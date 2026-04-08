Bus tim Atlético Madrid mengalami kaca jendela yang pecah setelah diserang oleh para pendukung Barcelona dalam perjalanan menuju Spotify Camp Nou

Ketegangan seputar pertandingan perempat final Liga Champions semakin memuncak saat rombongan tim asuhan Diego Simeone mendekati Stadion Spotify Camp Nou untuk pertandingan Rabu malam. Sekelompok pendukung tuan rumah melemparkan berbagai benda ke arah bus tim tamu, menerobos barikade keamanan di jalan terakhir menuju stadion.

Radio Marca melaporkan: "Runtuhnya pagar menimbulkan kekacauan saat bus Barcelona tiba di Camp Nou." Meskipun ada kehadiran polisi yang besar, kurangnya keamanan yang parah menciptakan suasana yang mencekam bagi semua orang di dalam bus tepat sebelum pertandingan penting di level Eropa tersebut.