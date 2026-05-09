BVB, Berita dan Gosip: Julian Brandt menyampaikan pidato yang penuh semangat kepada bintang BVB yang banyak dikritik sebelum hengkang

Julian Brandt menyampaikan pidato yang penuh semangat kepada seorang rekan setimnya. Seorang pencetak gol terbanyak diperkirakan akan hengkang dari BVB. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

    Julian Brandt akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama BVB pekan depan. Setelah tujuh tahun, pemain berusia 30 tahun ini akan meninggalkan klub pada musim panas nanti tanpa biaya transfer. Kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang.

    Dalam podcast resmi klub, Brandt ditanya mengenai susunan pemain terbaik BVB versi pribadinya menjelang pertandingan kandang terakhirnya melawan Eintracht Frankfurt, di mana ia diperbolehkan tampil sebagai kapten, dan ia menjadi sangat emosional terutama saat menyebut satu pemain. 

    Di posisi kiper, ia memilih Gregor Kobel, sedangkan barisan pertahanan empat orang terdiri dari Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, dan Lukasz Piszczek. Lini tengah diisi oleh Jude Bellingham, Marco Reus, dan terutama Emre Can.

    "Emre adalah kaptenku! Semua yang aku alami di sini, dia juga mengalaminya. Aku sangat, sangat menghormatinya. Sebagai manusia dia luar biasa dan bagiku dia juga kapten yang luar biasa. Seseorang yang mengambil tanggung jawab, berjuang habis-habisan, dan berkorban. Penghargaan yang pantas dia dapatkan, akan saya berikan padanya," puji Brandt kepada kapten Schwarzgelben yang saat ini sedang mengalami cedera ligamen.

    Skuad terbaik Brandt dilengkapi oleh Jadon Sancho, Karim Adeyemi, dan Erling Haaland. Terutama dengan bintang Norwegia itu, Brandt telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak awal pandemi Corona. "Saya berkesempatan menghabiskan banyak waktu bersama Erling selama masa Corona, karena saat itu kami hanya melakukan latihan berdua. Jadi, saya harus berlatih bersamanya dalam waktu yang lama. Di situlah Anda benar-benar mengenal seseorang dengan cara yang berbeda. Itu sebenarnya sangat menarik, terlepas dari apa yang dia wakili sebagai pesepakbola," kata Brandt.

    Secara umum, ia telah mengalami "masa yang luar biasa" di BVB dan menekankan khususnya bahwa ia selalu bermain dalam tim yang "utuh", "yang hidup dan berlatih untuk satu sama lain, yang berusaha saling membantu. Saya merasa ada ikatan internal yang sehat namun tetap kompetitif—dan bahwa Anda memiliki kesatuan."

    Bagaimana kelanjutan karier Brandt di musim mendatang masih belum jelas. Atletico Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Brandt sebagai pengganti Antoine Griezmann. Brandt sendiri juga tertarik untuk pindah ke luar negeri. Namun, belum ada kecenderungan yang jelas.

    • Susunan pemain terbaik Brandt di BVB: Kobel - Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Adeyemi, Haaland, Sancho
    BVB, Berita: Bakat unggulan Reitz akan hengkang

    Toni Reitz kemungkinan besar akan meninggalkan BVB pada musim panas mendatang. Hal itu dilaporkan oleh Sky.

    Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub di Liga 2. Kontraknya masih berlaku hingga 2027. 

    Reitz, adik dari Rocco Reitz yang akan bergabung dengan Leipzig, memimpin tim cadangan BVB di Liga Regional sebagai kapten dan juga menjadi pencetak gol terbanyak tim tersebut dengan 16 kontribusi gol dalam 30 pertandingan.

    BVB, Berita: "Belum pulih sepenuhnya!" Emre Can memberikan kabar terbaru tentang proses rehabilitasinya

    BVB masih harus berpisah dengan kapten Emre Can untuk waktu yang cukup lama. Setidaknya, pemain berusia 32 tahun itu memberikan kabar terbaru mengenai kemajuan rehabilitasinya.

    "Kondisiku sudah membaik. Tapi belum sepenuhnya pulih. Sekarang aku sudah bisa berjalan tanpa tongkat dan menahan beban pada lutut. Sayangnya, perjalanan ini masih panjang," kata Can dalam acara peluncuran jersey kandang baru Dortmund untuk musim mendatang.

    Can mengalami robekan ligamen silang dalam pertandingan puncak melawan FC Bayern pada akhir Februari. Sebagai respons atas cedera serius tersebut, BVB memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini selama satu tahun hingga 2027.

    "Saya senang bisa tetap menjadi bagian dari Borussia Dortmund. BVB adalah klub yang istimewa dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungannya. Tujuan saya adalah pulih secepat mungkin, kembali bermain di lapangan bersama rekan-rekan setim, dan meraih kesuksesan bersama klub," kata Can terkait hal ini dan menekankan bahwa ia adalah "Borusse sejati".

    Kembalinya Can ke lapangan diperkirakan paling cepat pada akhir musim gugur.

  • BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    TanggalLombaPertandingan
    16 MeiBundesligaWerder Bremen vs. BVB
    18 JuliPertandingan PersahabatanRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 JuliPertandingan persahabatanCerezo Osaka vs. BVB
    1 AgustusPertandingan persahabatanFC Tokyo vs. BVB
