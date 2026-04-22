BVB, Berita dan Gosip: Dia sudah beberapa hari tidak bisa berlatih! Borussia Dortmund terancam kehilangan pemain andalannya

Di Borussia Dortmund, kekhawatiran terhadap Serhou Guirassy semakin meningkat menjelang laga melawan SC Freiburg. Penyerang tersebut kemungkinan besar tidak bisa bermain pada pertandingan akhir pekan ini.

Dalam pertandingan melawan TSG Hoffenheim (1-2), Guirassy sempat mencetak gol dan menyamakan kedudukan, namun tampaknya ia sudah mengalami cedera. Seperti dilaporkan Sky, penyerang tersebut mengalami gegar otak saat melakukan aksi pertahanan di kotak penalti sendiri.

Pemicunya adalah sebuah insiden pada menit ke-84: Saat mencoba menghalau bola, Guirassy dijatuhkan oleh Ozan Kabak. Tidak ada hukuman pribadi yang dijatuhkan kepada bek Hoffenheim tersebut, namun dampaknya bagi pemain Dortmund itu sangat serius. Baru setelah peluit akhir dibunyikan, gegar otak tersebut didiagnosis.

Dampaknya masih terasa: Baik pada akhir pekan maupun awal pekan ini, Guirassy tidak dapat berlatih. Hal ini membuat penampilannya melawan Freiburg masih dipertanyakan, keputusan akhir akan diambil dalam beberapa hari ke depan.

Bagi BVB, absennya Guirassy akan sangat merugikan. Dengan 19 gol dan enam assist di semua kompetisi sejauh ini, Guirassy adalah pemain serang paling berbahaya bagi Dortmund musim ini.