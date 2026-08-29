Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Butuh waktu sangat lama!' - Iraola yang murka mengecam ofisial keempat atas kesalahan papan sebelum penalti Forest
Kesalahan teknis memicu kemarahan di Anfield
Manajer Liverpool, Iraola, mengungkapkan frustrasi mendalamnya setelah dicegah melakukan tiga pergantian pemain sekaligus pada babak kedua dalam hasil imbang 2-2 Premier League melawan Nottingham Forest pada Sabtu. Saat skor masih imbang 1-1, pelatih asal Basque itu berniat memasukkan Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas, dan Rio Ngumoha untuk menyegarkan timnya.
Namun, meski bola keluar permainan pada tiga kesempatan terpisah, ketiganya terpaksa menunggu di tepi lapangan saat ofisial keempat Tim Robinson kesulitan akibat kerusakan papan elektronik. Yang makin menambah frustrasi Liverpool, pertandingan diizinkan berlanjut dengan cepat pada penghentian ketiga, yang langsung berujung pada lemparan ke dalam saat Forest mendapatkan penalti untuk kembali unggul.
- AFP
Penalti kontroversial menambah frustrasi
Rangkaian kejadian yang berujung pada penalti itu justru makin meningkatkan ketegangan di bangku cadangan Liverpool. Saat Williams bergerak cepat melewati garis pertahanan, tekel sliding Alisson mengenai wing-back tersebut tepat ketika ia melepaskan tembakan yang melenceng dari sasaran. Wasit Samuel Barrott menunjuk titik penalti, sebuah keputusan yang dipertanyakan Iraola bersamaan dengan keluhannya terkait penundaan administratif tersebut.
Membahas insiden itu kepada BBC Match of the Day, Iraola menjelaskan sudut pandangnya soal pelanggaran tersebut dan situasi yang mengitarinya. "Untuk penalti, situasinya sebenarnya sudah selesai ketika kontak itu terjadi. Dan itu bukan kontak yang agresif," ujarnya. "Namun lebih dari itu kami mengeluhkan pergantian pemain. Kami harus menunggu sekitar tiga menit. Dia mengalami masalah dengan papan, saya tidak tahu apakah itu tidak berfungsi, tetapi kami jelas ingin melakukan pergantian pada dua atau tiga penghentian permainan terakhir sebelum gol itu. Bukan hanya karena alasan itu, tetapi semuanya membantu."
Iraola menuntut jawaban saat start lambat Liverpool berlanjut
Liverpool melanjutkan start tersendat mereka pada kampanye baru, setelah juga bermain imbang 2-2 saat tandang ke markas Newcastle pada pekan pembuka. Hasil ini membuat Iraola masih mencari momentum, saat ia menjalani awal yang membuat frustrasi dalam masa jabatannya setelah ditunjuk pada musim panas sebagai penerus Arne Slot.
Juru taktik asal Spanyol itu semakin meluapkan kemarahannya setelah peluit akhir, dengan menyindir tim pengadil karena penundaan mahal yang mereka lakukan saat berbicara kepada TNT Sports: "Seorang ofisial keempat profesional tidak bisa memakan waktu tiga menit. Kami sudah memberi dia daftar pergantian pemain dua atau tiga menit sebelumnya. Saya sudah marah karena pada penghentian sebelumnya kami tidak bisa melakukan pergantian, lalu sebelum lemparan ke dalam saya pikir kami bisa melakukannya. Saya tidak tahu, mereka harus menjelaskannya. Tapi ini memakan waktu sangat lama."
- Getty Images Sport
Para pengamat angkat bicara soal blunder resmi
Insiden itu menuai kritik tajam dari mantan kapten Liverpool Steven Gerrard, yang bekerja sebagai pandit untuk pertandingan tersebut. Meski Gerrard merasa penalti itu sendiri merupakan keputusan yang tepat, ia dibuat tercengang oleh kurangnya efisiensi dari tim ofisial di pinggir lapangan.
Gerrard mengatakan kepada TNT Sports: 'Anda bisa memahami frustrasinya, di era seperti sekarang, dengan semua teknologi yang ada, seharusnya tidak perlu sampai tiga menit untuk melakukan tiga pergantian pemain. Namun menurut saya, itu masalah kecil dalam masalah yang lebih besar karena itu adalah gol yang sebenarnya bisa dihindari.'
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami