Rangkaian kejadian yang berujung pada penalti itu justru makin meningkatkan ketegangan di bangku cadangan Liverpool. Saat Williams bergerak cepat melewati garis pertahanan, tekel sliding Alisson mengenai wing-back tersebut tepat ketika ia melepaskan tembakan yang melenceng dari sasaran. Wasit Samuel Barrott menunjuk titik penalti, sebuah keputusan yang dipertanyakan Iraola bersamaan dengan keluhannya terkait penundaan administratif tersebut.

Membahas insiden itu kepada BBC Match of the Day, Iraola menjelaskan sudut pandangnya soal pelanggaran tersebut dan situasi yang mengitarinya. "Untuk penalti, situasinya sebenarnya sudah selesai ketika kontak itu terjadi. Dan itu bukan kontak yang agresif," ujarnya. "Namun lebih dari itu kami mengeluhkan pergantian pemain. Kami harus menunggu sekitar tiga menit. Dia mengalami masalah dengan papan, saya tidak tahu apakah itu tidak berfungsi, tetapi kami jelas ingin melakukan pergantian pada dua atau tiga penghentian permainan terakhir sebelum gol itu. Bukan hanya karena alasan itu, tetapi semuanya membantu."