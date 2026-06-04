BVB, Berita dan Rumor: 40 Juta Euro! Klub papan atas Eropa dikabarkan sedang berebut Waldemar Anton dari Borussia Dortmund

Apakah Borussia Dortmund harus khawatir akan kepergian bek tengah Waldemar Anton? Menurut laporan Mirror, Manchester United tengah mengincar pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut.

Menurut laporan tersebut, tim yang menempati posisi ketiga di klasemen Liga Premier musim lalu itu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk Anton, setelah para pemandu bakat United mengamati sang bek beberapa kali. Pelatih Michael Carrick, yang pada awal tahun ini awalnya mengambil alih posisi Ruben Amorim yang dipecat secara sementara dan baru-baru ini mendapatkan kontrak selama dua tahun lagi setelah paruh kedua musim yang kuat, menurut Mirror sangat ingin merekrut bek tengah baru musim panas ini.

Masa depan dua bek tengah yang sering cedera, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, masih belum pasti. Anton adalah salah satu kandidat yang telah ditandai tebal oleh Carrick dan timnya dalam pencarian alternatif tersebut. Sky juga telah melaporkan minat klub-klub Inggris terhadap pemain Dortmund ini pada bulan Maret, di mana Aston Villa dan Atletico Madrid juga dikaitkan dengan Anton.

Apakah Dortmund bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Anton masih dipertanyakan. Pasalnya, pemain timnas Jerman ini merupakan salah satu pilar di BVB dan menjadi andalan mutlak di lini belakang asuhan pelatih Niko Kovac. Selain itu, situasi pemain di posisi bek tengah sedang tegang, karena Niklas Süle tidak akan tersedia lagi musim depan setelah pensiun, sementara Emre Can masih akan absen lebih lama akibat cedera ligamen.

Kapten pertahanan Nico Schlotterbeck memang telah memperpanjang kontraknya beberapa minggu lalu, namun ia menyisipkan klausul pelepasan yang membuka peluang baginya untuk pindah ke klub top internasional setelah Piala Dunia.

Anton, yang bergabung dengan Dortmund dari VfB Stuttgart pada 2024, masih terikat kontrak dengan BVB hingga 2028. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil masuk ke skuad Piala Dunia Jerman sebagai salah satu alternatif di lini pertahanan tengah di belakang pemain inti Schlotterbeck dan Jonathan Tah (FC Bayern). Jika Joshua Kimmich absen, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann mungkin juga mempertimbangkan Anton sebagai bek kanan dalam turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada.