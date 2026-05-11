Getty
Diterjemahkan oleh
“Butuh pemain baru” - Leeds didukung untuk berbelanja pemain di posisi kunci, sementara Tony Dorigo memperingatkan The Whites agar tidak “berdiam diri”
Leeds dipastikan akan berlaga di Liga Premier pada musim 2026-27
Dorongan untuk melakukan investasi besar-besaran berhasil ditahan setelah meraih gelar juara Championship, dengan keputusan yang diambil untuk menggali potensi—bukan mengucurkan dana besar-besaran untuk pemain yang sudah teruji. Pendekatan tersebut telah membuahkan hasil positif bagi Leeds.
Daniel Farke telah membungkam para skeptis dengan membawa The Whites terhindar dari ancaman degradasi tiga pertandingan sebelum musim berakhir. Dengan meredanya kekhawatiran di sektor tersebut, perencanaan untuk musim 2026-27 dapat dimulai dengan serius.
- Getty
Calvert-Lewin dan Nmecha menjadi ujung tombak
Dengan tambahan dana yang masuk ke kas klub di West Yorkshire, anggaran seharusnya bisa sedikit dilonggarkan saat mencari pemain baru. Diharapkan bahwa penambahan daya serang akan menjadi prioritas utama dalam daftar calon target.
Dominic Calvert-Lewin tampil mengesankan sejak bergabung dengan Leeds sebagai pemain bebas transfer, dengan masa-masa cedera di masa lalunya terlupakan saat ia mencetak 13 gol dan kembali dipanggil ke timnas Inggris.
Lukas Nmecha, lulusan akademi Manchester City, telah membuktikan diri sebagai pengganti yang mumpuni bagi DCL, namun kehadiran striker nomor 9 yang sudah teruji akan memberikan kedalaman skuad yang lebih baik bagi The Whites dan mendukung upaya mereka untuk melangkah lebih jauh musim depan.
Apakah Leeds akan merekrut striker lain pada bursa transfer mendatang?
Saat ditanya apakah ia memperkirakan klub akan membidik seorang penyerang, mantan bek Leeds yang pernah menjuarai liga, Dorigo—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan William Hill News—mengatakan: “Saya rasa begitu. Menurut saya, Leeds kini berada pada tahap di mana mereka harus terus berkembang. Tidak ada gunanya diam di tempat.
“Dominic Calvert-Lewin telah tampil luar biasa. Dan Lukas Nmecha, keduanya didatangkan secara gratis, keduanya telah tampil sangat baik. Namun, seperti yang kita tahu, jika kehilangan satu atau dua pemain kunci, tiba-tiba tim menjadi jauh lebih lemah dan itu tidak boleh terjadi. Tim besar memiliki berbagai opsi.
“Kami mencoba mendatangkan [Jorgen] Strand Larsen pada jendela transfer Januari. Itu menunjukkan ambisi klub. Tidak diragukan lagi posisi itu membutuhkan pemain tambahan. [Joel] Piroe adalah striker kami yang lain. Saya tidak yakin dia puas dengan menit bermainnya musim ini, jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi.
“Saya pikir setiap posisi akan dievaluasi untuk melihat apakah bisa ditingkatkan. Saya pikir itulah yang terjadi pada klub yang sedang naik daun, Anda membutuhkan persaingan untuk posisi. Anda perlu memperkuat skuad di banyak area. Dari mana memulainya? Saya pikir ada beberapa posisi dan saya yakin striker adalah salah satunya.”
- Getty Images Sport
Fondasi serangan yang kokoh sebagai landasan untuk berkembang di Elland Road
Newcastle adalah satu-satunya tim di luar sembilan besar Liga Premier—yang bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa—yang berhasil mencetak lebih banyak gol daripada Leeds musim ini. Hal itu menunjukkan bahwa The Whites memiliki fondasi serangan yang kokoh untuk dikembangkan.
Mereka sangat menyadari bahwa alternatif untuk Calvert-Lewin dan Nmecha diperlukan, mengingat tim-tim terbaik di liga ini memiliki tiga atau empat opsi penyerang yang andal, dan masalah tersebut akan ditangani secepatnya.
Piala Dunia 2026 akan membuka jendela transfer global, memungkinkan pasar yang jauh lebih luas untuk dijelajahi, dan diharapkan Farke akan memiliki rekrutan baru yang siap memimpin lini depan jika diperlukan saat musim Premier League berikutnya dimulai pada bulan Agustus.