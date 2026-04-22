BVB, Berita dan Gosip: Dia sudah beberapa hari tidak bisa berlatih! Borussia Dortmund terancam kehilangan pemain andalannya

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
- BVB dikabarkan sedang mengupayakan transfer besar
- BVB bertekad mencegah "skenario terburuk" sebelum musim mendatang
- Nama yang mengejutkan! BVB tampaknya ingin merekrut pemain serang yang sedang diburu
Di Borussia Dortmund, kekhawatiran terhadap Serhou Guirassy semakin meningkat menjelang laga melawan SC Freiburg. Penyerang tersebut kemungkinan besar tidak bisa bermain pada pertandingan akhir pekan ini.
Dalam pertandingan melawan TSG Hoffenheim (1-2), Guirassy sempat mencetak gol dan menyamakan kedudukan, namun tampaknya ia sudah mengalami cedera. Seperti dilaporkan Sky, penyerang tersebut mengalami gegar otak saat melakukan aksi pertahanan di kotak penalti sendiri.
Pemicunya adalah sebuah insiden pada menit ke-84: Saat mencoba menghalau bola, Guirassy dijatuhkan oleh Ozan Kabak. Tidak ada hukuman pribadi yang dijatuhkan kepada bek Hoffenheim tersebut, namun dampaknya bagi pemain Dortmund itu sangat serius. Baru setelah peluit akhir dibunyikan, gegar otak tersebut didiagnosis.
Dampaknya masih terasa: Baik pada akhir pekan maupun awal pekan ini, Guirassy tidak dapat berlatih. Hal ini membuat penampilannya melawan Freiburg masih dipertanyakan, keputusan akhir akan diambil dalam beberapa hari ke depan.
Bagi BVB, absennya Guirassy akan sangat merugikan. Dengan 19 gol dan enam assist di semua kompetisi sejauh ini, Guirassy adalah pemain serang paling berbahaya bagi Dortmund musim ini.
Menurut laporan Ruhr Nachrichten, Borussia Dortmund menyesuaikan rencana musim panasnya sebagai respons terhadap jadwal yang tidak biasa.
Setelah menjalani masa tinggal satu kali di Saalfelden, Austria, pada musim panas 2025, langkah selanjutnya pun diambil: BVB akan sepenuhnya menghilangkan kamp pelatihan klasik dalam persiapan untuk musim 2026/27. Sebagai gantinya, fokusnya akan jelas tertuju pada sesi latihan di markas sendiri, terlepas dari rencana perjalanan ke Asia pada akhir Juli.
Alasan utama penyesuaian ini terletak pada jadwal pertandingan dan turnamen yang padat. Piala Dunia yang akan datang membuat banyak pemain profesional Dortmund hampir tidak memiliki waktu untuk pemulihan. Segera setelah musim yang intens, banyak pemain tim nasional sudah harus menghadapi acara besar berikutnya.
Secara internal, kabarnya direncanakan bahwa semua pemain profesional yang bertanding di Piala Dunia akan mendapatkan istirahat minimal tiga minggu setelah tim mereka tersingkir. Namun, di sinilah dilema dari jadwal yang padat terlihat: Dalam skenario terburuk, liburan ini akan langsung dilanjutkan dengan fase persiapan berikutnya, tanpa masa transisi yang cukup. Bagi para pemain yang bersangkutan, hal ini berarti hampir tidak ada ruang gerak untuk kembali secara bertahap ke ritme klub setelah turnamen dan masa pemulihan.
|Tanggal
|Pertandingan
|26 April, pukul 17.30
|BVB - Freiburg
|3 Mei, pukul 17.30
|Mönchengladbach - BVB
|08 Mei, pukul 20.30
|BVB - Frankfurt