Musim baru 2026/27 akan segera dimulai. Beberapa liga sudah bergulir - Serie A akan memulainya akhir pekan depan, antara 22 dan 23 Agustus - tetapi besok dijadwalkan Piala Super Eropa antara PSG asuhan Luis Enrique, pemenang Liga Champions, dan Aston Villa asuhan Unai Emery yang tahun lalu menjuarai Liga Europa. Bagi banyak pihak, wakil Prancis menjadi favorit besar dalam laga yang akan dimainkan pada pukul 21.00 di Red Bull Arena, Salzburg, tetapi wakil Inggris itu telah memperkuat diri dengan kedatangan Garnacho - yang juga diburu Roma - dan pemain Swiss Manzambi yang sempat memikat sang pelatih tepat saat final Liga Europa bersama Friburgo.
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Bursa transfer PSG menjelang Piala Super Eropa melawan Aston Villa: setelah mendatangkan Digne dan Akliouche, target berikutnya adalah Suzuki, Godts, dan Ferran Torres
REKRUTAN BARU DAN TARGET DI BAWAH MISTAR
Gebrakan besar PSG masih belum datang, sejauh ini klub Paris itu menjalani bursa transfer dengan profil rendah dengan memulangkan Lucas Digne yang didatangkan seharga 7 juta dari Aston Villa - jika bermain, ia akan menjadi mantan pemain - serta menginvestasikan 50 juta untuk Maghnes Akliouche yang datang dari Monaco. Di antara wajah-wajah baru juga ada satu pemain Italia: ia adalah kiper kelahiran 2008 Alessandro Longoni, yang meninggalkan Milan dan meneken kontrak gratis dengan klub Prancis itu; ia akan menjadi kiper ketiga, sambil menunggu kejelasan hierarki di antara dua kiper utama: dengan Chevalier akan hengkang, PSG sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Parma untuk mendatangkan ZionSuzuki seharga 35 juta.
Dua rekrutan anyar
Di lini serang, PSG ingin memperkuat diri dengan talenta Ajax Mika Godts: dialog antara kedua klub sudah terbuka selama beberapa pekan, tawaran terakhir yang diletakkan di meja Ajax bernilai lebih dari 40 juta euro dan sudah sangat mendekati permintaan 60 juta euro; semua juga sudah disepakati dengan sang pemain, yang sudah memiliki kesepakatan verbal untuk transfer tersebut. Namun, rekrutan besar musim panas ini bisa jadi adalah Ferran Torres: menurut laporan Marca, sang pemain sudah memberi tahu Barcelona - yang kontraknya dengannya tinggal satu tahun lagi - bahwa ia ingin pergi ke PSG, yang kini menunggu jawaban Barça atas tawaran 50 juta euro.
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