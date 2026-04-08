FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Bus tim Atlético Madrid mengalami kaca jendela yang pecah setelah diserang oleh para pendukung Barcelona dalam perjalanan menuju Spotify Camp Nou

Kedatangan rombongan Atletico Madrid di Spotify Camp Nou untuk pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat penting itu terganggu parah ketika sekelompok suporter yang bertindak anarkis menyerang bus tim mereka. Benda-benda dilemparkan ke arah kendaraan itu sesaat sebelum tiba di stadion, menghancurkan dua jendela dan membuat rombongan tim tamu tampak terguncang menjelang pertandingan Eropa yang sangat dinantikan itu.

  • Kekacauan di jalan-jalan Catalonia

    Ketegangan seputar pertandingan perempat final Liga Champions semakin memuncak saat rombongan tim asuhan Diego Simeone mendekati Stadion Spotify Camp Nou untuk pertandingan Rabu malam. Sekelompok pendukung tuan rumah melemparkan berbagai benda ke arah bus tim tamu, menerobos barikade keamanan di jalan terakhir menuju stadion.

    Radio Marca melaporkan: "Runtuhnya pagar menimbulkan kekacauan saat bus Barcelona tiba di Camp Nou." Meskipun ada kehadiran polisi yang besar, kurangnya keamanan yang parah menciptakan suasana yang mencekam bagi semua orang di dalam bus tepat sebelum pertandingan penting di level Eropa tersebut.

  • Kaca jendela pecah dan saraf tegang

    Meskipun Atletico telah memastikan bahwa tidak ada pemain atau anggota staf pelatih yang mengalami cedera fisik selama serangan tersebut, kendaraan mereka mengalami kerusakan parah. Dua jendela besar di sisi berlawanan dari pengemudi hancur berkeping-keping akibat benturan proyektil yang dilemparkan. Laporan menunjukkan bahwa jendela-jendela tersebut pecah tepat di sebelah area tempat duduk yang ditempati oleh delegasi tim, Pedro Pablo Matesanz. Pecahan kaca yang berserakan di dalam kabin menjadi pengingat suram akan kekerasan yang berulang, membuat klub merasa sangat frustrasi karena langkah-langkah keamanan gagal mencegah terulangnya insiden serupa di stadion ini.

  • Alvarez menghajar tuan rumah yang hanya bermain dengan 10 orang

    Meskipun terjadi insiden menegangkan saat mereka menuju ruang ganti, klub tersebut berhasil mengalihkan fokus kembali ke lapangan. Pada babak pertama, tim tamu memimpin 1-0 dalam laga leg pertama yang berlangsung tegang ini. Titik balik terjadi di menit-menit akhir babak pertama ketika bek Pau Cubarsi melakukan pelanggaran strategis sebagai pemain terakhir, yang berujung pada kartu merah langsung setelah tinjauan VAR. Pada menit ke-45, Julian Alvarez maju untuk mengambil tendangan bebas langsung dan melepaskan tendangan kaki kanan yang brilian ke gawang, membungkam penonton tuan rumah.

    Sorloth menggandakan keunggulan Atletico

    Memasuki babak kedua dengan keunggulan jumlah pemain yang jelas, pasukan Simeone berhasil memperbesar keunggulan mereka pada menit ke-70 melalui Alexander Sorloth. Sementara itu, UEFA pasti akan menunggu laporan resmi pertandingan untuk menyelidiki tindakan vandalisme yang tidak dapat ditoleransi sebelum pertandingan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan disiplin yang tegas dan sanksi berat.

