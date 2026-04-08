Bus tim Atlético Madrid mengalami kaca jendela yang pecah setelah diserang oleh para pendukung Barcelona dalam perjalanan menuju Spotify Camp Nou
Kekacauan di jalan-jalan Catalonia
Ketegangan seputar pertandingan perempat final Liga Champions semakin memuncak saat rombongan tim asuhan Diego Simeone mendekati Stadion Spotify Camp Nou untuk pertandingan Rabu malam. Sekelompok pendukung tuan rumah melemparkan berbagai benda ke arah bus tim tamu, menerobos barikade keamanan di jalan terakhir menuju stadion.
Radio Marca melaporkan: "Runtuhnya pagar menimbulkan kekacauan saat bus Barcelona tiba di Camp Nou." Meskipun ada kehadiran polisi yang besar, kurangnya keamanan yang parah menciptakan suasana yang mencekam bagi semua orang di dalam bus tepat sebelum pertandingan penting di level Eropa tersebut.
Kaca jendela pecah dan saraf tegang
Meskipun Atletico telah memastikan bahwa tidak ada pemain atau anggota staf pelatih yang mengalami cedera fisik selama serangan tersebut, kendaraan mereka mengalami kerusakan parah. Dua jendela besar di sisi berlawanan dari pengemudi hancur berkeping-keping akibat benturan proyektil yang dilemparkan. Laporan menunjukkan bahwa jendela-jendela tersebut pecah tepat di sebelah area tempat duduk yang ditempati oleh delegasi tim, Pedro Pablo Matesanz. Pecahan kaca yang berserakan di dalam kabin menjadi pengingat suram akan kekerasan yang berulang, membuat klub merasa sangat frustrasi karena langkah-langkah keamanan gagal mencegah terulangnya insiden serupa di stadion ini.
Alvarez menghajar tuan rumah yang hanya bermain dengan 10 orang
Meskipun terjadi insiden menegangkan saat mereka menuju ruang ganti, klub tersebut berhasil mengalihkan fokus kembali ke lapangan. Pada babak pertama, tim tamu memimpin 1-0 dalam laga leg pertama yang berlangsung tegang ini. Titik balik terjadi di menit-menit akhir babak pertama ketika bek Pau Cubarsi melakukan pelanggaran strategis sebagai pemain terakhir, yang berujung pada kartu merah langsung setelah tinjauan VAR. Pada menit ke-45, Julian Alvarez maju untuk mengambil tendangan bebas langsung dan melepaskan tendangan kaki kanan yang brilian ke gawang, membungkam penonton tuan rumah.
Sorloth menggandakan keunggulan Atletico
Memasuki babak kedua dengan keunggulan jumlah pemain yang jelas, pasukan Simeone berhasil memperbesar keunggulan mereka pada menit ke-70 melalui Alexander Sorloth. Sementara itu, UEFA pasti akan menunggu laporan resmi pertandingan untuk menyelidiki tindakan vandalisme yang tidak dapat ditoleransi sebelum pertandingan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan disiplin yang tegas dan sanksi berat.