle tidak akan tersedia lagi musim depan setelah pensiun, sementara Emre Can masih akan absen lebih lama akibat cedera ligamen.

    Kapten pertahanan Nico Schlotterbeck memang telah memperpanjang kontraknya beberapa minggu lalu, namun ia menyisipkan klausul pelepasan yang membuka peluang baginya untuk pindah ke klub top internasional setelah Piala Dunia.

    Anton, yang bergabung dengan Dortmund dari VfB Stuttgart pada 2024, masih terikat kontrak dengan BVB hingga 2028. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil masuk ke skuad Piala Dunia Jerman sebagai salah satu alternatif di lini pertahanan tengah di belakang pemain inti Schlotterbeck dan Jonathan Tah (FC Bayern). Jika Joshua Kimmich absen, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann mungkin juga mempertimbangkan Anton sebagai bek kanan dalam turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada.

    • Iklan
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Berita: Klub Italia mengincar Yan Couto?

    Apakah Yan Couto akan meninggalkan Borussia Dortmund musim panas ini? Pemain sayap kanan tersebut kabarnya kini memiliki opsi menarik untuk pindah ke Italia.

    Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa Como saat ini sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Couto. Klub yang menempati peringkat keempat pada musim Serie A lalu, yang untuk pertama kalinya lolos ke Liga Champions, dilaporkan telah memulai negosiasi untuk transfer pemain asal Brasil tersebut.

    Karena Couto belum bisa menembus tim utama BVB selama dua tahun di Dortmund, Borussia mungkin bersedia melepas pemain berusia 24 tahun itu. Pada 2024, BVB awalnya meminjam Couto dari Manchester City, setahun kemudian opsi pembelian otomatis berlaku dan Borussia harus membayar total 25 juta euro sebagai biaya transfer.

    Karena kontrak Couto masih berlaku hingga 2030, Dortmund pasti akan meminta setidaknya jumlah transfer yang sama dengan yang mereka bayarkan untuk Couto. Como, yang semakin menarik berkat lolosnya mereka ke kompetisi teratas, harus bersiap mengeluarkan dana yang cukup besar jika minat mereka terhadap Couto benar-benar serius.

  • DuranvilleGetty Images

    BVB, Berita: Dortmund tampaknya mengajukan syarat yang mengejutkan terkait Julien Duranville

    Bahkan setelah tiga setengah tahun, di mana ia sering terhambat oleh cedera dan hampir tidak meninggalkan jejak apa pun, Borussia Dortmund tampaknya masih belum menyerah pada bakat penyerang Julien Duranville.

    Pasalnya, seperti dilaporkan Sport Bild, BVB hanya akan menyetujui penjualan pemain berusia 20 tahun itu dengan syarat klub yang menerima tidak keberatan dengan klausul pembelian kembali. Dengan demikian, Borussia tidak ingin kehilangan akses ke Duranville bahkan jika terjadi transfer permanen.

    Jika pemain asal Belgia tersebut tidak berhasil dijual dengan memenuhi syarat tersebut, BVB berencana untuk meminjamkannya kembali, menurut Sport Bild. Pada paruh pertama tahun ini, Dortmund telah meminjamkan pemain sayap tersebut ke FC Basel di Swiss, namun performanya di sana tidak sebaik yang diharapkan. Meskipun Duranville mendapatkan kesempatan bermain secara teratur di Basel, hal yang sangat penting, ia sama sekali tidak mampu meyakinkan.

    Di BVB, yang merekrut Duranville dari RSC Anderlecht pada awal 2023 dengan biaya transfer 8,5 juta euro, pemain timnas U-21 Belgia ini masih terikat kontrak hingga 2028. Di mana ia akan bermain musim depan masih belum jelas; menurut rumor, klub Ligue 1 Prancis Strasbourg dan klub promosi Serie A Italia AC Monza dilaporkan tertarik padanya.

    Hingga saat ini, Duranville baru tampil dalam 27 pertandingan untuk tim utama Dortmund. Dalam penampilannya tersebut, pemain muda ini mencetak satu gol dan satu assist.

  • Riwayat transfer Borussia Dortmund: Rekor penjualan BVB

    Pemain

    Posisi

    Dijual ke

    Tahun

    Biaya transfer

    Ousmane Dembele

    Penyerang

    FC Barcelona

    2017

    148 juta euro

    Jude Bellingham

    Gelandang

    Real Madrid

    2023

    127 juta euro

    Jadon Sancho

    Penyerang

    Manchester United

    2022

    85 juta euro

    Christian Pulisic

    Penyerang

    FC Chelsea

    2018

    64 juta euro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Penyerang

    FC Arsenal

    2023

    63,75 juta euro