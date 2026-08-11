Di lini serang, PSG ingin memperkuat diri dengan talenta Ajax Mika Godts: dialog antara kedua klub sudah terbuka selama beberapa pekan, tawaran terakhir yang diletakkan di meja Ajax bernilai lebih dari 40 juta euro dan sudah sangat mendekati permintaan 60 juta euro; semua juga sudah disepakati dengan sang pemain, yang sudah memiliki kesepakatan verbal untuk transfer tersebut. Namun, rekrutan besar musim panas ini bisa jadi adalah Ferran Torres: menurut laporan Marca, sang pemain sudah memberi tahu Barcelona - yang kontraknya dengannya tinggal satu tahun lagi - bahwa ia ingin pergi ke PSG, yang kini menunggu jawaban Barça atas tawaran 50 juta euro.