“Butuh pemain baru” - Leeds didukung untuk berbelanja pemain di posisi kunci, sementara Tony Dorigo memperingatkan The Whites agar tidak “berdiam diri”

Saat ditanya apakah ia memperkirakan klub akan membidik seorang penyerang, mantan bek Leeds yang pernah menjuarai liga, Dorigo—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan William Hill News—mengatakan: “Saya rasa begitu. Menurut saya, Leeds kini berada pada tahap di mana mereka harus terus berkembang. Tidak ada gunanya diam di tempat.

“Dominic Calvert-Lewin telah tampil luar biasa. Dan Lukas Nmecha, keduanya didatangkan secara gratis, keduanya telah tampil sangat baik. Namun, seperti yang kita tahu, jika kehilangan satu atau dua pemain kunci, tiba-tiba tim menjadi jauh lebih lemah dan itu tidak boleh terjadi. Tim besar memiliki berbagai opsi.

“Kami mencoba mendatangkan [Jorgen] Strand Larsen pada jendela transfer Januari. Itu menunjukkan ambisi klub. Tidak diragukan lagi posisi itu membutuhkan pemain tambahan. [Joel] Piroe adalah striker kami yang lain. Saya tidak yakin dia puas dengan menit bermainnya musim ini, jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi.

“Saya pikir setiap posisi akan dievaluasi untuk melihat apakah bisa ditingkatkan. Saya pikir itulah yang terjadi pada klub yang sedang naik daun, Anda membutuhkan persaingan untuk posisi. Anda perlu memperkuat skuad di banyak area. Dari mana memulainya? Saya pikir ada beberapa posisi dan saya yakin striker adalah salah satunya.”